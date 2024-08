"Contundente apoyo" de la dirección nacional del PSOE a Barbón ante los críticos

La ejecutiva federal del PSOE, con sede en Ferraz, hizo público ayer su "contundente apoyo" al secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado, Adrián Barbón, ante el movimiento de un grupo de militantes críticos para forzar, de momento desde el anonimato, un congreso regional extraordinario que promueva cambios en la dirección autonómica socialista. "Ante las informaciones que vinculan con Ferraz o la comisión ejecutiva Federal del PSOE ciertos movimientos orgánicos minoritarios, la ejecutiva federal quiere dejar claro su contundente apoyo a Adrián Barbón como secretario general de la FSA, además de poner en valor su excelente labor como presidente del Principado de Asturias y los logros de su gobierno", manifestó la dirección nacional del PSOE en un comunicado difundido a última hora del día.

La dirección nacional del PSOE sostiene que "ni ha tenido ni tendrá ningún contacto que no sea con el secretario general de la FSA en cuestiones orgánicas y de cualquier otra índole". Y destaca, además, que Barbón "es un referente como socialista y un modelo a seguir en la gestión de lo público, gobernando para la mayoría social de su comunidad".

El comunicado de la dirección federal del PSOE llegó horas después de que Rita Camblor, vicesecretaria general de organización y ccordinación de la FSA, afirmase que "a las declaraciones que sean anónimas, no vamos a contestar. Todo lo que se tenga que hablar, se hará en los órganos internos del partido". Camblor lanzó este mensaje en la visita oficial de la dirección de la FSA a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón y después de que el propio Barbón manifestase el pasado lunes que "me someteré a la votación que sea necesaria", tras conocer las intenciones de los afiliados, que promueven su iniciativa a través de correos sin identificar.

Los críticos, que acusan al mandatario asturiano de no escuchar a la militancia, denuncian que "el PSOE está secuestrado por IU" y que "el malestar de Madrid con Barbón es más que evidente". Y se presentarán mañana con un acto en un hotel de Oviedo. Ante esta línea discordante en el PSOE, Camblor recalcó que "somos un partido fuerte, sólido, con más de 145 años de historia y todo lo que se tenga que debatir o hablar se hará dentro de los órganos internos del partido, tanto a nivel autonómico como federal". Y añadió que "no contestamos a declaraciones anónimas". "Aquí no llegó nada", añadió. Además, Camblor recalcó la intención de Barbón de volver a presentarse en el siguiente congreso para liderar la FSA.