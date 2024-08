La crónica del frenazo de Barbón a la tasa turística: el rechazo de los alcaldes y el modelo de IU

Esta información ha sido elaborada por: Lucas Blanco y Mariola Riera (Oviedo), A. de la Fuente (Gijón), S. Fernández (Avilés), Luján Palacios (Pola de Siero), L. M. Díaz (Sobrescobio), Ramón Díaz (Llanes) y Demelsa Álvarez (Tapia de Casariego)

La autorización por parte del Principado de una tasa a los turistas levantó ayer una gran polvareda en toda la región. El presidente del Gobierno autonómico, Adrián Barbón, rechazó la idea de sus socios de IU de imponer un canon obligatorio a nivel regional y defendió la postura del PSOE, que propugna un cobro voluntario por parte de los ayuntamientos. "En la inmensa mayoría de Asturias no hay un problema con la masificación", indicó el líder del Ejecutivo autonómico. Alcaldes de uno y otro signo político mostraron su rechazo frontal a esta medida.

"Eso no forma parte del acuerdo de gobierno, por tanto IU tiene una posición y la FSA, otra. La posición socialista es que no estamos de acuerdo con una tasa de imposición autonómica porque la situación no es igual en todos los concejos", aseguró Barbón para desmarcarse de sus aliados en el Gobierno. "Si los alcaldes quieren, hay que habilitar jurídicamente la fórmula para los ayuntamientos puedan cobrarla voluntariamente porque tengan más tensión turística o más problemas", remató, en medio de la intensa polémica.

El rechazo a la tasa turística, incluso voluntaria, fue ayer casi unánime en los ayuntamientos asturianos. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), indicó que ni Asturias ni su ciudad están en disposición de abordar este canon. "El turismo no es un problema y con medidas como esta podemos matar a la gallina de los huevos de oro", dijo el Regidor. "El turístico es un sector en el que todavía hay margen de crecimiento", añadió, en la línea de su partido a nivel regional. "Estamos en contra de la tasa", zanjó.

El gobierno local de Gijón (Foro y PP) también tiene clara su postura. "La tasa turística no es necesaria ni adecuada". Y no solo eso. Tiene claro que la responsabilidad sobre la gestión de un turismo sostenible ha de recaer sobre las administraciones regional y central. "No todo pasa por subir impuestos. Alcanzar un turismo sostenible requiere de trabajo, de sentarse a hablar con los agentes implicados y de diseñar estrategias firmes y con sentido. Es un trabajo que debe hacer el Principado y el Gobierno de España de la mano de los ayuntamientos", apuntó el portavoz del gobierno gijonés, el forista Jesús Martínez Salvador. Y señaló más directamente a la consejería de Turismo: "Asturias tiene una Vicenconsejería de Turismo desde la que tienen que salir trabajo y soluciones. No tiene sentido pretender consolidar Asturias como destino turístico y poner trabas al turismo a través de nuevos impuestos".

Recelos también en la comarca de Avilés, incluso entre líderes socialistas. La alcaldesa avilesina, Mariví Monteserín (PSOE), afirmó que "es pronto para manifestarse sobre la posible aplicación de la tasa turística porque, precisamente, el mundo del turismo está evolucionando hacia una situación en la que Asturias aparece como un objetivo de llegada, como algo que se empieza a demandar por muchas razones con mucha más intensidad de la que pensábamos". "Lo que tenemos que hacer todas las instituciones es intentar ordenar el turismo lo mejor posible para hacer esa práctica inteligente y armonizada entre todos los sectores y todos los visitantes y residentes", añadió. "Esto quiere decir que hay que apostar por resolver el tema de los alojamientos para que no se distorsione el mercado de la vivienda, pero también para ordenar algunos de los espacios que son muchísimo más demandados de manera que en algún momento, en alguno de esos espacios, se empiecen a cobrar algún tipo de tasas: me planteo en los aparcamientos de algunas playas muy demandadas, tasas que sirvan también para tener mejor mantenimiento de todos los entornos y que el impacto turístico haga que no se pierda la sostenibilidad del paisaje e del entorno", prosiguió. "Hay que pensarlo, no hay que esperar mucho tiempo, yo creo que hay que ponerse a pensar ya y, en cuanto pase el verano y veamos un poco la evaluación de lo que estas fechas han significado, empecemos a prepararnos para el futuro, pero con una reflexión un poco más pausada en la que también nos veamos todas las instituciones para desarrollar esto de una manera coordinada", remató la primera edil de Avilés.

