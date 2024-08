La Delegación del Gobierno denuncia el caso de los presuntos críticos del PSOE

La Delegación del Gobierno interpondrá una denuncia ante la Policía Nacional y ante la Justicia contra las personas que, según Adriana Lastra, no pertenecen al PSOE e intentaron "hacerle daño al PSOE y sobre todo hacerle daño al Gobierno de Asturias", presentándose como miembros de un sector crítico y denunciando falta de democracia interna en el partido. "Esto no puede volver a suceder, esto es un intento de desestabilización de una organización política, pero sobre todo, de un Gobierno", apuntó la delegada del Gobierno en Asturias.

"La Delegación del Gobierno, como nos acusaron públicamente de vulnerar un derecho fundamental como es el derecho de manifestación, ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos y procederemos a interponer una denuncia" entre el lunes y el martes, señaló Adriana Lastra durante la visita institucional que realizó a la Feria de Muestras de Asturias. Su denuncia se limitará a esa acusación. En paralelo, Adrián Barbón ya había comentado este viernes que la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) se reunirá mañana para decidir si emprende medidas legales contra lo que Lastra calificó este sábado como una "ópera bufa que se ha montado por alguien externo al Partido Socialista", y para desvelar "quienes están detrás de toda esta historia".

Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, descartó ayer que su partido se sienta aludido por las acusaciones de que detrás de este caso hay un intento de desestabilizar al PSOE y al Gobierno. "Por supuesto que no. Me gusta la política seria. No es que no haya ningún tipo de involucración, es que ni siquiera me interesa. No me interesa en absoluto lo que ocurre en las entrañas del Partido Socialista, pero me preocupan mucho las consecuencias que pueda tener para Asturias y que la gente que esté en el Gobierno estén distraídos con cuestiones que no importan en absoluto al conjunto de los asturianos", valoró el presidente de los populares. Queipo subrayó que tiene "el máximo respeto al resto de partidos, pero les pido que trabajen".