El Ministro pide perdón por las incidencias en los trenes tras las quejas de los viajeros

Asturias suma unos cuantos meses de incidencias en los trenes, con retrasos y averías, tanto en el AVE de Madrid como en las cercanías de Renfe y de la antigua Feve –los problemas de esta línea son antiguos–. Una situación que este mismo lunes denunció Facua, la organización de consumidores, que advierte de que las incidencias que sufren los viajeros son "constantes" principalmente este verano.

A ello hizo referencia en una entrevista en la radio pública el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien pidió disculpas a los usuarios del sistema ferroviario español por las incidencias que se han registrado en los últimos meses. Según asegura, la situación mejorará cuando se renueven las flotas de cercanías y avancen las obras en la estación madrileña de Chamartín. De estas últimas dependen, precisamente, la mejora y ampliación de los horarios de la alta velocidad de Asturias con la capital de España.

"El sistema ferroviario ha vivido un incremento de pasajeros absolutamente bestial en los últimos años", explicó Puente. El Ministro explica que la red española se tiene que gestionar con unas infraestructuras en plena "transformación" que está recibiendo inversiones que "no tienen precedentes" para su mantenimiento y renovación. Ambos factores están "tensionando" mucho un sistema que en muchos casos tiene "material obsoleto". Según los datos que aporta el Ministerio, desde 2008 "no entra un tren de cercanías nuevo" en España y desde 2010 no entraba un nuevo tren de alta velocidad, hasta los recientes Talgo S106.

"A primeros del año que viene empezaremos ya a incorporar una nueva flota de Cercanías y de Rodalies –la red en Cataluña– que va a ir reduciendo enormemente el número de incidencias que tenemos por el material rodante", aseguró.

En Facua-Asturias piden actuar para frenar los problemas habituales de los trenes. Los dos últimos incidentes tuvieron lugar el pasado mes de julio. El día 11 un tren AVE de la línea que conecta el Principado con Madrid sufrió una avería a la altura del municipio de Vilecha, en León, lo que provocó que los pasajeros tuvieran que esperar varias horas a ser recogidos y trasladados a la estación de León para poder reanudar desde allí el trayecto hasta Gijón. "Los afectados tuvieron que soportar condiciones extremas de calor y aglomeración, lo que provocó escenas de desesperación y desasosiego en los usuarios", advierten. Poco después, el 22 de julio, un tren de la antigua Feve entre Gijón y Avilés también quedó detenido durante varias horas debido a un incendio en la catenaria, lo que obligó a los pasajeros a ser trasladados a pie a la localidad más cercana. "Son "constantes" las noticias de problemas con la red ferroviaria de Asturias, con trenes que se averían, que llegan con retraso o que sufren incidencias que les impide realizar sus recorridos con normalidad", lamentan.

De trenes también habló el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien visitó en la mañana de este lunes el Centro Niemeyer y la exposición sobre Goya, que animó a visitar a asturianos y visitantes. Esto le llevó a hablar de la evolución turística y su relación con las infraestructuras en Asturias. Ensalzó que desde la apertura de la variante de Pajares el pasado noviembre un total de 550.000 personas han utilizado la alta velocidad en la región. Un hecho que, celebró, no ha servido para restar usuarios al Aeropuerto. Todo lo contrario. Aena ha hecho públicos los últimos datos de julio que recogen que los viajeros han sido más de 1,1 millones y solo en el último mes, 200.000. Esto supone un aumento del 2,3% respecto al año pasado. Entre enero y julio se movieron 8.899 aviones, un 3,7% más que en 2023.