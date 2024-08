Cruz Roja busca voluntarios

"Con este stand queremos motivar, sobre todo, a la juventud porque necesitamos voluntarios. Pueden estar una hora a la semana, o tres horas al mes en proyectos en los que ellos se encuentren cómodos, simplemente contar con aquellos a quienes les sobre algo de tiempo y que puedan aprovechar sus conocimientos para trasladarlos a los demás, a los más necesitados". Con estas declaraciones, el presidente de la Cruz Roja de Asturias, José María Lana Alonso, junto a otras personalidades, inauguró, en la mañana de ayer, el espacio que ocupará los próximos días esta organización, en el pabellón de LA NUEVA ESPAÑA de la Feria Internacional de Muestras (FIDMA) con motivo del 150 aniversario de la organización sin ánimo de lucro.

Visitantes durante la jornada de ayer en el espacio de Cruz Roja, en el stand de LA NUEVA ESPAÑA. / Ángel González

Una reunión que ha congregado a representantes de las diferentes áreas que conforma la entidad. Nuria Cuello, perteneciente al área de salud, revelaba que "están, por ejemplo, las compañeras de empleo y también de Cruz Roja Juventud con juegos para la infancia, e incluso está el departamento social con un juego sobre la soledad no deseada", que "es muy interesante para sensibilizar a las personas que pasen por aquí y puedan aprender sobre este problema". Cuello trasmite que "hemos querido poner sobre la mesa diferentes cuestiones que van desde la alimentación saludable, tratando de sensibilizar y concienciar sobre los buenos hábitos con la comida, hasta la salud mental, tratando de aportar información sobre un proyecto que tenemos de apoyo psicosocial telefónico gratuito", una propuesta denominada "Cruz Roja Te escucha".

Es una oportunidad para dar "visibilidad a todos esos proyectos que se están haciendo y que en la medida de lo posible las personas también participen", señaló el presidente de Cruz Roja de Gijón, José Ramón González. Y desveló: "Cruz Roja tiene muchos programas, iniciativas y proyectos dirigidos a las personas que más lo necesitan, pero hay gente que no los conoce. Entonces, es importante que la gente, el público, conozca la labor que Cruz Roja lleva a cabo".

Algunos de los juegos con los que cuenta este espacio. / Ángel González

Tania Díaz Álvarez, junto a su madre, Beatriz Álvarez, tras la visita, han valorado muy positivamente estas actividades: "Me ha gustado mucho porque normalmente no encontramos nada de esta organización y la verdad que me parece muy bien que esté aquí tan a la vista y que sea tan accesible para todo el mundo". Junto a ella, Beatriz Álvarez dijo que "Cruz Roja realiza una gran labor y creo que es importante venir y apoyarlos". Desde Oviedo acudió Pilar Norniella, regularmente asiste a las clases que imparte esta organización y considera que los temas que se tratan con estos juegos son "imprescindibles" y es que "a los que nos encontramos en una edad más avanzada informarnos es algo fundamental, y que nos interesa más que a los jóvenes", concluyó.