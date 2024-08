Acuerdo de mínimos en la Junta General sobre financiación autonómica, pero sin rechazo a un trato exclusivo para Cataluña

Todos los partidos de la Junta, excepto Vox, mantienen el pacto de 2020 sobre financiación autonómica, pero han dejado fuera del texto aprobado esta mañana en la junta de portavoces al rechazo a un tratamiento singular exclusivo para Cataluña, que reclamaban el PP y el diputado de Foro, Adrián Pumares. Un acuerdo de mínimos, no exento de reproches cruzados entre los grupos de la izquierda y la derecha del arco parlamentario, para aprobar una declaración de la junta de portavoces que no tendrá el carácter de institucional por el veto de Vox. Una reunión de los portavoces parlamentarios en la que no pudo estar el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ingresado en el HUCA para someterse a unas pruebas tras sufrir unos mareos días atrás.

La reunión de la junta de portavoces desembocó en la aprobación del texto consensuado entre los grupos del PSOE, Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé (Grupo Mixto) que plantea “abrir cuanto antes” el debate sobre la nueva financiación autonómica, reformar el sistema con “suficiencia financiera” para que todas las autonomías dispongan de recursos suficientes, así como “la defensa clara de un diálogo y negociación multilateral” que respete los principios de igualdad, solidaridad y equidad. “Un modelo que recoja las singularidades de Asturias en el coste de sus servicios públicos”, manifestó la portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo.

Esta declaración redactada por el PSOE, Convocatoria por Asturias y la diputada Tomé contó finalmente también con los votos del PP y del diputado Adrián Pumares (Grupo Mixto-Foro). “Es importante que haya un acuerdo con todos los grupos, excepto Vox, que defienda los intereses de Asturias en financiación”, reconoció la portavoz socialista que, no obstante, atribuyó el apoyo del PP “a que no quiere quedarse solo, aislado con Vox”.

Pese a este acuerdo de mínimos para no romper el pacto de la anterior legislatura en materia de financiación autonómica, el PP se ha mostrado crítico con la posición mantenida hoy por el PSOE, Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé, que atribuyen “a una estrategia de Génova para erosionar al gobierno progresista de Pedro Sánchez” la negativa a incluir en esta nueva declaración de la junta de portavoces el rechazo expreso a la financiación singular para Cataluña. “La izquierda en Asturias ya parla catalán. Han ratificado el pacto entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa, que supondrá una clara merma de financiación en la sanidad, la educación y los servicios sociales y que dinamita el acuerdo alcanzado en la Junta en 2020”. A juicio de Venta, “se ha confirmado una nueva traición de Barbón y del PSOE a los asturianos, al no rechazar el cupo catalán que rompe la igualdad entre los españoles”. El diputado popular sostuvo que la declaración impulsada por la izquierda asturiana “nos quiere tapar los ojos con los acuerdos de hace cuatro años, pero no seguimos en 2020, estamos en 2024 y la realidad hoy de la financiación no tiene nada que ver”. La declaración que planteaba el PP solo contó con el voto adicional de Adrián Pumares (Grupo Mixto).

La portavoz de Vox, Carolina López, censuró “la sumisión” del PSOE asturiano con al acuerdo fiscal para investir a Illa y reprochó al PP que no plantee alternativas. Carolina López destacó que Vox es el único partido que “plantea devolver las competencias en los servicios básicos al Estado como única forma de garantizar que sean de calidad y similares en todas las regiones”. La declaración de Vox no recabó votos de otros grupos.

“La izquierda en Asturias fala asturiano”, contestó el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, quien se sumó a la línea argumental de que “el PP desde Génova solo busca erosionar al gobierno progresista” y afeó que recientemente los populares votaran en contra del techo de gasto en el Congreso, que se tradujo “en 156 millones menos para Asturias”. Vegas justificó la exclusión del reproche a la financiación singular catalana en la declaración de la junta de portavoces con las siguientes palabras: "Sería extraño que la Junta valorara acuerdos de formaciones en otras comunidades autónomas".

Covadonga Tomé sostuvo que “el PP recuperó el sentido común” con su voto favorable a la propuesta impulsada por el PSOE, Convocatoria y ella misma, “para que Asturias esté en el centro de todas las conversaciones de financiación”. También destacó Tomé el reconocimiento para que la Mesa de Financiación sea el instrumento para el seguimiento de las negociaciones en materia de financiación autonómica. Tomé admitió que no se conocen los detalles sobre la financiación singular para Cataluña.

El diputado y secretario general de Foro, Adrián Pumares, echó de menos que la izquierda rechace “sin medias tintas” el pacto fiscal para Cataluña que “perjudica gravemente a Asturias”. A juicio de Pumares, “lo contrario es nadar y guardar la ropa, pretender quedar bien con la sociedad asturiana mientras el presidente del Principado acude a celebrar la investidura de Illa”.