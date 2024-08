El Rector liga la caída en los rankings de la Universidad de Oviedo con el "retiro de docentes de nivel"

La Universidad de Oviedo ha recibido un fuerte mazazo en el prestigioso ranking académico de Shanghái (el ARWU, siglas en inglés de Academic Ranking of World Universities), que mide la excelencia de las 1.000 mejores universidades a nivel global. Este año, la institución académica asturiana, tras situarse en 2023 entre las 700 mejores del panorama internacional, se ha colocado en el vagón de cola del listado: entre el puesto 801 y el 900. Sin embargo, el listado consolida su posición entre las 20 mejores instituciones académicas del país, de una lista que incluye a casi cuarenta españolas. "Como hemos dicho en muchas ocasiones, los rankings no nos preocupan, pero sí nos ocupan, porque no dejan de ser expresiones de la calidad de las universidades", indicó ayer el rector, Ignacio Villaverde.

El máximo responsable académico se hizo eco ayer de la actualización del listado y destacó que "Shanghái actúa sobre el universo de las más de 25.000 instituciones académicas de todo el mundo". "Estamos entre las mil mejores", añadió. En ese sentido, recalcó que la irrupción de las universidades asiáticas "ha distorsionado las posiciones" porque "tienen capacidad de contratación de Premios Nobel e investigadores de alto nivel que las europeas no tenemos". Pese a la caída de casi 200 puestos, Villaverde matizó que la consultora que asesora a la universidad asturiana "nos puso de manifiesto que la jubilación de profesores de más alto nivel supondría una caída", pero que "en cuatro o cinco años se podría recuperar porque es el tiempo que necesitan los jóvenes investigadores para lograr alto impacto". Por otro lado, desde la Universidad de Oviedo se destacó el posicionamiento de varios grados entre los 300 mejores del mundo, como son Física, Educación, Gestión del Turismo y Hostelería. Además, Psicología se sitúa entre los 400 mejores y Economía entre los 500.

El ranking sigue liderado a nivel global por la Universidad de Harvard, seguida por la de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un podio al completo de entidades estadounidenses. La primera universidad europea es la de Cambridge, que se sitúa inmediatamente por detrás de las norteamericanas, en cuarto lugar. En cuanto al panorama nacional, la mejor valorada, un año más, es la Universitat de Barcelona, que escala puestos hasta situarse entre las 200 mejores instituciones académicas del planeta. El año pasado, la Universidad catalana fue situada entre las 300 más valoradas, un espacio al que asciende la Universidad de Valencia. Tras ellas, en el ámbito nacional, les siguen la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Complutense.

Suscríbete para seguir leyendo