El último y curioso visitante en la playa de Aguilar este verano

Si no es una, es otra. Pero este verano en la costa asturiana va a recordarse por estar lleno de incidencias y sorpresas. En la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, la confusión reinó este sábado entre los bañistas al llegar a la orilla y encontrársela llena de bolas amorfas, de distinto tamaño, transparentes y gelatinosas, que para la gran mayoría parecían ser las temidas medusas que últimamente se han convertido en inquilinas habituales en las aguas del Cantábrico. Otros pensaron que eran vidrios o plásticos.

Pero resultó que no era nada de esto, sino salpas, unos organismos marinos totalmente inofensivos, sin riesgo para las personas y muy beneficiosos para el mar. No es la primera vez que se dejan ver este verano en Aguilar, pero sí en tal cantidad, por lo que no pasaron desapercibidas a los bañistas, primero cautelosos y luego, sobre todo los niños, dispuestos a disfrutar sorteándolas en el agua y recogiéndolas en la orilla.

Al fondo, la bandera roja, tras ser izada al detectarse medusas en Aguilar. / M.Riera

Pese a ser inofensivas -se las llama popularmente las "medusas buenas"- el personal de salvamento recomienda y pide no cogerlas ni llevárselas, dada su importante función en el ecosistema marino. En la costa cantábrica han aparecido en más puntos en lo que va de verano -en Cantabria hubo una plaga en julio-, algo que los expertos atribuyen a las corrientes y al aumento de la temperatura del agua.

La misma explicación se da para la abundante presencia de medusas. Aunque en menor medida, también fueron avistados algunos ejemplares este sábado por la tarde en Aguilar. Pero en este caso sí que fue necesario colgar la bandera roja y prohibir el baño, ya que las carabelas entrañan riesgos para los humanos.

