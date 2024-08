Guía para renovar el turismo asturiano cuatro décadas después

Pocas cosas concitan tanto consenso como que el sector turístico es una de las joyas de la corona de Asturias, una actividad estratégica con amplio margen de recorrido todavía, una contribución muy significativa al apuntalamiento de la economía regional, pero que empieza a dar síntomas de estancamiento. El Paraíso Natural atrae pero no se vende solo. Queda mucho por hacer. Cuatro décadas después del nacimiento del turismo rural, en el que el Principado fue pionero, dos dirigentes regionales detrás del primer Gobierno autonómico que lo impulsó, el abogado, y entonces presidente regional, Pedro de Silva y el economista, y por aquel tiempo consejero de Agricultura, Jesús Arango, ofrecen aquí sus propuestas para reinventar el sector y lograr sacarle mejores réditos. Estos textos son un resumen de las ideas que ambos expusieron esta misma semana en uno de los cursos de la escuela de verano de La Granda, en Avilés, y dan pide para abrir un interesante debate sobre el futuro del turismo asturiano.

Turismo en asturias, ¿adónde vamos?

Ni soy un experto, ni estoy en el día a día del turismo ni puedo ofrecer otra credencial que cierta experiencia política y alguna intuición. Pero vamos allá, bajo la idea de evitar el mimetismo o la autocomplacencia.

1. Dejemos la monserga de la turismofobia, no sea que nos la acabemos creyendo y hagamos un estropicio. Puede entenderse en regiones, áreas o ciudades que sufren el agobio y la congestión de la masificación, pero no en Asturias, muy lejos, felizmente, de cualquier saturación. Hacerlo de forma mimética respecto de esas regiones sería solo tontería si no fuera algo mucho más peligroso. Al turista no le gusta estar donde no se le quiere.

2. No dudemos, en cambio, que el turismo sigue siendo en Asturias un sector de futuro, con capacidad de crecimiento, cuantitativo y cualitativo. ¿Creciendo cuánto?. Dependerá de nuestra capacidad para reactivarlo, desestacionalizarlo y repartir su flujo por el territorio, lo que a su vez dependerá de nuestra capacidad para regenerar una oferta de recursos y una agenda de actividades rica, varia y de verdadero valor. Y venderla.

3. La oferta de naturaleza pide ante todo y a todo trance mantener su premisa, que es una rigurosa conservación, sin soltar el freno lo más mínimo. Pero además debería aprovechar su infraestructura, reforzando el personal o mediante convenios, en desarrollar la educación ambiental, pues el goce de la naturaleza, como cualquier goce, requiere libro de instrucciones para degustarlo. Nuestra naturaleza debería ser en sí misma un aula, a la vez que un templo. La idea de naturaleza como templo era la de Pedro Pidal, creador del Parque Nacional de Covadonga y de la red de parques nacionales. Poner en valor esta dimensión señera de nuestro modelo turístico sería, entre otras cosas, dar a nuestra oferta de naturaleza esa dimensión formativa, educativa, cultural (cultura de la naturaleza) que le añada densidad y elevación. Nuestros centros de interpretación no deberían ser simples parques temáticos. Nadie dude del factor de atracción que esto supondría para algunos de los segmentos del turismo que añaden más calidad y valor al producto, haciendo de la educación ambiental un sector de actividad en si mismo. Ningún recurso u oferta turística de carácter minoritario o selectivo debería ser marginado por serlo. Al final es posible que el mejor turismo, el más estable, el más cualificado e incluso pudiera suceder que el más rentable, sea el que incluya por agregación un amplio elenco de minorías turísticas. Nuestro turismo tal vez sea hoy demasiado generalista, como ha señalado el profesor Jesús Arango, y esa podría ser una debilidad.