En el vecino concejo de Castrillón, la posición es mucho más crítica. "Desde el gobierno municipal no creemos que Asturias tenga una presión como para aplicar una tasa turística y menos desde el ámbito regional. Para que desde un ámbito regional se aplicara una tasa, el Principado debería de asumir muchas de las cargas que tienen los ayuntamientos como, por ejemplo, los costeros: el socorrismo, la limpieza de playas, la seguridad y el control del tráfico con los problemas que se generan en el acceso a las playas, etcétera, etcétera", indicó Nuria González–Nuevo, teniente de alcalde (PP). "Por tanto, antes de ponerse a promulgar tasas deberían de acometerse una serie de acciones que llevarían a una eficacia mayor en el gasto. Por otro lado, creemos que lo que se debe de establecer son medidas encaminadas a fomentar la calidad del turismo y el dinamismo económico, así como realizar campañas eficaces de promoción de la calidad del turismo, mejoras en las comunicaciones y el transporte o potenciar la cultura, la naturaleza, la riqueza histórica, y tener un claro enfoque hacía un turismo de calidad y el desarrollo económico que puede aportar", remató. Críticas y dudas sobre la aplicación de la tasa también en las Cuencas. Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio (PSOE), no es partidario de aplicar ningún tipo de tasa turística. "Podría espantar a los turistas y no creo que vayamos tan sobrados de ellos como para hacer algo así. Otra cosa sería que hubiese una masificación que afectara incluso a la adecuada prestación de servicios, pero no creo que estemos en ese punto", señaló el regidor. Y detalló que, en el caso de su concejo, "hay algunos problemas puntuales, como el tema del aparcamiento en el acceso a la ruta de Alba". "Pero los que hay que hacer es que los turistas aprendan a convivir con los vecinos y nosotros con ellos", prosiguió. Martínez es partidario de la fórmula que defiende el PSOE, que cada concejo decida sobre su aplicación. "No es por el hecho de que sea mi partido, pero me parece lo más sensato porque no puede imponer a un concejo que por ejemplo esté empezando con el tema del turismo una tasa autonómica y obligatoria", remató.

El alcalde de Aller, el socialista Juan Carlos Iglesias, es también partidario de que sea cada ayuntamiento el que decida si quiere aplicar o no la tasa. "En nuestro caso, no la utilizaríamos, pero no vemos mal que esté regulado y que sea cada concejo, en función de su situación particular, el que determine si acogerse a ella o no". Y añadió: "No puede ser los mismo para todos, hay concejos más tensionados a nivel turístico que otros. Algunos que sacan al resto treinta años de ventaja y otros, como el nuestro, que estamos empezando y que queremos aprovechar ese potencial. Por eso, vemos bien que cada ayuntamiento tenga autonomía para decidir lo que quiere hacer". Iglesias argumentó, en todo caso, que Aller no aplicaría la tasa por ahora: "Estamos en una fase de crecimiento, impulsando un tipo de turismo sostenible. E inmersos en la puesta en marcha de los dos planes turísticos: el nuestro propio y el de la comarca".

El primer edil de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", se opone frontalmente al cobro de cualquier tipo de tasa turística a los visitantes, tanto municipal como autonómica. "Nosotros desde luego no cobraremos nunca a los turistas", aseguró el Regidor, quien indicó que "los visitantes que acuden a Asturias para recorrerla en coche ya pagan bastante con el peaje del Huerna y con el impuesto al combustible". Asimismo, insistió en que "en Siero estaremos encantados de recibir a cuantos más turistas mejor". El sierense no es uno de los municipios con más visitantes de la región, salvo por el paso del Camino de Santiago, y por eso García señala que "aquí es todo el mundo bienvenido, y sin pagar nada, faltaría más". Para el Alcalde, el gasto de los turistas en la región "ya representa un buen ingreso para Asturias".

Una opinión similar, aunque matizada, tiene el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro). El Regidor considera que es "pronto" para pronunciarse sobre la implantación de una tasa turística en su concejo. Admite que los concejos pequeños tienen "escasos recursos" para hacer frente a la afluencia de visitante, si bien defiende que Colunga "no está masificada ni mucho menos, hay margen para crecer".

La vicealcaldesa de Grado, Cristina Coalla (IU), señaló que "en el grupo municipal no hemos abierto todavía el debate" sobre la propuesta de su partido de imponer una tasa turística obligatoria en toda Asturias. "Entiendo que ese debate, en el caso de Grado, no es prioritario en este momento", aclaró. "Llegado el caso lo estudiaremos e intentaremos buscar lo mejor para el concejo", concluyó.

