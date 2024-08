Así quiere poner coto el Principado a los atascos playeros en verano: datos en tiempo real y transporte público

Regular aparcamientos, información en tiempo real sobre la afluencia a las playas, fomento del transporte público... Todo es poco para que la imagen de Paraíso Natural con la que se identifica Asturias desde hace décadas siga impoluta, más en los tiempos que corren con el turismo en la picota por su crecimiento exponencial y la masificación de los destinos. En el Gobierno regional no están dispuestos a que ese fenómeno se instale en la región y quieren poner cerco a la estampa de playas y montaña abarrotadas con carreteras colapsadas. Justo lo que sucedió este pasado fin de semana, cuando se dieron todas las condiciones para ello por primera vez en lo que va de verano: un domingo de altas temperaturas y en pleno mes vacacional de agosto. Esto llevó a cerrar accesos arenales como Rodiles (Villaviciosa) o Aguilar (Muros de Nalón), incluidos en la categoría de máxima afluencia.

Nada que no haya pasado otros veranos en las fechas de temporada alta unas cuantas veces, pero que en el Principado y en los concejos turísticos no quieren ahora que esto se convierta en habitual o vaya a más. Así lo sostiene Alejandro Calvo. "Lo que nos hemos encontrado en estos días es saturación de algunas vías, eso es algo a lo que afortunadamente no solemos estar acostumbrados, pero que también tenemos que ser capaces de resolver", reseña el Consejero de Fomento.

Así las cosas, la vicepresidenta Gimena Llamedo, en cuyo departamento recae la gestión turística, ha anunciado un "ambicioso plan" para organizar mejor el tráfico de personas y vehículos en las zonas costeras en temporada alta "cuando la afluencia de visitantes a las playas genera desafíos significativos de tráfico y aparcamiento". Explica que para ello trabajan con Inteligencia Artificial con el objetivo de que Asturias "sea referente en innovación y gestión sostenible de movilidad y turismo".

En la misma línea se pronunció el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, en Gijón. "Si queremos hablar de movilidad sostenible, tenemos que pensar que el vehículo privado no permite acceder a un derecho universal de que haya que dar un servicio de aparcamiento para todo el mundo, sino que lo que hay es que dar alternativas, y una de ellas puede ser muy importante, la utilización del transporte público, también la existencia de zonas de aparcamiento disuasorios. Eso se está trabajando bien".

Dicho plan incluye varias iniciativas, algunas ya en marcha –la regulación de aparcamiento o los denominados autobuses lanzadera parara acceder a espacios naturales y playas, entre otros– y otras en tramitación, como el desarrollo de un "gemelo digital del territorio", que consistirá en una representación virtual del territorio de Asturias "que permitirá una gestión más eficiente de la movilidad". Según la Viceconsejería, "esta innovadora estrategia, que ya está en marcha, integrará diversas iniciativas tecnológicas como la sensorización de túneles, la digitalización de carreteras y la instalación de redes para la comunicación de datos en tiempo real".

Uno de los pilares del plan es el tráfico y el aparcamiento. La idea del Principado es regular la circulación e identificar los vehículos mediante tecnologías de sensores y cámaras. La idea es mejorar el tráfico en las vías de acceso a las playas y asegurar un uso "eficiente" de los espacios. Son muchos los ayuntamientos que se encargan de regular el estacionamiento en las playas.

Se trabajará también para informar en tiempo real sobre el tráfico, para lo que se están instalado sensores en túneles y vías de alta capacidad para monitorizar lo circulación y aumentar la seguridad. "Además, a través de mupis digitales se proporcionará información actualizada sobre las condiciones del tráfico y la disponibilidad de aparcamientos, facilitando así la planificación de los desplazamientos", añaden.

Para reducir el tráfico y, por consiguiente, fomentar la sostenibilidad se potenciará el transporte público. Se quieren ampliar los lugares que ya disponen de lanzaderas: diez espacios naturales y catorce playas disponen desde el 1 de julio de conexiones especiales de autobús –incluidas en la tarjeta Conecta–, que estarán operativas hasta el 9 de septiembre.

"Este proyecto es fruto de una estrecha colaboración entre el sector público y la iniciativa privada, en la que el Gobierno de Asturias trabaja junto con la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Transportes y empresas para asegurar una gestión integrada y coordinada de la movilidad en el territorio", remarcan.