4. En lo propiamente cultural, o sea, el que incluye eventos relacionados con la música, el arte, las exposiciones o la literatura, la oferta de actividades da la impresión de estar infradotada en Asturias, al menos en relación con la sobredotación de sus equipamientos, entre los que hay algunos tan potentes como Laboral o el Centro Niemeyer, pero también grandes instalaciones en ayuntamientos medios. Ni que decir tiene que en lo tocante a grandes congresos un equipamiento como el Calatrava tiene un recorrido potencial sin duda mucho mayor que el actual. Para darles toda su utilidad hace falta público, cierto, pero al público hay que moverlo, traerlo, apostando por eventos con verdadera capacidad tractora y ampliando el área de influencia, tanto desde un punto de vista territorial como sectorial, de la oferta asturiana; y, atención, sin olvidar los públicos potenciales latentes en la propia Asturias, pendientes en buena medida de activación. La programación cultural en el área del teatro tampoco parece estar a la altura ni mucho menos, en especial en verano, quizás con solo una excepción, la del Teatro Palacio Valdés de Avilés.

5. La calidad del turismo viene en buena parte condicionada por la calidad de la oferta. Habrá que tomar en serio esa "excelencia turística", de la que se habla tanto pero que a veces más bien parece broma. No voy a señalar con el dedo, pero resulta desolador recorrer sendas con las barandillas podridas o desaparecidas, acceder a maravillosas áreas recreativas por calzadas o pistas en que hay que sortear los baches, ver como acaban desguazados parques periurbanos que exigieron una fuerte inversión, bajar a aparcamientos públicos de conservación y limpieza penosos, padecer la falta de reposición de la señalética, constatar el deficiente equipamiento de la mayoría de nuestras playas, casi siempre menos dotado que la de una pequeña población del Mediterráneo. La conservación y el mantenimiento son disciplinas ignoradas por la mayoría de nuestros ayuntamientos. Por favor, alcaldes, concejales, tómense la molestia de recorrer una vez al año, lista en mano, lo que ofrecen a los visitantes y a los propios asturianos, y obren en consecuencia. Tenemos muchísimo que aprender en cosa de excelencia incluso de los pequeños y modestos municipios de la España más turística. Ellos si saben defender lo que les da de comer.

6. ¿Se pone lo bastante en valor el equipamiento museístico? Seguramente sí en algunos casos, como el del Museo de Bellas Artes y unos pocos más. Probablemente no en otros, con una actividad mortecina, y no deseo señalar. Hay vacíos que desconciertan al visitante, como el del museo dedicado a uno de los más relevantes hijos de Asturias, donde el que acude puede encontrar sin duda elementos de interés, pero no al hijo en cuestión, salvo un retrato y unos muebles. De otro de los más insignes hijos hay en su ciudad apenas una estatua de su criatura literaria más conocida. Por lo demás, en los campos más diversos tenemos museos y centros de interpretación de toda clase, cada uno a su aire, muchos en manos de los respectivos ayuntamientos, y el censo no deja de crecer. ¿Habrá llegado el momento de poner el sector en orden tras hacer auditorías de funcionamiento?.

