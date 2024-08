La tonada precisa "mayor apoyo institucional", aseguran sus seguidores

La actividad "La actualidad entona" de LA NUEVA ESPAÑA reivindicó ayer en la Feria más visibilidad y apoyo para la tonada asturiana. Algo que pidieron ayer José María Montes Presa, presidente de AICA (Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana); Lorena Corripio López, vicepresidenta de la asociación, aunque asistió también en calidad de cantante destacada; Juan Carlos González, director del Concurso y Muestra Folclore Ciudad de Oviedo, y Vicente Prado Suárez, "El Pravianu", gaitero de varios concursos, en la charla, que tuvo lugar en el stand del periódico en el recinto ferial.

"Es obvio que queremos recuperar la tonada porque estamos seguros de que va a aguantar. Otra cosa será que aguante en un sustrato muy bajo o a un nivel más alto", dijo el presidente de la asociación. "Queremos verla mucho más alta", apuntó sobre este género musical que se compone de canciones tradicionales folclóricas de la región asturiana.

La recuperación de la tonada, dijeron, precisa de una parte institucional y otra en la que también están envueltos los intérpretes. "El mayor problema es que la tonada tiene muy mal futuro y se trata de un enfermo muy enfermo, sin cuidados". Con esta analogía, expresó González su deseo de estar más amparados por las instituciones públicas de la comunidad. "La aportación del Principado a la ópera, por ejemplo, es bastante elevada. Qué bonito sería que lo fuese también para La Fundación de Canción Asturiana, porque el folclore tradicional no debe perderse y está desapareciendo", añadió.

El obstáculo con el que se topa la música asturiana es que los aficionados han disminuido. El objetivo de la asociación es labrarse un futuro, que a día de hoy, no existe para esa música tradicional. "Entre todos, agrupándonos y haciendo las cosas como tienen que ser, de alguna manera tenemos que conseguir que las instituciones no hagan caso omiso", terminó el director del Concurso y Muestra Folclore Ciudad de Oviedo en su intervención. "Estas declaraciones nos entristecen un poco, pero la verdad es que constatan la cruda realidad que vivimos desde dentro", aclaró Montes.

AICA quiere unir a la gente para poder lograr que jóvenes y mayores vuelvan al teatro, vuelvan a las calles y que se paren a escuchar esas canciones asturianas. Además, el Principado declaró la tonada Bien de Interés Cultural Inmaterial hace nueve años, pero parece ser que no ha sido suficiente. "No sirve para nada si no se apoya y no se promueve lo que hacemos", aseveró Prado, gaitero de renombre asturiano. Corripio coincidió y agregó: "Si cualquiera de los que estamos aquí fuesemos alcaldes, haríamos muchas cosas por el folclore asturiano". El debate terminó con una ronda de preguntas en la que intervino más de un asistente y, más que preguntas, aportaron alternativas para intentar solucionar esta problemática sobre la tonada asturiana, que les ha acompañado durante años y no quieren dejar morir.