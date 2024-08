"El mapa sanitario va a configurar la nueva ordenación territorial de Asturias"

Pablo García García (San Martín del Rey Aurelio, 1975) es desde hace casi un año viceconsejero de Política Sanitaria del Principado. O, lo que es lo mismo, número dos de la Consejería de Salud que dirige Conchita Saavedra, quien lleva de baja médica desde el pasado mes de abril. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, ha realizado dos programas de posgrado. En la legislatura pasada fue jefe de gabinete de la Consejería de Administración Autonómica y previamente ocupó el mismo cargo en los departamentos de Sanidad y Bienestar Social. En esta entrevista, analiza el inicio de la tramitación del nuevo mapa sanitario de Asturias y otros asuntos de la actualidad del sector.

–¿Satisfecho con el lanzamiento del nuevo mapa sanitario?

–Al comienzo de legislatura dejamos claro que era uno de los objetivos de nuestro programa. Habíamos puesto unos plazos y creo que los hemos cumplido. Estamos satisfechos.

–¿En cuanto a los contenidos?

–Es el momento oportuno, una especie de ahora o nunca para modificar un mapa sanitario, una de esas cosas pendientes en Asturias. Entendemos los miedos y las resistencias. Sabemos que en Asturias somos bastante dados a la cofradía del no. Pero más allá de los gritos de rigor por cuestiones de estrategia, de posicionamiento o de roles, es un documento que goza de un amplio apoyo.

–¿No ha quedado un poco menguado su alcance? ¿Qué problemas asistenciales reales va a solucionar?

–A veces se confunde lo que ha de ser un mapa sanitario con lo que después ha de desplegarse a través de ese mapa. El mapa es un instrumento de ordenación de los recursos, tanto humanos como técnicos, que existen en el territorio. Tenemos un mapa sanitario de hace 40 años que se ha muerto de éxito, que ha cumplido todos sus objetivos. Ahora tenemos que dar una respuesta de actualización.

–¿Cuál es el compromiso que adquiere la Consejería de Salud con los alcaldes y los ciudadanos del Noroccidente, del Suroccidente y del Oriente?

–Es verdad que existen ciertos problemas con los hospitales periféricos. Y nosotros, como Administración, tenemos la obligación de dar unos servicios equitativos y de calidad a esa población. El espíritu de este documento es apuntalar y dar satisfacción a las necesidades sanitarias de los ciudadanos de las alas. Si no actuamos, pueden ir perdiendo fuelle.

–¿Cuáles son las principales aportaciones del decreto?

–Una principal es que garantizamos el mantenimiento de la cartera de servicios que reflejamos en el propio decreto. El mapa es un instrumento vital, pero tampoco lo consideramos un «bálsamo de Fierabrás», un ungüento que lo soluciona todo. Si alguien pretendía que ahí quedaran reflejados los acuerdos sindicales que se llevaron a cabo, hay que decirle que eso no puede ser, por una cuestión de técnica jurídica y porque usurparíamos competencias a órganos que sí las tienen para ello. En todo caso, el mapa sanitario no es el final de nada, sino el comienzo de todo.

–¿Qué quiere decir?

–Es un documento con vocación de permanencia temporal y que, además, estoy convencido de que va a trascender de lo propiamente sanitario. A rebufo de esta ordenación surgirán otros aspectos que van a tomar como referencia lo que nosotros hemos establecido en el mapa sanitario. Va a configurar una ordenación territorial de Asturias que hace muchísimos años que se demanda. Hablo de aquella época en la que estuvo sobre la mesa el tema del área metropolitana, incluso fue un mantra. Esa falta de éxito la tuvimos en cuenta a la hora de definir nuestras áreas.

La baja médica de la Consejera fue un palo, pero creo que hemos defendido el castillo

–¿Tuvo que hacer mucha fontanería con los alcaldes?

–Muchísima.

–¿Más con los de su partido o con los del PP?

–Con todos. Hubo que trabajar con todos. En las cuencas mineras se habló con Izquierda Unida. Y después con los alcaldes del Suroccidente, capitaneados de una forma muy leal, y yo creo que muy inteligente, por el alcalde de Cangas del Narcea.

–¿Dónde encontró las mayores resistencias?

–­Más que resistencias yo diría recelos. Fue necesaria una labor didáctica, de explicar lo que queríamos y qué iba a suponer. Algunos se aproximaban a la cuestión desde el punto de vista de considerar el mapa sanitario como un recorte.

–¿Cómo valora la situación de las listas de espera?

–Las listas de espera son la manera que tenemos de ordenar las colas dentro de un sistema sanitario público en el que no interviene el precio. El problema surge cuando los tiempos se escapan. Por otra parte, es un terreno fácil para hacer demagogia política.

–Dicho lo cual...

–Sin que sirva de disculpa, hay que partir de una realidad muy clara: los sistemas sanitarios públicos después del covid quedaron prácticamente arrasados. Todos estamos en la búsqueda de la normalidad. Pienso que los números que aquí manejamos son buenos y están bajando de una manera continua, aunque no al ritmo que deseamos ni la Administración ni los pacientes. Hemos puesto toda la carne en el asador convirtiendo los planes de choque en estructurales. Creo que están dando resultados.