7. Pero en mi opinión la gran reserva pendiente de ser activada en Asturias con suficiente determinación y medios, e implementar con ella la oferta, es la de su historia. Al final lo que mueve en mayor medida al turismo activo, lo que nos moviliza a cada uno a la hora de visitar un país o una región, son su naturaleza, sus paisajes, sus ciudades, pero también su historia característica, manifestada en los restos y signos que el tiempo ha ido dejando en ella. No digo que sea lo único, claro, pero suele ser la base de la oferta principal, de la que lo demás son complementos. Creo que nuestra historia está desatendida en la oferta y tiene un enorme potencial si se acertara a ponerla en valor, desde la prehistoria a la más reciente. En cuanto a ésta, Asturias tiene, por su concentración y porque el paso del tiempo aún no lo ha desvencijado por completo, uno de los más interesantes yacimientos de patrimonio industrial de Europa, restos todavía humeantes de nuestro pasado reciente, en la minería y la metalurgia sobre todo. A ese patrimonio material, la llamada arqueología industrial, están asociadas formas de producción, de organización social, de vida y de cultura que han tenido por si mismas un papel en la historia de la región, de España y del continente, y que aún conectan, además, con sus vestigios en la memoria de las personas. Conservarlo, rehabilitarlo y ponerlo en valor ante los visitantes, puede crear un flujo de importancia, si se explica y se difunde de forma adecuada, como se ha empezado a hacer con éxito con la minería y como hacen otros países de Europa. En su conjunto nuestro pasado industrial y minero puede ser un extraordinario recurso turístico, y ya tiene un elenco de elementos más o menos dispersos a la espera de ser dotados de coherencia discursiva y de ser activados en cuanto historia, como los museos de la minería, la siderurgia o el ferrocarril, el de la mina de Arnao, el Pozu Santa Barbara, la experiencia tremenda del Pozu Soton o, en el campo de la producción eléctrica, la espectacular huella dejada por los Joaquín Vaquero, padre e hijo, en la arquitectura y el muralismo, que justifica por si mismo, un completo itinerario. Atención, elijo esta parte de nuestra historia por el enorme potencial pendiente de ser puesto en valor, pero la de Asturias tiene gran poder en hitos decisivos de la de España y la de Europa. Incluso en la romanización: no podemos mostrar un gran circo romano, un anfiteatro o un templo, pero sí, de forma ejemplar y muy singular, cómo era la vida en la intersección misma de Roma con los llamados pueblos bárbaros, en los últimos confines del Imperio, en este caso los confines a los que llegó para extraer la quinta parte de todo el oro obtenido por Roma y con el que pagó a sus legionarios, dejando a la vista las huellas de las explotaciones (y como ven no me he salido de la industria y la minería). Añado que poner todo ese inmenso yacimiento de historia en valor sería un modo también de ponernos en valor ante nosotros mismos y de mantener viva la memoria y la identidad de los asturianos que, por desdicha, en su mayoría no tienen de Asturias más que un conocimiento limitado y superficial. El "continente historia" que hay debajo de Asturias es casi inagotable en otros periodos, con recursos apenas explotados todavía, como los de las rutas del camino de Santiago. Y dejo aparte el patrimonio etnográfico, de base principalmente campesina y pesquera, que aporta el valor añadido de reflejar formas de vida que en buena parte aún persisten, como si se tratara de un fósil viviente. Y desde luego el histórico-artístico, en el que si no me extiendo no es por falta de importancia, claro, sino porque es tanta que no necesita ser realzada.

8. Naturalmente la premisa para que el turismo siga funcionando en Asturias es que la oferta sea competitiva en términos de costes para el visitante. Todo el mundo sabe lo sensible que es el bolsillo del turista, porque todos somos turistas una época del año y la información en materia de precios es cada día más accesible. Desde luego si queremos cualificar nuestro turismo no podrá ser subiendo los precios, algo que solo se debe hacer cuando se mejora el producto y haya un aumento fuerte y sostenido de la demanda, conteniendo así de paso el exceso y evitando saturaciones que mermen calidad. Cualificar nuestro turismo es poner más en valor la oferta, no subir los precios. Como escribió Machado "solo el necio / confunde valor y precio".

9. ¿Es posible que la oferta turística de Asturias, en manos de gran número de operadores públicos y privados se encuentre demasiado dispersa? No hablo solo en términos de imagen, que a fin de cuentas tiene un elemento ya tradicional unificante, sino en términos de programación e información al visitante. Lo planteo solo como interrogante. Y esto nos lleva a la cuestión siguiente, que formulo también como pregunta.

10. Puesto que la clave de cualquier política turística es la colaboración público-privada, ¿sería útil aplicarla a ir creando un expositor virtual unificado en su metodología de acceso y en su imagen, pero de alimentación distribuida, con calendario, índices temático y geográfico, que reúna la oferta de recursos y actividades de todo tipo, con distintas capas de intensidad informativa, para que el visitante pueda orientarse en su qué-hacer, e incluso ilustrarse (tanto en aspectos puntuales como históricos), regido tal vez por algunos contenidos identitarios de amplio espectro que nos caractericen? Aparte de su funcionalidad para el visitante, la tendría ya para dar cohesión y espíritu consorcial a los agentes públicos y privados en el proceso de crearlo y en el de mantenerlo.

