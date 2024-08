El PSOE asturiano, ante las críticas a Barbón por acudir a la investidura de Illa: "Lo del PP es pura desesperación"

"El intento del Partido Popular de utilizar la presencia del presidente de Asturias en un acto institucional de máxima relevancia, como es la investidura de Salvador Illa, es una muestra evidente de pura desesperación", dijo ayer la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado, Dolores Carcedo. Fue en respuesta a las críticas lanzadas por el PP, que llegó a denunciar que la presencia de Barbón en la toma de posesión del nuevo presidente catalán, el pasado sábado, representa un "apoyo expreso" al cupo catalán, la financiación "singular" que los socialistas han pactado con ERC a cambio del apoyo a la investidura de Illa.

Carcedo replicó ayer: "La posición del Gobierno de Asturias en materia de financiación es clara e inequívoca y ha sido expresada de forma rotunda por el presidente, Adrián Barbón. Además, está respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, y por otras siete comunidades autónomas. El PP no escucha, tal parece que no quiere defender el modelo de financiación que propugna Asturias y solo está obsesionado en atacar al presidente Adrián Barbón y en cumplir con los mandatos de Génova". El presidente asturiano ha expresado su rechazo a la desconexión de Cataluña del régimen fiscal común por su impacto negativo en los flujos de solidaridad entre las regiones ricas y las menos ricas, caso de Asturias. No obstante, al Gobierno regional se le ha reprochado que ha sido más tibio en su reacción que otros, incluido el castellano-manchego del socialista Guillermo García-Page. "La realidad es que el Gobierno y su Presidente han dejado muy claro que su prioridad es defender los intereses de Asturias y por ese objetivo va a trabajar, mal que le pese a un PP siempre sumiso a lo que le impone la dirección de su partido en Madrid", concluyó Carcedo.

Por su parte, Vox cuestionó ayer la propuesta de declaración conjunta contra el cupo catalán que el PP planteará esta semana a los demás grupos políticos de la Junta. La formación de Santiago Abascal quiere ir más allá: "Exigimos iniciar el trámite para poner fin al actual sistema autonómico tal cual está montado, devolver las competencias al Estado, reducir el gasto político y llevar a cabo una ley fiscal nacional (...) que garantice el ahorro y prosperidad de las familias españolas", dijo la portavoz Carolina López.