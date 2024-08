Los decanos de la Universidad de Oviedo piden facilitar la promoción de científicos ante la caída en los rankings

"Lo que dice el ranking de Shanghái es que todas las universidades españolas están entre el 2,6 por ciento de las mejores del mundo. Estar entre las 1.000 más importantes es algo que debe destacarse y no obsesionarse con una posición arriba o abajo". Son palabras de José Manuel Rico, decano de la Facultad de Biología, para valorar la posición de la Universidad de Oviedo en el listado de evaluación a cargo de especialistas de la Universidad de Jiao Tong (China), en el que la institución académica asturiana ha pasado de estar entre las 600 mejores del mundo a situarse mucho detrás, entre las 800 más importantes. Una caída que el rector, Ignacio Villaverde, achacó hace dos días a la jubilación de profesorado "de alto nivel" y la necesidad de dar tiempo a los nuevos investigadores para echar a rodar su carrera académica.

"Soy bastante crítico con las posiciones en los rankings", señaló Rico, que valoró los "indicadores segados" de los que depende el análisis de las universidades, entre otros, la de tener "profesores con el premio Nobel" o con otros galardones de prestigio. "La posibilidad de tener ese personal depende de una financiación potente y eso se lo pueden permitir las universidades saudíes o chinas. El ranking hay que evaluarlo en sentido positivo y no negativo", declaró el decano, que celebró que "todas las universidades públicas" del país estén entre las 1.000 mejores: "En el mundo hay más de 30.000 universidades. Eso es lo que hay que valorar".

En ese sentido, Rico restó valor al posicionamiento de las instituciones. Por ello, recordó que "las diferencias de estar entre los 600 u 800 primeros son mínimas". Y añadió que "depende de dos o tres puntos, de hacer un puñado de publicaciones más o menos...". "No se puede cuestionar el sistema de educación sin tener en cuenta el resultado global de todas las universidades. Es para estar contento, no triste", indicó. Y añadió que lo importante es "apostar fielmente por la investigación y el desarrollo". "Nuestros estudiantes están excelentemente valorados en el extranjero", recalcó.

Por su parte, Juan Carlos Núñez Pérez, decano de Psicología, añadió que "nuestra Universidad es pequeña y generalista, pero estudios como Educación y Psicología están muy bien posicionados". Respecto a las jubilaciones, Núñez Pérez señaló que "la marcha de un investigador de renombre, como Carlos López Otín, repercute en los rankings". Aún así, el decano también recalcó que "cada año se jubilan tres o cuatro investigadores importantes, pero los jóvenes que entran son muy buenos, con currículos incluso mejores que los de los veteranos". Algo que, con el tiempo, "hará crecer a la facultad y a la universidad".

La decana de Química, Susana Fernández, también confirmó que las jubilaciones "influyen mucho", pero que "se está integrando a jóvenes valores" para renovar la plantilla y que "se debe dar un margen para que mejoren su currículo". "No somos Harvard ni Stanford. Somos una institución pequeña y se debe confiar y apoyar a los que están llegando. Es algo necesario y bueno. No me preocupa el ranking", declaró.

Por su parte, el decano de Geología, Carlos López, señaló que las jubilaciones "no han tenido gran impacto en nuestra facultad", aunque matizó que "sí lo tiene que nuestro departamento no llega a 40 profesores cuando hace años éramos más de 70". Además, puso en valor a las nuevas generaciones, que "investigan mucho y bien", aunque lamentó que "la burocracia lastra y desanima a los investigadores".

