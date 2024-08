Catarata de apoyos en el PSOE asturiano a Barbón ante los críticos

Adrián Barbón agradeció este jueves el apoyo de la ejecutiva federal del PSOE, con sede en Ferraz, ante lo que calificó como "el fantasmagórico sector crítico", que pretende forzar un congreso extraordinario del que pudiera salir una nueva dirección autonómica en Asturias. "Es todo como muy anónimo, no tengo ninguna información. Nadie ha dado la cara al respecto, la verdad es que lo desconozco", manifestó Barbón sobre los movimientos de militantes críticos que reivindican cambios en la cúpula de la FSA.

"Me ocupa más bien poco tiempo", dijo Barbón, que mostró su "agradecimiento más sincero a la ejecutiva federal del PSOE y al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todos los que la conforman, por el respaldo que he sentido siempre". La ejecutiva federal divulgó su "contundente apoyo" a Barbón en un comunicado que hizo público pasadas las nueve de la noche del miércoles. El secretario general de los socialistas calificó de "normal" la reacción de la dirección federal "cuando este fantasmagórico sector crítico dice que lleva un año negociando en Madrid y les cita".

Barbón hizo extensiva esa gratitud a "los cientos de mensajes, comentarios en redes y llamadas que no doy abasto a atender de los militantes. No veía a la militancia tan movilizada desde las primarias de 2017". Y aseguró que siente "el cariño de la gente, que me da fuerzas para seguir adelante en el reto de transformar Asturias". Acerca de las críticas respecto al excesivo peso del socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, en las políticas del Ejecutivo autonómico, Barbón respondió categórico: "Nos movemos en un pacto de gobierno y en un documento de gobierno que fue votado por el 95 por ciento de la militancia socialista asturiana, porque era importante que hubiera un gobierno progresista en Asturias, replicando el nacional, en un tiempo político de enorme involución". El Presidente dijo no entender ese cuestionamiento del sector crítico porque "nos sentimos cómodos en este Gobierno. Es un poco surrealista porque, por un lado, se dice que como presidente muy bien, pero como secretario general, no y que en realidad es el socio de gobierno el que manda: es una cosa un poco loca la verdad".

Además de la dirección federal, varias agrupaciones socialistas explicitaron su respaldo a Barbón a lo largo de la jornada del jueves y denunciaron las "maniobras" contra el secretario general de la FSA como, por ejemplo, las de Avilés, Mieres, Llanera, San Martín del Rey Aurelio, Castrillón, Navia, Allande, Ibias, Ribadedeva, Cudillero, Ribera de Arriba, Tineo y Corvera. La agrupación socialista avilesina lamentó que expresar "las posibles críticas internas que puedan surgir" fuera de los órganos internos del partido y a través de los medios de comunicación "solo beneficia a esas otras voces cuyo único objetivo es desacreditar el proyecto de progreso y desarrollo del PSOE de Asturias" y destacó que Barbón "aportó un plus en los resultados autonómicos y locales por su buena imagen entre los votantes". También la comisión ejecutiva local de Corvera llamó a cerrar filas en torno al secretario general de la FSA y a la dirección autonómica del partido, para los que han pedido "lealtad y respeto". La agrupación de Corvera expresó su condena "a cualquier maniobra que se realice desde cualquier ámbito socialista para desestabilizar a la organización" y subrayó que "existen cauces suficientes" en el partido "para demostrar su lamestar por lo que vean conveniente; el anonimato nuca fue la manera de proceder de nuestra organización".

El reto de los críticos

Mientras, el sector crítico anunció una concentración ante la Presidencia del Principado, en Oviedo, a partir de las 12.30 de hoy, viernes. Dicen que revelarán documentos donde miembros de la ejecutiva federal les apoyan en su reivindicación de "democracia interna" y lanzaron el siguiente mensaje a la dirección que encabeza Barbón: "Si les preocupa este asunto más bien poco, nos pueden decir por qué han estado llamando a agrupaciones y movilizando a sus afines". En la convocatoria de la concentración, firmada por Álvaro Álvarez, Diana Alonso, Patricia Álvarez y Sara Fernández, plantean a Barbón que "no hay afiliados de segunda", le retan "a debatir donde quiera, cuando quiera y como quiera" y sostienen que "esto no parará hasta conseguir el objetivo, aunque haya expedientes o haga lo que tenga que hacer el partido con nosotros".

El exviceconsejero de Administraciones Públicas y candidato en 2000 a la secretaría general de la FSA, el avilesino Álvaro Álvarez, ha aclarado a LA NUEVA ESPAÑA que no es uno de los convocantes, aunque su nombre coincida con el de uno de ellos, ni forma parte de este sector crítico.