–¿Eso significa que quienes, desde estos mismos despachos, negaban la bondad de los planes de choque se equivocaban?

–No, y a mí no me gusta hacer revisionismo de nada ni valorar fuera de tiempo ni a unos ni a otros, ni cuando son míos, ni cuando son otros. Hay que ver también su momento y su coyuntura.

–¿Teme que las horas extras, o peonadas, se perviertan?

–Pueden pervertirse si no existe un control, si no existe una valoración de esas listas de espera y si no existe un seguimiento.

–¿Tiene la seguridad de que en los quirófanos el horario ordinario se está aprovechando de verdad?

–La mayoría de ellos están en un 90 por ciento de utilización. En otros sitios quizá pueda haber más aprovechamiento, pero precisamente los quirófanos son bastante fáciles de controlar.

–Hay protestas por las elevadas esperas en las cirugías de cáncer de pulmón del HUCA. ¿Qué piensan hacer?

–Evidentemente nos preocupa y también hemos percibido esa preocupación por parte de los profesionales. En el verano, la actividad quirúrgica se reduce fundamentalmente a operar patología oncológica. Hay otras especialidades que someten a esa presión a los quirófanos. Por lo tanto, hay que equilibrar tiempos para todos. Eso no excluye que quizá se hayan escapado ciertos supuestos y que evidentemente hay que atajarlos.

–¿Su compromiso es...?

–En cirugía torácica, en el corte del día 5 de agosto el número de pacientes era de 49 y su demora de 39 días. La espera media era de 57 días. La previsión es que el 70 por ciento de esos pacientes sean intervenidos en el mes de agosto y primera semana de septiembre.

–¿Qué ha sucedido?

–Más allá de buscar culpables y de hablar de caza de brujas, esto hay que afrontarlo con sensatez, colaboración y diálogo con todos los que están implicados y tienen responsabilidades. No hay más. En la sanidad pública asturiana hay 17 millones de actos clínicos al año. No todos son impecables, no todos no están bordados...

–En los últimos tiempos ha aumentado de manera muy significativa en Asturias la contratación de seguros médicos privados. ¿Es un fracaso de la sanidad pública, seña de identidad del Gobierno regional?

–No lo tildaría de fracaso. Pienso que la sanidad pública, en general, está funcionando bien. Es una de las rentas, puede decirse en estos términos, que tiene la clase trabajadora, la clase media. Les otorga seguridad, confianza... Debemos considerarlo un toque de atención y una manera de que los sistemas públicos nos pongamos más las pilas.

–¿Ha perdido argumentos Asturias en esa posibilidad de compararse con otras comunidades por la calidad de la sanidad pública?

–Sigo convencido de que nosotros, en todos los parámetros y en todos los rankings a nivel nacional, soportamos cualquier comparación. Por más que se intente enmascarar o enmarañar, seguimos gozando de la confianza de la ciudadanía. Y así lo refleja año tras año todas las encuestas. Para nada creo que la sanidad asturiana no esté al nivel de lo que demandan los asturianos.

–Con la revisión del mapa sanitario, ¿sólo seguirán en sus cargos los equipos directivos de las áreas de Oviedo, Gijón y Avilés?

–Eso son estadios posteriores. Tenemos muy claro que en cada área sanitaria tiene que haber un gerente...

–Pero ahora hay gerentes de áreas que dejan de ser áreas... ¿Hasta cuándo van a seguir en sus puestos?

Probablemente hasta que entre en vigor el decreto de estructura del Sespa. Nuestra idea es que el mapa sanitario se apruebe en el primer trimestre de 2025, después tres meses de «vacatio legis» y después el decreto de estructura.

–Habrá tres equipos directivos, uno por área, pero en los hospitales más pequeños ¿quién mandará?

–Evidentemente va a haber un equipo directivo en el hospital. No sé con qué rango, pero necesitamos un gerente para dirigir y porque en los territorios tiene mucha importancia la conexión, la interlocución, con la ciudadanía, con los alcaldes, incluso con los partidos políticos

–¿Se está notando mucho la baja médica de la consejera de Salud, Conchita Saavedra?

–Claro que se nota la baja de Conchita. Cualquiera que la conozca sabe de su capacidad de liderazgo, de su empuje, de sus ganas. La noticia de su enfermedad fue un palo para todos nosotros.

–¿Ha afectado al ritmo de la Consejería?

–Yo creo que son dos cosas diferentes. Hay un criterio objetivo: acabamos de llevar a un Consejo de Salud cuatro decretos y una ley en el primer año de la legislatura de un equipo. Yo eso nunca lo había visto, y tengo años de experiencia en la Administración. Estamos trabajando en una ley de Salud Pública, implementando el Plan de Salud Mental, avanzando bastante en el Plan de Coordinación Sociosanitaria, en cuestiones de farmacias, tenemos obras en marcha... Nos falta nuestra líder, sin duda, pero creo que hemos defendido el castillo.

–¿Cuándo se reincorporará la Consejera?

–Los procesos en los que está van bien. Esperamos que vuelva en cosa de semanas, después del verano. Pero no me quiero pillar los dedos.

Suscríbete para seguir leyendo