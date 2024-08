"Con o sin oficialidad, siempre habrá dinero para normalizar el asturiano"

La escritora Ana Vanessa Gutiérrez (Urbiés, Mieres, 1980), graduada en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja con un máster en Dirección de la Gestión Pública, pasó de ser la asesora solvente, discreta y de sonrisa amplia de la exconsejera Berta Piñán, a convertirse en la titular de una cartera que empezó la legislatura relegada a viceconsejería de Cultura, eso sí dependiente de Presidencia. Militante socialista, mujer de la confianza del presidente Barbón, en un golpe de timón obligado por las circunstancias va a hacer medio año que ascendió a Consejera. Dice que no entraba en sus planes pero que siempre ha sido "la fe que tienen los demás en mi la que me ayuda a avanzar, más de lo que lo haría solo con mi propio impulso".

Y a esa fe de Adrián Barbón no ha querido restarle esfuerzos, pese a pillarle como madre primeriza de un niño que ahora tiene 15 meses y "que ye muy buenín, come muy bien, duerme muy bien y tiene muy buen carácter", lo que debe facilitar mucho la crianza a una madre consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes.

-¿Se ha hecho al puesto?

-Creo que sí. Como ya estuve la pasada legislatura en el gabinete y muchas de las personas son las mismas, el área es la misma y yo vengo del sector de la cultura, todo ayuda. Hay temas que ya conocías, conocías sus dificultades… Ahora me pilla con ese vértigo y esa tensión de querer aprovechar el tiempo al máximo. Porque los tiempos pasan muy rápido y los procedimientos son largos.

-Mes de febrero. Pasó, casi sin márgen de tiempo, de ser una viceconsejera a la sombra a la titular de una macroconsejería "novedosa y rompedora" (juntando Cultura con Derechos Sociales), para quedarse al final en Consejera. ¿Cómo lo vivió?

-Con el vértigo de la responsabilidad, la emoción del reconocimiento y el honor que supone contar con la confianza del Presidente. Era un reto muy grande y fue muy emocionante recibir el cariño de mucha gente que en esas horas me felicitó. Hasta el punto de que no llegué a dar a basto de agradecer tanta felicitación. Creo mucho en los equipos y si algo sabía es que en esa Consejería (de Derechos Sociales) hay un equipo fantástico, con gente que quiero especialmente como la actual titular, Marta del Arco, y me daba tranquilidad.

-Se había entendido poco que Cultura pasara a viceconsejería, y menos la mixtura con servicios sociales. ¿Estamos en el formato bueno?

-Sin duda. Aunque Cultura estuvo mucho tiempo dependiendo de otras consejerías, afecta a sectores con numerosas personas, muy atomizados, con necesidades muy diversas y con muchísima actividad, también.

-¿El replanteamiento fue solo por los problemas que daba en la operativa de gestión, o hicieron mella las críticas?

-La operativa fue la razón fundamental porque fuimos chocando con normativas y situaciones que eran restrictivas para una viceconsejería y suponían dificultades para poder gestionar. Pero igualmente pudimos ir sacando muchos objetivos adelante.

Vanessa Gutiérrez / Irma Collín

-¿Nunca dudó de dar el salto a la primera línea política?

-Siempre he sido muy afortunada porque en la vida me llegaron propuestas en lo profesional que no fui yo a ellas, sino que me vinieron. No querer defraudar la confianza de quien la deposita en tí par mí es fundamental. La fe de los demás en mí siempre me ayudó mucho a crecer. Si para el Presidente yo era capaz, lo menos que podía era intentarlo.

-¿Cómo de preocupada está una Consejera de Cultura por la financiación especial que va a lograr Cataluña?

-Igual de preocupada que el resto de los compañeros del equipo de Gobierno y que el Presidente. Preocupa conocer el alcance del acuerdo y si puede perjudicar a Asturias, que es lo prioritario. Pero estamos a la espera de conocer el acuerdo.