Mi resumen final tentativo sería: casi 40 años después de su emergencia puede que el modelo turístico de Asturias esté, en el fondo, dando algunos signos de fatiga o desfallecimiento y esté pendiente de una revitalización, reforzando, pero también ampliando con ambición, los contenidos temáticos de la oferta de turismo activo, dándole una coherencia que refuerce su identidad y creando un gran expositor virtual que oriente al visitante. Puede, en fin, que haga falta una nueva apuesta, con el vigor necesario.

De Taramundi al turismo inteligente

La Asturias de los años ochenta era económicamente muy distinta a la del momento actual: una quinta parte del empleo estaba ocupado en el sector primario, un tercio en la industria y tan sólo el 40 por ciento de los empleos pertenecía a las ramas de los servicios, ocupando la hostelería al 3 por ciento del empleo regional. En la Asturias de hoy, la agricultura genera menos del 3 por ciento del empleo, la industria tan sólo da ocupación al 13 por ciento de la mano de obra regional, mientras que los servicios acaparan ya el 77 por ciento del empleo asturiano, y la rama de hostelería proporciona empleo a casi el 9 por ciento de los ocupados.

En aquella Asturias de los inicios del proceso autonómico, una parte importante de los sectores económicos tradicionales de la región -agrario, minero y siderúrgico- estaban sometidos a diferentes procesos de reconversión y reestructuración, y el gobierno regional que surge de las primeras elecciones de mayo de 1983 rompe con la idea de identificar el crecimiento económico con el desarrollo de la industria y se plantea como objetivos la diversificación y la innovación: el fomento del turismo rural surge como una posibilidad en esos ámbitos. Por entonces, Asturias era conocida turísticamente -desde los años sesenta- como la Costa Verde, aunque el turismo asturiano era bastante limitado y se reducía fundamentalmente a las familias que pasaban los "meses de veraneo" en la región. A mediados de los años ochenta el gobierno regional impulsa, mediante una colaboración público-privada, tres iniciativas de turismo rural: la Rectoral de Taramundi, la Tahona de Besnes en Peñamellera Alta y la Casona de Mestas en Ponga. En los años siguientes surgen nuevas iniciativas -en el año 2000 ya había 2.685 plazas de alojamientos rurales- y Taramundi se consolida como el referente del turismo rural en España. En definitiva, las experiencias de turismo rural que se iniciaron en la segunda mitad de los años ochenta tuvieron un impacto muy significativo en el desarrollo y la evolución de la actividad turística en Asturias.

En 1980, la oferta regional de hoteles era muy reducida y se localizaba en solo 17 de los 78 concejos asturianos, acaparando Oviedo y Gijón el 60 por ciento de las plazas. Fuera de estas ciudades, únicamente en Llanes y Ribadesella existía una oferta significativa: estos dos concejos representaban el 12 por ciento de las plazas hoteleras de entonces. Por aquellas fechas, sumando hoteles y hostales, la oferta regional de alojamientos turísticos ascendía a 6.650 plazas. Cuatro décadas más tarde, en 2023, en Asturias existen 9.000 establecimientos turísticos con una oferta de 115.000 plazas, de las que 29.000 pertenecen a la rama de la hotelería (hoteles, hostales y pensiones), con un peso relativo del 25 por ciento; 19.000 plazas pertenecen a los alojamientos rurales (casas de aldea, hoteles rurales y apartamentos rurales), que significan el 17 por ciento del total; 26.000 son plazas de campings (23 por ciento); y 41.000 son las plazas que suman el resto de los alojamientos (35 por ciento): albergues, apartamentos turísticos, viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico, sumando estas dos últimas modalidades casi 30.000 plazas (26 por ciento).

