"Los monasterios ya tenían en la Edad Media sus propias bases de datos escritas"

Isabel Torrente Fernández (Langreo, 1945) fue profesora de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo. A día de hoy, ya jubilada, dice tomarse la vida con algo más de calma que en sus "años mozos". Impartió clase durante casi cuatro décadas y es una apasionada de la lectura, la historia y la escritura. Especializada en el cenobio ovetense de San Pelayo, donde llegó a ser novicia, ha publicado diversos estudios sobre el mismo.

–¿De dónde surge su pasión por la historia medieval?

–Fue cosa de la vida. Siempre me gustó mucho y pronto entré en contacto con el monasterio de San Pelayo de Oviedo, que tiene una documentación maravillosa. Yo me perdía entre los escritos, que presentaban unas fuentes muy directas, y a medida que más profundizaba en ellos más me gustaban. Y no solo la historia medieval, me parece interesante todo lo que ha sucedido desde que la humanidad se organiza en sociedad, creo que analizando el pasado se entiende mejor el presente.

–¿Cuál es el suyo?

–Ahora estoy jubilada y alguna cosilla que guardaba en el cajón va saliendo.

–¿En qué proyecto está trabajando?

–No diría algo tan grande como proyecto. Desde que me jubilé, he aprendido a vivir la vida algo más despacio, porque tengo más tiempo y no necesito ir a las carreras. A día de hoy puedo detenerme a hacer las cosas con más calma, así que más bien diría que lo que traigo entre manos, académicamente hablando, es sobre la guerra civil. En lo personal una de mis nietas me ha pedido que le haga unos calcetines, así que tendré que aprender a tejer viendo vídeos en internet.

–Fue novicia en el monasterio de San Pelayo de Oviedo. ¿Cómo vivió aquella etapa?

–Fueron alrededor de cuatro años muy buenos. Aprendí muchísimo, especialmente sobre paleografía (ciencia de la escritura que estudia signos y documentos antiguos) con la archivera, Guadalupe de la Noval, una mujer muy sabia y paciente que luego fue medalla de plata del Principado, y me enseñó a apreciar la historia de forma especial. También limpiábamos mucho, mi amiga Tere y yo éramos del club de la bayeta, pero se comía bien, se estudiaba mucho y aunque poco, también había tiempo para divertirse.

–¿Una anécdota en el monasterio?

–La última que viví. Hace años, cuando salí, les dije que necesitaba tiempo para pensar si jurar los votos o tomar otro camino y lo cierto es que nunca llegué a dar una respuesta definitiva, así que la última vez que estuve allí les pregunté, bromeando, si todavía podría ingresar como monja.

–¿Su lugar favorito del monasterio?

–Quizá el archivo. Es una estancia muy importante, donde se guarda mucha información y muy valiosa. Hace presente el espíritu de cambio que hay en el monasterio, las monjas benedictinas ya no son tan rígidas como lo eran antes. Además, es un sitio que ha ido evolucionando con los años, al principio estaba hecho sobre todo de madera, pero para prevenir la pérdida de manuscritos y códices en caso de incendio ahora está reforzado con hormigón y aluminio.

–Son manuscritos irrepetibles.

–Claro, no se puede estimar exactamente cuánto se tardaba en reproducir un códice, porque dependía del lugar y el momento en que se iniciase el proceso, pero por lo menos unos cuantos meses. Por ejemplo, en el norte de Europa los tiempos se dilataban más, puesto que hay menos horas de luz y entonces no era como ahora, tenían que hacerlo iluminados por antorchas. Además, los religiosos no se dedicaban exclusivamente a copiar libros, sino que labraban el campo, impartían clases… Y como lo hacían a mano cada documento era único. A veces jugaban con las expresiones, y en vez de poner "como un dolor de muelas" escribían en su lugar "duele más que un sabañón", o por el cansancio se saltaban o repetían párrafos… es un mundo fascinante.

–¿Hay relación con la actualidad?

–Sin duda, hay quien dice que inventos como la Inteligencia Artificial (IA) o el Big Data son una revolución que parte de cero. A mi juicio eso es imposible, el conocimiento es adquirido y no se puede generar algo que no siente las bases en un concepto anterior. Para inventar algo, primero hay que estudiar lo anterior. Una prueba de ello son las bases de datos. En la Edad Media cada convento o monasterio tenía su propia base de datos, escrita en pergaminos, con los libros que tenían, los que habían prestado o los que estaban en mantenimiento. No difiere mucho de los sistemas que usan hoy en día las bibliotecas, únicamente que antes era escrito y ahora tecleado.

–¿Qué parte de la historia del monasterio le resulta más interesante?

–Sin duda sus orígenes, por lo incierto de los documentos que datan su conformación como tal. Se cree que el templo lo patrocinó Teresa Ansúrez, viuda del rey Sancho I de León. Además, se estima que el nieto de la reina Ansúrez, Ordoño Ramírez se casa con Cristina, hija de Velasquita y del rey Bermudo, que la había repudiado. Cristina es la fundadora de Cornellana. Tanto Teresa como Velasquita quizá querían ver a sus respectivos nieto e hija en el trono leonés, pero no lo lograron. Fueron tiempos muy complicados, de lucha por el poder, un aspecto que se repite a lo largo de los años.

–¿Como ahora?

–Sí, también ahora parece que los relatos se van escorando y que la gente es cada vez más susceptible al humor.

–Los jóvenes somos de piel fina...

–Lo dices tú, no yo (ríe).