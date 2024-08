Barbón, de la investidura de Illa: "Fui por cortesía, yo quería que fuera presidente"

Adrián Barbón hizo mención este lunes en Avilés en una visita a su asistencia a la toma de posesión de Salvador Illa en Cataluña el pasado fin de semana. Su presencia levantó críticas por parte del PP, al considerar que significó "un apoyo expreso al cupo catalán pactado por los socialistas con los independentistas de ERC en perjuicio de los intereses de Asturias y de la solidaridad entre todos los españoles".

El Presidente del Principado quiso dar toda naturalidad a su presencia en Barcelona. "He ido a las investiduras de todos los presidentes autonómicos socialistas. Es una cortesía mínima como compañeros de partido, y yo quería que Illa fuera presidente. ¿Cuál era la alternativa? Es la pregunta que hay que hacerse. He ido también por cortesía institucional, por respeto institucional, por respeto a la personal y por estar en un acto al que me han invitado", subrayó. E insistió: "No votaremos nada en materia de financiación autonómica que perjudique a Asturias.

Críticas internas

Respeto a la intención de un grupo de socialistas asturianos de plantear una moción de censura para desalojarle al frente del partido, Adrián Barbón manifestó: "Lo que puedo decir es que me someteré a votación que sea necesaria. Y además quiero clarificar que cuando llegue el congreso me voy a presentar a la reelección como secretario general del PSOE y como presidente del Principado en 2027, me apasiona este momento que pasa por romper la dinámica de pesimismo antropológico".

Los críticos le acusan de haber abandonado a las agrupaciones pequeñas y no escuchar a la militancia. Dicen contar con el apoyo de hasta cuatro alcaldes y varias decenas de concejales y denuncian que "el PSOE asturiano está secuestrado por IU, lo que afecta a un montón de pequeños municipios". Además, advierten de que el "malestar de Madrid con Barbón es más que evidente".