-Cultura siempre es de las "patas" débiles.

-Por desgracia, sí. En épocas de recorte siempre lo somos.

-Para el consejero Borja Sánchez sacar adelante el anteproyecto de la ley de Ciencia ha sidon "ver cumplido el objetivo con el que llegué al Gobierno hace cinco años". ¿Con qué proyecto diría algo semejante usted?

-Son muchos, porque una vez que estás dentro te hace tener como objetivos renovados continuamente. Alcanzar la oficialidad del asturiano sería uno, ya que tiene que ver con mi convencimiento y deseo desde la infancia. Es una cuestión de coherencia personal. Pero hay más que necesito ver salir adelante. Por ejemplo, fue importante el acuerdo para la electrificación de Fuentes de Invierno. Llevó muchos años. O lo será la ley de bibliotecas, la de museos y la de archivos, porque son leyes que Asturias no tenía y hay que acabar con esa anomalía. Y algo que me preocupa especialmente es el patrimonio inmaterial. Y ahí incluyo lenguas propias, etnografía, cultura tradicional... Corremos el riesgo de que, si no las protegemos, se diluyan y se rompa la correa de transmisión que les hizo llegar hasta aquí. Contribuir a que no desaparezca todo ese patrimonio me parece una de las motivaciones más nobles para vivir.

-Pero tiene más, proyectos creo.

-Perfilar y ajustar el sistema de ayudas a la cultura, que por un lado ayude a la profesionalización y dinamización de los sectores de las industries creativas, y garantice el acceso universal a la cultura. Y también ahondar en un sistema de ayudas al deporte practicado por mujeres, la inclusión y el deporte adaptado, y los deportes tradicionales asturianos.

-¿Y eso en qué se concreta? ¿En qué iniciativa está pensando?

-Habrá que ir concretándolo, pero por esa línea irán, por ejemplo, los expedientes para hacer bienes de interés tanto el de la cultura minera como el de la danza asturiana. Y les mazcaraes de invierno. Un expediente de protección va más allá de un nombre porque se traduce en apoyos, también económicos, y respaldo a las personas que trabajan sobre ello. Por eso también vamos a promover que haya unos premios para las personas que trabajan por la recuperación de bienes patrimoniales.

-¿Le vale la oficialidad amable de la que habla el Presidente?

-La oficialidad es la oficialidad. Hay muchos prejuicios y muchas mentiras que se fueron instalando y vertiendo en estos años sobre lo que puede suponer declarar oficial la llingua: en coste, obligatoriedades… Se dijo tanto, que creo que esa oficialidad amable es la forma de dar a entender lo que sería el modelo adaptado para Asturias. Porque cada comunidad con lengua propia declarada tiene un modelo diferente. Decimos amable en el sentido de que sería la consensuada, razonable, asumible.

-¿Está cómoda teniendo que hacer atajos, buscando cada año más partidas en los presupuestos que incentiven y hagan más presente el asturiano?

-La normalización siempre va a implicar acciones positivas y por eso hay partidas de dinero específicas para la normalización, para promover, incentivar, y las habrá con oficialidad y sin oficialidad. Lleva habiéndolas siempre, en mayor o menor medida. Con lo que sí me encuentro cómoda es en un gobierno donde todas las personas que lo forman están absolutamente a favor de la oficialidad y llevando ese compromiso a sus respectivos presupuestos.

-Los fondos de la Fundación Cajastur. ¿Cómo está la cosa? ¿Tiene certezas de cuántos son y cuántos deben quedar protegidos?

-La Consejería tiene el convencimiento de que no se puede perder ese patrimonio, que es de los asturianos y asturianas. Y la manera de protegerlo es la declaración de BIC. En el momento mismo que se incoó el expediente ya se inició esa protección. Fue público que tanto con la Fundación Cajastur como con Unicaja hubo diferentes conversaciones requiriendo información sobre la documentación de las obras, su localización, el inventario… Eso está ahí, a parte de lo que nuestros investigadores han reflejado.