Desde la perspectiva de la demanda, el movimiento de visitantes que recibe Asturias ha pasado de 1,3 millones de turistas en el año 2001 a 2,5 millones de viajeros en 2023, lo que significa un incremento del 93 por ciento, que equivale a una tasa anual acumulativa del 3 por ciento. Durante este período los mayores incrementos se registraron en los viajeros extranjeros, que pasaron de 140.000 en 2001 a 354.000 en 2023, lo que representa un incremento del 5,9 por ciento anual acumulativo. Actualmente el turismo extranjero representa el 19 por ciento del total de viajeros que vienen a Asturias frente al 11 por ciento que significaba a principios de este siglo. Los turistas procedentes del resto de España provienen mayoritariamente de tres regiones: Madrid, País Vasco y Castilla y León, que suman el 44 por ciento de los turistas nacionales. Por otra parte, si se mantuviese el ritmo de crecimiento de las dos últimas décadas -un 3 por ciento- en el año 2035 el número anual de visitantes que recibiría Asturias se situaría en torno a los 3,6 millones de turistas.

Sin embargo, esta demanda creciente se ha concentrado principalmente en un determinado período del año: los meses de julio, agosto y septiembre. Si se toma como referencia el movimiento de viajeros en ese período, se puede observar que el índice de estacionalidad (porcentaje de los tres meses sobre el total de visitantes) se mantiene bastante estable desde 1995: en torno al 41 por ciento, si bien el dato del año 2023 -un 39 por ciento- apunta hacia una cierta reducción de la estacionalidad. En este sentido, hay que significar que el nivel de estacionalidad es bastante superior -en torno a 5 puntos porcentuales más- en el caso de los turistas extranjeros con respecto a los residentes nacionales. Esta concentración temporal de la demanda turística y la fuerte expansión de la oferta de alojamientos que se ha producido en Asturias arroja como resultado unos índices relativamente bajos del grado de ocupación de las plazas de alojamiento turístico, que si bien ha aumentado en el caso de los hoteles, al pasar de un porcentaje de ocupación anual medio del 36 por ciento en el año 2000 al 45 por ciento en 2023, sigue siendo extremadamente bajo cuando se refiere a los alojamientos rurales, cuyo indicador de ocupación media anual incluso ha descendido: pasó del 24 al 21 por ciento durante el mencionado período, y llegando en los meses de enero a ratios por debajo del 5 por ciento.

Los datos anteriores ponen de relieve que el reto más importante que sigue teniendo el turismo en Asturias es el de la desestacionalización, y por tanto el acceso a nuevos mercados turísticos, especialmente en el ámbito internacional, se presenta como un objetivo prioritario. En otras palabras, las metas de un desarrollo equilibrado del turismo en la región deberían concentrarse en lograr mantener la actividad a lo largo de todo el año y desplegarse a lo largo y ancho del territorio asturiano.

Hoy Asturias ofrece una buena dotación de medios de transporte -amplia oferta de vuelos, red de autovías y la llegada del AVE- para su posicionamiento en cuanto accesibilidad y cada vez más se considera un refugio climático. Además, la región posee un importante capital natural en forma de una gran variedad de paisajes de mar y montaña, una amplia red de espacio naturales protegidos, acumula un importante patrimonio cultural, que va desde las singularidad a nivel mundial de las muestras del arte prerrománico hasta la red de castros y de yacimientos de la minería de oro de la época romana, o la amplia y variada red museística regional, a lo que habría que añadir un amplio patrimonio de arqueología industrial ligado a las actividades mineras y siderúrgicas. A todo ello debería sumarse la reconocida gastronomía asturiana y la singularidad de nuestras bebidas regionales: la sidra y el vino de las tierras del Suroccidente.

