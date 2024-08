Los turistas desbordan los costes de los concejos asturianos: 'Necesitamos otra financiación'

En las "casas" que dirigen Pedro Fernández, Celestino Novo, José Manuel González Castro y Belarmino Fernández Fervienza no salen las cuentas. Porque el presupuesto anual que manejan se les descuadra en verano, cuando sus "inquilinos" crecen hasta multiplicarse por seis en algunos casos y, por consiguiente, generan mayor gasto en consumo de agua, limpieza, tráfico, vigilancia... En líneas generales, los cuatro calculan que esa factura en el período estival, como poco, se les multiplica por dos. Pedro Fernández, Celestino Novo, José Manuel González Castro y Belarmino Fernández Fervienza son alcaldes de concejos de tamaño reducido, pero con gran tirón turístico, cada vez mayor: Novo, de Muros de Nalón; Fernández, de Tapia; González Castro, de Cangas de Onís; y Fernández Fervienza, de Somiedo. Su situación es común a muchos municipios asturianos, sobremanera los más pequeños y, por tanto, con presupuestos más bajos y con menos recursos, pero obligados a gestionar en las fechas de máxima afluencia un volumen de población que se les escapa de las manos.

Por ejemplo, en Cangas de Onís tienen que aumentar en 9 policías locales la plantilla para hacer frente al volumen de tráfico, sobre todo, en la capital y Covadonga; en Tapia, que en invierno solo recogen basura de lunes a viernes, en julio y agosto el servicio no puede parar ningún día de la semana; lo mismo que en Somiedo. Y, en Muros, se ven obligados a comprar 400 metros cúbicos de agua al día de más durante las fechas estivales. Gastos y más gastos que disparan la factura.

¿Cómo lo hacen? "Como podemos", coinciden en señalar estos cuatro alcaldes, de distinto signo político, pero con un objetivo y una petición en común: que se abra el debate serio y riguroso sobre la financiación municipal y la necesidad de reformular la inyección de fondos a la administración local. Un debate que vuelve ahora en verano una vez que se ha reabierto el melón en Asturias de la famosa tasa turística o ecotasa, esto es, gravar a los visitantes a través del alojamiento (es la fórmula más utilizada, aunque hay otras) para luego utilizar esa recaudación para reforzar los servicios públicos y llevar a cabo actuaciones que reduzcan el impacto en el medio ambiente y lo protejan.

Un debate de carácter territorial y social, y que agrupa a los alcaldes en función de las necesidades de sus vecinos y visitantes, y de las características de sus municipios, más allá del color político de sus partidos. Bien sea la tasa turística u otra fórmula, creen que es básico atender en serio a las necesidades de financiación municipal para que los servicios no se resientan y en verano poder prestar una atención a la altura de la excelencia que pretende Asturias a través de la marca Paraíso Natural.

Cangas de Onís, la factura de la basura

José Manuel González Castro (PP) dice con humor que tiene el concejo tan lleno que los de allí van a tener que irse "para dejar sitio". Contento, por supuesto, del más que consolidado éxito turístico de su municipio –a las puertas de los Picos de Europa, con Covadonga y los Lagos por bandera– cree necesario abrir un debate "serio y riguroso" para ver qué hacer, bien sea la tasa turística u otra fórmula. "Se requiere un debate sosegado, pero tiene que haberlo. Lo que tenemos que controlar bien es que esa recaudación que logremos adicional llegue a lo que tiene que llegar", explica. El Alcalde tira de números para demostrar cómo se le dispara la factura veraniega. El año pasado, Cangas de Onís pagó en enero 20.826 euros por las 242 toneladas de basura que recogió Cogersa; en agosto, fueron 501,140 toneladas y 42.549,78 euros. La plantilla de la Policía Local, de nueve agentes más un jefe, tiene que aumentarse en 9 en verano. También crecen los efectivos de limpieza municipal. "Hacemos encaje de bolillos para pagarlo, estiramos el presupuesto porque en verano se nos duplican los gastos", explica. En su caso, ronda los 8 millones de presupuesto anual para un concejo de poco más de 6.000 habitantes.

