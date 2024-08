¿Qué pasa con el salmón y cómo recuperarlo en Asturias? Reforzar la vigilancia y mantener los ríos limpios, claves

Los ríos asturianos no están en su mejor momento y la pesca de salmón peligra. La campaña de este año– que acabó el pasado 31 de julio para la modalidad de pesca sin muerte y el 16 de julio para con muerte– registró unas cifras muy inferiores a las de 2023. Sin embargo, este problema no es nuevo y se lleva advirtiendo desde hace "más de 20 años", constata Juanjo de la Fuente, pescador asturiano que teme porque sea "un problema irreversible".

La campaña de 2024 dista mucho de las de antaño, en las que los salmones se pescaban a pares y había espacio para todos. Además de haber tenido que reducir el tiempo de actividad, los aficionados han visto cómo las cifras de capturas han descendido de manera considerable. Enrique Berrocal, presidente de la asociación "Las Mestas del Narcea" califica de "muy mala" la campaña. "Ha quedado lejos de lo que nos gustaría que hubiera sido", afirma.

El problema del salmón abarca varios sectores y las opiniones son diversas. Están los más conservacionistas, que abogan por eliminar la pesca con muerte en su totalidad para permitir que la especie se recupere. Y los que se decantan por una regulación que estudie a fondo los ríos asturianos para determinar qué pasa y poder establecer un cupo de salmones. En cualquier caso, ambas partes tienen un objetivo común: recuperar el buen estado de los ríos asturianos y de sus peces.

"En el Nalón-Narcea quedaban antes para el desove unos 700 u 800 ejemplares, este año quedarán un máximo de 250s. Aunque todavía no se sabe, porque no hay personal que contabilice o regule los ríos", asegura Román Herrero, del colectivo "Fuentes del Narcea". Las aguas asturianas necesitan una regulación que controle qué se puede sacrificar y qué no. "Las truchas crían con 22 centímetros, no puedes matarlas con 20 porque no estás dejando que se reproduzcan. Todavía quedan, porque las asociaciones nos estamos encargando de repoblar algunas zonas", asegura Joaquín Alperi, presidente de la Real Sociedad de Pesca Asturiana.

El descenso de especies y la falta de profesionales que los precintan son dos de los principales problemas a tratar. El año pasado, en pesca con muerte, se capturaron 146 peces en el río Sella y este año 106; en el Cares han pasado de 54 a 48; en el Esva pasaron de 5 ejemplares en 2023 a un único salmón en esta campaña. Sin embargo, en el Narcea-Nalón –que ha tenido cupo de pesca dos temporadas seguidas– aumentaron las cifras: de 164 el año pasado a 202 en la campaña de este año; y, en el Eo, de 10 ejemplares el año pasado a 12 en éste. Aún así, las cifras no son exactas, pendiente de un recuento final.

El hecho de que se hayan capturado más ejemplares en esta campaña no significa que hayan aumentado en las aguas. Alperi cree un problema que no haya límites y sí "libertad para hacer lo que queramos. Muchas veces se sacrifican salmones por encima de nuestras posibilidades".

Está en marcha un plan de gestión para solucionar el problema que tanto preocupa y perjudica al sector, se hizo de la mano de varias asociaciones y el Principado. La normativa, más bien restrictiva aunque no lo suficiente para contentar a los más conservacionistas, cambia cada año algunas normas como cupos, ejemplares por pescador...

El descenso de salmones en el Principado no es un caso aislado. En algunos países europeos como Inglaterra o Irlanda la situación es similar. Francia se ha visto en la obligación de reducir su actividad acortando los días de campaña, al igual que en España. Juanjo de la Fuente lo tiene claro: "La medida más importante que hay que tomar es dejar de sacrificar salmones. Los pocos que hay son de buen tamaño y podrían reproducirse. Es la decisión más importante, pero no la única".

Asimismo, De la Fuente plantea otras medidas como "mantener los ríos limpios" y "controlar los depredadores". En Escocia, el aumento de depredadores como focas está acabando con los salmones, "Asturias está en camino, vas a los ríos y solo ves nutrias. Además, no hay guardería que lo vigile", asegura Esteban Fernández, pescador y propietario de una tienda especializada. Fernández, que mantiene relación con varios pescadores extranjeros, conoce bien la situación en otros países y asegura que "la principal medida que se puede poner es evitar la pesca con muerte, al menos de momento. Somos el último bastión para los salmones asturianos", indicó.