Pues bien, ¿cuál es la razón por la que todo este potencial turístico no ha sido aprovechado suficientemente hasta ahora? La respuesta está en la ausencia de una oferta de servicios o paquetes-productos turísticos que comercialice adecuadamente todo el amplio, variado y singular patrimonio asturiano. Así, después de cuarenta años de haber sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, resulta imposible encontrar una oferta para visitar de forma organizada los diferentes monumentos prerrománicos asturianos. La entrada al Parque Nacional de los Picos de Europa vía el acceso a los Lagos es gratuita, al igual que ocurre con las visitas a los Parques Naturales de Somiedo, Redes o Ponga, mientras que la entrada más barata para acceder a Doñana asciende a 33 euros por persona. La visita al museo de la sidra de Nava tiene un precio de 5 euros, e incluye degustación de sidra para los adultos, mientras que el museo de la sidra vasca localizado en Astigarraga, además de la visita al museo por un precio similar, ofrece adicionalmente un paquete combinado "museo y comida / cena en sidrería" por un importe de 45 euros. Tampoco es posible encontrar viajes organizados para recorrer los diferentes castros que se localizan en la cuenca del Navia, o visitar los restos de los yacimientos mineros de Montefurao y El Valledor, en Allande, que contrasta con la promoción que tienen Las Médulas de León.

Por tanto, se debería impulsar y fomentar de forma decidida y prioritaria la creación de paquetes turísticos en estos campos -que puedan incluir visitas combinadas al prerrománico y al museo de la minería y la industria, por poner un ejemplo, incluida la recogida de los viajeros en la estación del AVE o en el aeropuerto- por parte de agencias de viajes y operadores turísticos, y cuya adquisición pueda realizarse amigablemente a través de internet. Sin embargo, en algunos casos, por la naturaleza del producto, o por su localización en las zonas rurales más alejadas, quizás sea necesario plantearse una colaboración público-privada en una primera fase del lanzamiento de algunos productos turísticos que conduzcan al desarrollo de un turismo más especializado en campos como el senderismo y los caminos de Santiago, con el complemento de un turismo cultural que permitan redistribuir temporalmente los flujos de visitantes. Estos nuevos paquetes turísticos deberían tener muy presente -en cuanto a canales de comercialización- el importante dicho de mercado de los casi 100 millones de ciudadanos europeos mayores de 65 años -la Comisión Europea prevé que serán 150 millones en 2050-, que tienen tiempo y recursos para viajar a lo largo de todo el año.

Para llevar a cabo una nueva estrategia regional en la que sea protagonista una oferta amplia y variada de paquetes turísticos es preciso que el sector camine decididamente hacia una transformación digital, que conecte de forma dinámica las experiencias humanas con estas tecnologías (la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la cadena de bloques, el big data, la realidad virtual, o el 5G), lo que se conoce como turismo inteligente. Y cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos, maximizar la competitividad y perfeccionar la sostenibilidad y la accesibilidad, facilitando la interacción entre los turistas y el entorno que se visita.

En definitiva, si Asturias pretende desarrollar un turismo sostenible que ponga en valor todo el potencial de sus recursos debería centrarse en ofertar un conjunto de servicios turísticos que conviertan al territorio asturiano en un destino turístico inteligente (DTI) -actualmente 23 concejos tienen esa consideración por parte de SEGITUR-, que ofrezca una mejor experiencia a los visitantes, e incluso una experiencia distinta, respetando nuestra identidad y nuestras costumbres y todos los elementos culturales de la región. Y en la medida de que existe una estrecha relación entre turismo y territorio, ello debería de ir acompañado por una nueva política de reequilibrio que construya una red regional de ciudades, villas y aldeas inteligentes.

Y para concluir estas consideraciones, se debe señalar que no existen trabajos que permitan evaluar con rigor la contribución del turismo al Producto Interior Bruto regional, ni el impacto económico que esta actividad tiene sobre la economía asturiana. Al contrario de lo que sucede en otras regiones, en Asturias no se ha estimado aún la llamada "cuenta satélite del turismo", ni se han elaborado unas tablas input-output del turismo, instrumentos ambos fundamentales para medir la contribución y el impacto de esta actividad económica.