Más agua para Muros de Nalón

Es uno de los concejos más pequeños de Asturias y tiene cera de 2.000 habitantes. "En verano rondamos las 5.500 personas", dice rotundo Celestino Novo (PSOE). Esto llevó el año pasado a tener que comprar a Cadasa 400 metros cúbicos más de agua al día. "El año pasado hubo sequía y nuestros manantiales se resintieron. Este año no, pero compramos lo mismo. El consumo se dispara", explica el Alcalde. Esto les ha llevado a cerrar el grifo en las duchas y lavabos de la playa de Aguilar desde las 22 horas hasta la mañana siguiente por usos indebidos que hacía crecer el gasto. Novo opina que hay que buscar "fórmulas de financiación" y que el Principado debe promover el debate. "No queda más remedio que abordarlo a nivel regional. Yo tengo 2,6 millones de presupuesto anual. Las cuentas no salen. Pero aunque tuviera 14 millones... Creo que hay que poner orden", reclama.

En Somiedo tiran de subvención

El concejo somedano es por entero Parque Natural, pero no se escapa el ayuntamiento de asumir los gastos habituales de basura, limpieza... "Y la factura de la basura pasa de ser de 2.000 euros a 10.000 en verano. Tenemos que recoger estos meses todos los días", expone el alcalde, el socialista Belarmino Fernández Fervienza. En Somiedo hay poco más de 1.000 vecinos, pero la cifra crece de forma exponencial en época estival. Ser el Regidor que más tiempo lleva en el cargo en Asturias le hace tener trucos y saber sortear los problemas de financiación. "Rondamos los 4 millones de presupuesto. Procuramos acopiar toda ayuda o subvención posible y llevar las cuentas al día", explica Fernández Fervienza, proclive a una tasa turística, no ya de implantación regional, sino nacional, porque defiende la "unificación fiscal".

Una plantilla en Tapia que no descansa en verano

"Aquí a partir del 8 de septiembre los empleados municipales se van de vacaciones, en verano es imposible. Y quedamos mermados hasta octubre", describe Pedro Fernández, que suma algo más de un año como alcalde de Tapia con el PP. En el concejo, uno de los más turísticos del Occidente –tienen 3.700 vecinos y en verano superan los 17.000 residentes– tienen que arreglarse con un policía local para todo. No crece la plantilla, pero sí las horas extras del profesional. También las de los empleados de la recogida de basura: en invierno y otoño solo trabajan de lunes a viernes, pero en verano amplían al fin de semana, los sábados en junio y septiembre, más los domingos también en julio y agosto. "Tiramos gracias a la subvención del Principado de 30.000 y 22.000 euros en playas y recogida de residuos, que si no, sería imposible", expone Fernández. En su caso defiende que cada concejo tiene su casuística y debería facilitarse el acceso a recursos en función de cada situación.

El debate de la tasa turística en Asturias está sobre la mesa desde hace tiempo y esta semana se reavivó después de que el grupo parlamentario de IU propusiera implantarla a nivel regional y de forma obligatoria, a través de las pernoctaciones. Su idea es llevarlo a la Junta enseptiembre. En su afán está, como dijo el diputado Xabel Vegas, poner coto antes de que sea tarde a la masificación turística y facilitar recursos para gestionar el aluvión de visitantes sin que sea un perjuicio para los asturianos y el territorio.

En frente, el PSOE, con el que gobiernan en Asturias, tiene una visión diferente, manifestada por el presidente, Adrián Barbón, con anterioridad y reiterada por él mismo estos días, al igual que por la vicepresidenta. Gimena Llamedo: la tasa turística debe aplicarse a nivel municipal y si el ayuntamiento así lo pide. "El gobierno de Asturias no puede tener una posición común porque en el pacto de gobierno no la hay al respecto", señaló este mismo viernes Barbón, quien insistió en su postura: "Si los ayuntamientos que quieran piden que se les habilite jurídicamente para que puedan aplicar una tasa, lo podemos estudiar. No vamos a hacer una tasa autonómica porque no tiene sentido". Y remató: "Estamos buscando ver cómo se puede encajar jurídicamente. El equipo de la Vicepresidenta está trabajando en cómo habilitar desde el ámbito autonómico para que los ayuntamientos que quieran voluntariamente puedan aplicar la tasa".

Por su parte, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, defiende un "copago" entre empresarios y turistas con el objetivo de alcanzar la "sostenibilidad" del sector. En Podemos han propuesto un estudio previo para implantar la tasa: "Los ayuntamientos verían aumentada su financiación para soportar el coste de los servicios públicos en temporada alta".

