La eterna juventud de la Feria: "Encuentras de todo"

"Es una actividad que está muy arraigada en la sociedad asturiana". Rodrigo Coletes Simón y Marcos Álvarez Fernández, naturales de Oviedo, visitaron ayer la Feria Internacional de Muestras, pero en esta ocasión sin sus padres, ni sus abuelos. Desde que inició su actividad en 1924, las calles, puestos e instalaciones de este certamen no han dejado de recibir visitantes. Y para muchos de ellos es ya una tradición que ha pasado de generación en generación. Un relevo que ha sabido mantenerse a lo largo del tiempo, hasta alcanzar el centenario: "La clave del éxito está en que aquí puedes encontrar absolutamente de todo; desde puestos de comida hasta puestos de antigüedades, motos o coches, y es que al final si consigues diversificar en tantísimas áreas terminas complaciendo a todos los públicos", aseveraba con emoción Coletes. No hay un motivo en concreto que lleve a los jóvenes a acudir al recinto ferial, pero casi todos vuelven a casa con una sensación de satisfacción. "No tenemos un motivo en concreto para venir, pero creo que es todo: la comida, pasear, ver las cosas, si te apetece algo lo puedes comprar, si te toca algo en algún sorteo pues participas en él... pasas un día muy divertido y entretenido con tus colegas", asevera Álvarez.

Por la izquierda, Rodrigo Coletes y Marcos Álvarez, en el recinto ferial Luis Adaro, ayer. / Juan Plaza

También naturales de Oviedo el grupo de amigos formado por Adrián González Blanco, Hugo Barradoción, Sergio González Blanco y Pelayo García Díaz explicaban ayer que, cuando eran más pequeños, "la Feria era una cita obligatoria" para sus familias. "Ahora, venimos solos porque al final es un plan diferente. Das una vuelta, ves los puestos, pasas aquí el día y es un plan distinto", aseguraba García. "Tampoco hay muchísima gente, me esperaba que hoy (por ayer, festivo) hubiese mucha más gente, pero qué va. Se está más tranquilo y puedes caminar sin problema", añadía el joven ovetense. Para ellos, "el trato, la variedad que hay en los stands y el montaje" son claves. "Aquí tienes mil cosas para ver", añadía, como uno de los factores que contribuyen a que este certamen lleve tantos años con vida.

Naiara Sena González y Sergio Soto Olivar, ante el puesto de un concesionario de coches. / Juan Plaza

"Lo mejor es poder ver cosas que no ves habitualmente, y es que cada año es capaz de renovarse completamente". Naiara Sena González y Sergio Soto Olivar, dos jóvenes de 21 y 22 años, respectivamente, tampoco dudan en acudir a la Feria. A tres días de que culmine el certamen se han acercado para "ver las ofertas que ofrecen las distintas empresas de coches, que son muy interesantes, así como también las de las motos, pasar el día, tomar algo, dar una vueltina y tampoco mucho más". Sena comentaba que "ningún año nos la hemos querido perder". "Siempre, desde pequeñines, hemos venido y ahora nos apetecía venir a nosotros dos", remataba.