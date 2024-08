Barbón agradece el apoyo de Ferraz ante ”el fantasmagórico sector crítico”

Adrián Barbón, agradecer el apoyo de la ejecutiva federal del PSOE, con sede en Ferraz, ante lo que ha calificado como “el fantasmagórico sector crítico”, que ha iniciado movimientos para forzar un congreso extraordinario del que pudiera salir una nueva dirección autonómica en Asturias. Barbón se ha pronunciado sobre el respaldo explícito de Ferraz y sobre el sector crítico antes de formar parte del viaje en tren que conmemora el 140 º aniversario de la rampa de Pajares.

“Es todo como muy anónimo, no tengo ninguna información acerca de esa moción. Nadie ha dado la cara al respecto, la verdad es que lo desconozco”, ha manifestado Barbón acerca de los movimientos dados por el sector crítico que aspira a un cambio en la cúpula de la FSA.”Me ocupa más bien poco tiempo, estoy centrada en trabajar por Asturias y por la FSA”, ha afirmado Barbón quien ha mostrado “el agradecimiento más sincero a la ejecutiva federal del PSOE y al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a todos los que la conforman, por el apoyo que he sentido siempre”. La ejecutiva federal del PSOE manifestó su “contundente apoyo” a Barbón ante el sector crítico mediante un comunicado que hizo público pasadas las nueve de la noche del miércoles. El secretario general de los socialistas calificó de “normal” la reacción de la dirección federal “cuando este fantasmagórico sector crítico dice que lleva un año negociando en Madrid y les cita”.

Adrián Barbón además de “agradecer el apoyo que he tenido ahora y siempre de Ferraz”, también hizo extensiva esa gratitud a “los cientos de mensajes, comentarios en redes, llamadas, que no doy abasto a atender a los militantes. No veía a la militancia tan movilizada desde las primarias de 2017”. Y aseguró que siente “el cariño de la gente, que me da fuerzas para seguir adelante en el reto de transformar Asturias”. Acerca de las críticas respecto al excesivo peso del socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, en las políticas del Ejecutivo autonómico, Barbón se mostró categórico: “Nosotros nos movemos en un pacto de gobierno y en un documento de gobierno que fue votado por el 95 por ciento de la militancia socialista asturiana, porque era importante que hubiera un gobierno progresista en Asturias, replicando el nacional, en un tiempo político de enorme involución”. El presidente dijo no entender ese cuestionamiento lanzado desde el sector crítico porque “nos sentimos cómodos en este Gobierno: Es un poco surrealista porque, por un lado, se dice que como presidente muy bien, pero como secretario general, no y que en realidad es el socio de gobierno el que manda: Es una cosa un poco loca”. Por último, destacó que la Federación Socialista Asturiana es el partido más democrático de Asturias con mucha diferencia, abierto al debate en las agrupaciones, las Casas del Pueblo y los comités autonómicos".