Barbón, en contra de la tasa turística en Asturias: 'No estamos de acuerdo, la situación no es igual en todos los concejos'

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha pronunciado hoy sobre la aplicación de una ecotasa turística en Asturias, que defiende el socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias y pretende llevarla al parlamento regional en el próximo periodo de sesiones en respuesta a la masificación.

"Eso no forma parte del acuerdo de gobierno, por tanto IU-Convocatoria tiene una posición y la FSA, otra. La posición socialista es que no estamos de acuerdo con una tasa de imposición autonómica porque la situación no es igual en todos los concejos. Si los alcaldes quieren, hay que habilitar jurídicamente la fórmula para los ayuntamientos que quieran puedan cobrarla voluntariamente porque tengan más tensión turística o más problemas, pero en la inmensa mayoría de Asturias no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Ya ven que tenemos una posición distinta", ha asegurado.

El cambio que supuso la rampa de Pajares

Barbón ha realizado este jueves el recorrido del tren turístico que une Asturias con la localidad leonesa de Busdongo a través de la rampa de Pajares, el día en el que se cumple el 140º aniversario de la inauguración de esta infraestructura ferroviaria que, según ha dicho "cambió la historia" de España y de Asturias.

“Los trenes turísticos suponen una buena oportunidad para vivir algo distinto y yo espero que este se pueda consolidar, que pueda ser un vector de desarrollo económico y también de comunicación entre las tierras hermanas de Asturias y de León”, ha subrayado.

El rey Alfonso XII inauguró el 15 de agosto de 1884 la rampa, la mayor obra de ingeniería civil de aquella época. “En su momento intentaba romper con el aislamiento secular que ha venido a quebrar definitivamente la variante de Pajares, por la que ya han viajado más de 550.000 personas”, ha valorado el presidente.

Antes de iniciar el viaje, el jefe del Ejecutivo ha recordado que la Consejería de Fomento está trabajando en un estudio, en el marco de la concertación social, sobre los posibles usos que se podrían dar en el futuro a la rampa de Pajares.

En este sentido, el titular de Fomento, Alejandro Calvo, ha subrayado que la rampa se encuentra actualmente en unas excelentes condiciones, porque en los últimos años, para alargar su vida útil, se llevaron a cabo unas labores de mantenimiento fundamentales.

“La rampa de Pajares sigue viva, 140 años después, y sigue prestando servicios para el transporte de viajeros y de mercancías. También está abierta al desarrollo de productos turísticos como este tren”, ha apuntado Calvo.

Este tramo ferroviario, parte del patrimonio histórico industrial de España, está considerado uno de los más complejos de Europa por sus condiciones geográficas: tiene más de 55 kilómetros de subida y un desnivel de casi mil metros.

La empresa Alsa, junto con el Museo del Ferrocarril de Asturias, organiza la circulación del tren histórico Rampa de Pajares con motivo del 140º aniversario, con un recorrido que pasa por las estaciones de Puente Los Fierros, Malvedo, Linares-Congostinas, Navidiello, Pajares o Busdongo.

También atraviesa el túnel de La Perruca, de 3.073,5 metros, que separa la vertiente leonesa de la asturiana.