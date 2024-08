Sin consenso contra el cupo catalán en la Junta del Principado: la izquierda rechaza unirse al PP y esto es lo que dice

La izquierda asturiana se ha exhibido unida para reforzar su postura en el debate sobre la financiación autonómica y marcar distancia con el PP, que ha impulsado la reunión este mismo martes de los portavoces en la Junta General del Principado para aprobar una declaración conjunta contra el acuerdo que permitirá a Cataluña contar con una financiación singular, tras el pacto del PSOE y ERC. Los socialistas asturianos, IU y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) plantearán que la Cámara solo se limite a ratificar el acuerdo que en materia de financiación alcanzaron todos los grupos, salvo Vox, hace cuatro años.

Los tres grupos presentaron una declaración institucional y una proposición no de ley (PNL) para que la Junta ratifique el acuerdo de 2020 –que apoyaron PP y Foro– y que en su momento fue respaldado por siete comunidades autónomas, según recordó la portavoz socialista, Dolores Carcedo. Tal acuerdo aúna la necesidad de reformar el sistema de financiación en base a la colaboración multilateral para evitar "la ruptura del marco común", teniendo así en consideración cuestiones como la equidad, la igualdad en la prestación de servicios, la multiculturalidad en la negociación, la despoblación, la dispersión o el envejecimiento.

Asimismo, en esta PNL que en palabras de Carcedo buscará "debatirse en el primer pleno ordinario del próximo periodo de sesiones", también se recoge el papel de la Mesa de Financiación del parlamento asturiano constituida en 2019 al tratarse, para Tomé, del "espacio adecuado para que el Gobierno regional informe y realice un seguimiento de las negociaciones". Tanto la PNL como la declaración institucional que la izquierda asturiana defenderá hoy mismo en la Junta de Portavoces responde a la iniciativa presentada por el PP contra el acuerdo entre el PSOE y ERC para una financiación singular para Cataluña. Según los tres grupos firmantes, lo que hacen los populares con ella "es demostrar que están más preocupados en servir a los interés de Génova que a los de Asturias".

"La posición del PP es irresponsable. Está utilizando el debate de la financiación autonómica para hacer daño al Gobierno central pero con cero interés en los intereses de los ciudadanos asturianos", criticó el portavoz parlamentario de IU, Xabel Vegas, a la vez que denunció que las autonomías gobernadas por la formación azul ejercen un "dumping fiscal que afecta directamente a Asturias, donde impera la solidaridad fiscal". "No tiene ningún sentido que el PP traiga a la Junta General del Principado una propuesta que tiene que ver con la financiación de Cataluña. Es perder el tiempo", afeó por su parte Tomé. Cree que lo que el PP quiere es "instalar la pelea cuando en realidad ni siquiera conocemos en profundidad el acuerdo alcanzado para Cataluña".

No obstante, pese a todo, informó Carcedo la declaración institucional de PSOE, Convocatoria por Asturias y el Grupo Mixto está abierta al "apoyo" de otros grupos, aunque a excepción de Vox, que "niega al estado de las autonomías". "Entiendo que el interés de todos, más allá de las estrategias partidistas en las que están ahora inmersos, es la idea de defender Asturias con una sola voz", subrayó la socialista.

De la posición de la izquierda asturiana ya habló ayer mismo el portavoz de Foro, Adrián Pumares. Éste reprocha a las formaciones haber presentado una proposición que ya fue aprobada el pasado 11 de marzo por iniciativa de su grupo, sostiene. "El PSOE y sus comparsas llegan tarde. Lo que piden ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda a través de una propuesta de Foro", recordó Pumares. "Lo que urge ahora es rechazar el pacto PSOE-ERC porque perjudica gravemente a Asturias y pone en serio riesgo los servicios públicos de los que disfrutamos los asturianos".

En Gijón, durante una visita a la Feria de Muestra, el presidente del PP, Álvaro Queipo, defendió de nuevo la iniciativa de lograr un acuerdo en la Junta que, visto lo visto, no tiene visos de prosperar. Queipo insistió en que sería deseable que se aprobara por unanimidad una proposición en la que la reforma del sistema de financiación autonómico garantice la mejora de los servicios públicos en Asturias.

Falta de contundencia

"Como Adrián Barbón no fue contundente en su momento, ni lo fue después, creemos que es muy necesario emitir una declaración conjunta que diga exactamente cuál es el sentir de Asturias con respecto a lo que está ocurriendo. No podemos callar", señaló. El dirigente popular aboga por impedir un acuerdo de fiscalidad que no sea multilateral, contando todas las comunidades autónomas del régimen común. Cree, además, que "el PSOE se está jugando su imagen y su coherencia en todo lo que está pasando esta semana. No puede ser que digan que van a respetar los acuerdos y que no van a votar nada que perjudique a Asturias, porque solo faltaba, aunque sabemos, porque lo ha dicho Barbón, que los diputados socialistas asturianos no obedecen a Asturias, obedecen a Pedro Sánchez, y ya no podemos ni quiera esperar que voten en contra de esta reforma si llega al Congreso de los Diputados".

En la Feria de Muestras también se refirió a la financiación la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, contraria al acuerdo entre PSOE y ERC porque "afectaría a la financiación asturiana" y sería especialmente grave para la "equidad entre territorios". Y añadió: "Creemos que no se puede consentir y que hay que atender en igualdad pero también con solidaridad a los territorios. Asturias tiene un coste especial de sus servicios por el envejecimiento de su población". Y añadió que lo que necesita Asturias es "apoyo, o al menos competir en igualdad de condiciones que otros territorios, sin palos en las ruedas".