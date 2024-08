Queipo destaca la contribución de los emprendedores al avance del Principado

"Esta Feria representa lo mejor de Asturias, los autónomos, las empresas, aquellos que están con su ingenio y con su sudor haciendo que Asturias pueda avanzar, y por tanto ser más rica, tener más empleo, y eso es lo que buscamos desde el Partido Popular". El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, hizo estas consideraciones durante la visita institucional que realizó este lunes el PP a la Feria de Muestras.

Además de poner en valor a la figura del empresariado por su contribución al desarrollo de Asturias, el dirigente popular también insistió en resaltar la labor del propio evento: "Éste es el mejor escenario y el mejor lugar en el que poder mostrar la Asturias que funciona, que trabaja y que genera riqueza, que es tan importante", indicó tras ser recibido a la puerta del recinto ferial por el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño.

La comitiva popular que visitó la Feria fue amplia. Acompañando a Queipo estuvieron Beatriz Llaneza, secretaria general autonómica; Silverio Argüelles, diputado nacional y vicesecretario autonómico; José Manuel Rodríguez "Lito", senador y vicesecretario autonómico; José Manuel Fernández "Chami", alcalde de Peñamellera Baja, senador y presidente del Comité de Alcaldes autonómico; Esther Llamazares, diputada en el Congreso; Rodrigo Pintueles, concejal de Gijón y vicesecretario autonómico; y Andrés Ruiz, diputado autonómico y vicesecretario autonómico.

No faltaron Pablo González, presidente del PP de Gijón y senador; Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón; la eurodiputada Susana Solís; los diputados autonómicos Pedro de Rueda, Susana Fernández, Luis Venta Cueli, Beatriz Polledo, José Agustín Cuervas-Mons, Pilar Fernández Pardo, José Luis Costillas, Manuel Cifuentes, Sandra Camino, Cristina Vega y José Manuel Felgueres; los ediles de Oviedo Mario Arias y Alfredo García Quintana; los concejales gijoneses Guzmán Pendás, Ángeles Fernández-Ahuja y Jorge Pañeda; el presidente de Nuevas Generaciones en Gijón, Carlos Álvarez y numerosos integrantes del Comité Ejecutivo del PP de Asturias, además de varios miembros de la Junta Local del PP de Gijón.

El recorrido de Queipo incluyó el stand de LA NUEVA ESPAÑA, los de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, del Principado, de la Fundación Masaveu, de Total Energies y la Asociación Española Contra el Cáncer, donde realizó un donativo.

En el stand de LA NUEVA ESPAÑA, donde el PP fue recibido por el jefe de sección de Gijón, Ignacio Peláez, Queipo señaló sobre la exposición de caricaturas de personajes gijoneses: "Me parece una maravilla. No es fácil sacar la característica más destacada de cada persona sin caer en la ofensa porque muchas veces no nos gusta que nos saquen con aquello que nos destaca de nuestra cara o de nuestro cuerpo. Se nota que están hechas con mucho cariño y con conocimiento de los personajes". Especial interés despertó la caricatura de Ángela Pumariega, realizada durante su etapa olímpica. Con la gijonesa Queipo comparte su pasión por los deportes náuticos, ya que en su juventud remó en traineras y también en remo olímpico. Algo por lo que también se detuvo en la parte dedicada al descenso del Sella en el Pabellón del Principado.

En el stand de LA NUEVA ESPAÑA también tuvo la oportunidad de departir con voluntarios de Cruz Roja. En su recorrido por la Feria fue abordado en dos ocasiones por jóvenes para hacerse un selfi con él.