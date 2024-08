La bióloga asturiana Carmen Martínez, "desolada" por la tala de vides centenarias en Pontevedra

La Guardia Civil de Pontevedra investiga desde hace dos semanas el sabotaje que, en la noche del 1 al 2 de agosto, sufrió la cooperativa de vino Viña Moraima, de Barro, en las Rías Baixas. Unos desconocidos entraron en la finca y cortaron casi la totalidad de las cepas de una de sus viñas. Tal como explicaron los responsables de la cooperativa, el ataque afectó a una parcela de aproximadamente 7.000 metros cuadrados que la cooperativa estaba recuperando, manteniendo las cepas viejas en producción, algunas de ellas centenarias, y con una nueva plantación de Albariño y Caíño.

Devastados, los miembros de la cooperativa indicaron que "no se trata solo de que quedemos sin esta cosecha, lo cual ya de por sí es una pérdida importante para una pequeña bodega como la nuestra; sino también de la imposibilidad total de recuperación de la viña para los próximos años". Incapaces aún de calcular el daño económico causado por los boicoteadores, desde la cooperativa se hacía hincapié en lo difícil que supone cuantificar cuando el atentado ha afectado a "algunas cepas antiguas que son insustituibles y tenían un valor incalculable".

Uno de los cooperativistas enseña una cepa cortada. / LNE

Lo sabe bien la bióloga asturiana Carmen Martínez, investigadora de la Misión Biológica de Galicia (CSIC), donde dirige el grupo VIOR (Viticultura, Olivo y Rosa). Martínez, canguesa de nacimiento, es artífice del mayor proyecto de recuperación de vides centenarias en la Península, trabajo del que saben bien en Cangas de Narcea y en Galicia. Y una de esas investigaciones le llevó a ser una buena conocedora de la cooperativa Viña Moraima. "Llevamos trabajando con ellos bastante tiempo, igual hace 30 años que les conocemos, por el interés de describir una variedad antigua de uva –ratiño gallega– que no estaba reconocida oficialmente. Esta finca era una de las pocas que tenían cepas de esta variedad. Hace solo unos meses que aportamos los datos al Ministerio para que les reconocieran la variedad, lo que permite que se introduzca en la Denominación Rías Baixas. Fue un gran éxito de esa bodega, que es de las únicas que la tenía en cultivo. Estaban contentísimos y nosotros también, claro", cuenta Carmen Martínez. Sabe que los vándalos se cebaron en las cepas de albariño del viñedo, pero también cortaron de cuajo una pocas "joyas" de rtaiño, sobre las que centraron sus estudios los investigadores del CSIC.

"Me enteré de lo sucedido por la prensa y quedé desolada. Me puse en contacto con el gerente de la cooperativa y con el enólogo y estaban devastados, como no puede ser de otra manera. No es posible entender tanta maldad. Una cepa no es una lechuga, que crece en semanas; desde que se planta una vid hasta que da producción tarda cuatro o cinco años, y para qué hablar de joyas como las que había en esa finca", encadena Carmen Martínez, que reconoce que sintió "en carne propia" el suceso. "Es horrible; a dos días escasos de la vendimia, como quien dice. Sin hablar de esas vides centenarias, que son insustituibles de todas todas, tardarán por lo menos diez años para llegar a una producción como la que producían las cepas taladas. No entra en la cabeza de nadie lo que alguien ha hecho allí".

La sospecha de los investigadores es que los saboteadores utilizaron cizallas y sierras eléctricas para cometer el asalto, dado el porte que tenían algunas de las cepas, que en su mayor parte resultaron taladas por el tronco.

Nacida en 2006 en el municipio de Barro, de la mano de viticultores con una larga tradición familiar, la bodega Viña Moraima elabora vinos bajo la Denominación de Origen Rías Baixas, con las variedades albariño y caíño. En su web subrayan que "pensado el proyecto como una bodega familiar, destinada a la elaboración de los vinos procedentes de nuestras propias explotaciones, tenemos una capacidad limitada de producción de 100.000 botellas". Eso era antes.