-O sea, el inventario está claro.

-En este momento estamos en fase de pedir a las instituciones consultivas, las que prevé la ley que participen en estos procesos, que hagan valoración del expediente BIC después de haber intercambiado información tanto con Unicaja como con la Fundación, y esperamos que sea satisfactorio y podamos próximamente declarar BIC esa colección.

-¿Pero tienen alguna duda?

-La consejería trabaja con un expediente, una serie de obras, y sobre eso se les preguntó a las entidades y ellas mandaron información. Quiero pensar que es un expediente completo que va a proteger la mayor parte, si no todas las obras de esa colección.

Vanessa Gutiérrez / Irma Collín

-La Filmoteca de Asturias. ¿Para cuándo y dónde?

-Crear la Filmoteca es un compromiso de legislatura. Ya tuvimos contactos y reuniones con el Ministerio y con el Instituto de la Cinematrografía y de las Artes Audiovisuales. Y tenemos en redacción un estudio comparado de las diferentes filmotecas españolas, con el fin de analizar las estructures y necesidades, y los recursos humanos y económicos que serían necesarios. La Cinemateca, la Cinemateca Ambulante y la Asturies Film Commission, lógicamente, habrán de integrarse en esa futura Filmoteca. Sobre la ubicación, habrá que ver las necesidades de conservación que implica, pero al margen de la sede, la voluntad del Gobierno es que extienda sus programas a los concejos.

-¿La colección de arte de Pérez Simón que se intalará en Madrid tuvo alguna vez posibilidad de acomodo en la región?

-Juan Antonio Pérez Simón es una persona a la que aprecio mucho. Tiene una amplísima colección, extensísima, que es difícil depositar entera en ningún espacio único. Él tiene una serie de preocupaciones y de deseos respecto a cómo desarrollar el futuro de su colección. Es sumamente generoso, siempre dispuesto a colaborar, y eso se comprueba en el Bellas Artes o en Avilés. Y creo que sus obras seguirán viéndose por Asturias, porque él siempre está dispuesto.

-¿Asturias le planteó algo concreto?

-Sí, ya en la pasada legislatura se le trasladó la disposición de Asturias a lo que Pérez Simón y su colección necesitaran. Y personalmente yo le dije que esa disposición continúa. Pero nunca concretó lo que querría.

-¿Asturias se tiene que conformar con que el patrimonio de la Fundación Selgas se ciña a la apertura de la finca en verano?

-Los Bienes de Interés Cultural están obligados por la ley a tener unos días de apertura y acceso público. Es a lo que se puede obligar a una fundación que es privada, a parte de la conservación, claro, o de contar con la Administración en caso de hacer alguna operación sentible. Respecto a su expediente BIC, ya salió a información pública y está en la fase más inmediata de terminarse.

-¿Un proyecto sobre la mesa ilusionante?

-Pues sí, el archivo de fondos Posada Herrera (político llanisco que fue presidente del Consejo de Ministros con O’Donnell), que hace poco compró en una subasta el Ministerio de Cultura, nos lo va a ceder permanentemente y va a venir al Archivo Histórico de Asturias. Es una buena noticia porque completa lo que ya tenemos en ese mismo Archivo de este político. Será próximamente y agradecemos al Ministerio su total disposición en este y otros asuntos.

-Se han oído críticas por la extracción de la losa que podría ser del sarcófago del rey Ramiro I del lugar que ocupaba en de Santa María del Naranco sin oir al Consejo de Patrimonio. ¿Se hizo bien, dónde quedará?