El alcalde de Taramundi, César Villabrille (PSOE), se mostró ayer de acuerdo con la posición de su partido y aseguro preferir que la tasa turística sea "voluntaria y municipal". Para él, no sería lógico que se impusiera una tasa a los municipios y que sea la administración regional la que la recaudase. Además, considera que, en el caso de Taramundi, sí apostaría por implantarla porque "en temporada alta los gastos de recogida de basura, de consumo de agua se incrementan y hay que invertir en mantener limpias las rutas". "Todo cuesta un dinero importante a los ayuntamiento y de alguna forma tenemos que financiarlo", aseveró.

Dudas al respecto tiene también el alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández (PP), que coincide en que la mejor manera de introducir la tasa turística es que "cada concejo pueda elegir en función de su situación particular". En el caso de su municipio, apunta que "habría que estudiar el tema detenidamente" para tomar la decisión de establecerla o no. En todo caso, rechaza un canon obligatorio para toda Asturias, como pide el socio minoritario del Gobierno autonómico.

Por su parte, Belarmino Fernández (PSOE), alcalde de Somiedo, es de los pocos que opina que la implantación de la tasa turística no debería depender de los municipios e incluso tampoco de las comunidades autónomas, para evitar lo que denomina "combate fiscal entre territorios". Él es partidario de la unificación fiscal a través del Estado y para la implantación de esta tasa cree que debería ser un impuesto que llegase del gobierno central, estableciéndose un margen para que las comunidades o municipios pudiesen acogerse a tarifas más bajas o altas en función de sus particularidades. No obstante, añade que lo principal sería "evaluar si procede o no" la implantación de la tasa y reconoce que en concejos tan turísticos como el suyo, la llegada de visitantes "genera mucha riqueza, pero también mucho gasto".

Enrique Riestra Rozas, alcalde de Llanes, responde "a la gallega" sobre si prefiere el modelo del PSOE o el de IU para la tasa turística, con una pregunta: "¿Pero no dijo la Consejera (de presidencia, Gimena Llamedo) hace un mes que de ninguna manera habría tasa turística? ¿Lo leí o lo soñé?". El regidor de Vecinos por Llanes, que gobierna en coalición con el PP, continúa con ironía: "Imagino que será como con el lobo: digo una cosa, voto la contraria, pero defiendo a ultranza lo que digo, no lo que voto". Sobre si aplicaría la tasa en su momento, admite que Llanes necesita "ayuda económica para mejorar los servicios cuando quintuplica la población".

José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís (PP), juzga "necesaria" una mesa de diálogo para debatir cómo los municipios turísticos pueden "cubrir el incremento del coste de los servicios que supone el aumento del volumen de visitantes y turistas". Hace falta "financiación adicional", dice. Y quiere diálogo entre las administraciones, pero también "con los agentes sociales implicados". No cierra "ninguna puerta" y quiere escuchar los argumentos de los dos modelos propuestos por PSOE e IU para ver si son "viables".

Por último, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) no tiene aún una postura definida acerca de la tasa turística ni sobre su posible método de aplicación, según explicó ayer, en medio del debate, su presidenta, Cecilia Pérez. "Asturias es variada y tiene realidades diferentes", afirmó. La también alcaldesa de El Franco por el PSOE pidió "diálogo". "Estamos dispuestos a dialogar con todos los agentes e instituciones implicadas y llegar a un punto de encuentro que satisfaga a todos", remató.

Cataluña y Baleares cobran en función del tipo de alojamiento, lugar o días de estancia Solo dos comunidades en España tienen tasa turística: Cataluña y Baleares. En la Comunidad Valenciana, estuvieron a punto, pero quedó parado el proyecto. El fin de la tasa turística –llamada eco tasa si ésta quiere aplicar exclusivamente la recaudación as actuaciones medioambientales– es gravar a los visitantes por la estancia en un territorio que, se supone, tendrá más gastos por acogerle. En Asturias, IU propone que sea un canon regional y se cobre por pernoctación. En Cataluña se aplica por persona y noche desde hace 12 años. La cantidad varía según la categoría del alojamiento y el lugar. La horquilla va desde los 60 céntimos a más de 6 euros si el hotel es de alta categoría y en pleno Barcelona. En las Islas Baleares llevan ocho años y se aplica a turistas a partir de 16 años. La cantidad varía en este caso en función de la temporada del año, del tipo de alojamiento, de la cantidad de días... En general, no suelen ser cantidades altas, más que recaudatorio, tienen un fin disuasorio. En todo caso, el objetivo es invertir ese dinero en proyectos de protección del medio ambiente, patrimonio cultural, y mejora de infraestructuras turísticas. Fuera de España conocido es el caso de la hipermasificada ciudad de Venecia, donde sí quiere disuadir al turista de visitar la ciudad de los canales. Han empezado recientemente a cobrar 5 euros por entrar, eso sí, solo los días de mayor afluencia del año, un total de 29.

Suscríbete para seguir leyendo