-Todo lo que tiene que ver con Patrimonio Cultural tiene una parte fascinante que es la de las líneas de investigación que abren caminos infinitos para conocer la historia de Asturias. Y siempre vamos a jugar un poco con las líneas de lo interpretable. En este caso, fue una revelación de una persona que es un grandísimo conocedor del prerrománico asturiano. La extracción fue necesaria para la obra que previamente estábamos acometiendo, que tenía que ver con las filtraciones de la escalera, y que no volviera a su lugar tuvo que ver con que estaba partida y era, en parte, causa y motivo de esas filtraciones. Una vez que se decidió que no se volvía a recolocar en su lugar, con el acuerdo del Arzobispado se decidió que quedará en la misma Santa María, que no salga de allí y se pueda contemplar allí.

-¿La Ópera de Oviedo podrá alguna vez competir en financiación con la de Bilbao?

-La labor que desarrolla la Fundación Ópera de Oviedo es más que destacable, haciendo un esfuerzo encomiable y constante por crecer y abordar proyectos ambiciosos que hacen que cada temporada sea atractiva, de gran calidad y poniendo el foco en la capital asturiana como referencia ineludible de la música operística en el norte de España. Sé del rigor con el que trabajan y el Gobierno de Asturies, y yo en particular, viene solicitando al Ministerio de Cultura el incremento de la aportación que hace para que se equipare a otras entidades similares como es la de Bilbao. Solicitud que ya se traducjo en un incremento reciente de la aportación, pero que deseamos que pueda seguir creciendo.

Vanessa Gutiérrez. / Irma Collín

-Hace meses que se presentó el Plan del hórreo, pero debía continuar con una articulación legislativa que concrete los nuevos usos, clarifique los hórreos que son inalterables, evite las pérdidas de bienes... ¿En qué momento está el plan?

-El Plan abarcaba unas cuantas medidas en las que nunca se ha dejado de avanzar. Una de ellas es la colaboración con la Asociación Amigos del Hórreo y con Cetemas (Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera) para el desarrollo del proyecto "Pegollu", el almacén de piezas de hórreos que hayan colapsado y sean irrecuperables para que puedan servir para la construcción y arreglo de otros. Ese almacén está a disposición de la ciudadanía de forma gratuita, va ganando número de piezas, llegando a tener 223, de las que 83 ya fueron cedidas para la restauración de siete hórreos que ya están finalizados y recuperados, y otros tres que están en fase de recuperación. También en este año hemos incrementado la aportación que recibe la Asociación Amigos del Horru hasta los 30.000 euros para que esta entidad, que hace un trabajo rigurosísimo, elabore la propuesta del inventario y catalogación de los hórreos. Esperamos disponer de ella en el último trimestre del año.

-¿Y las ayudas para las rehabilitaciones?

-Como se sabe, este año subimos la cuantía hasta los 450.000 euros y es la primer ocasión en que todas las solicitudes con proyectos que superaron la puntuación mínima exigida lograron la ayuda. Hay que recordar que partíamos de 125.000 euros de presupuesto destinado en 2019. Dicho esto, para el próximo año vamos a modificar las bases de estas subvenciones para que los adjudicatarios puedan recibir automáticamente un adelanto anticipado de la misma por valor de 6.000 euros y que el plazo de ejecución se alargue a un año desde la notificación de la concesión. Ayudará a que los carpinteros puedan planificar mejor los trabajos porque hay que tener en cuenta que en este momento hay una demanda que supera las posibilidades de los especialistas que pueden llevar a cabo estos rehabilitaciones. Por ello, estamos dando vueltas a ver qué instrumento podemos articular para la formación de carpinteros, dado el crecimiento evidente de la actividad.

-¿Y el reglamento de usos de los hórreos y paneras?

-La modificación del Reglamento que va a recoger los nuevos usos tuvo una demora sobre lo esperado porque se decidió que, al tiempo que se hacía esta modificación, también se incluyeran otras medidas, como la regulación de los detectores de metales. También hay que introducir otras adecuaciones que tienen que ver con los cambios en la ley de Patrimonio Cultural. Dicho lo cual, esperamos que ya se pueda disponer de esa normativa próximamente.

