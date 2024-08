"Un desequilibrio fiscal con Cataluña puede llevar a deslocalizar empresas"

Félix Baragaño es el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño, organizadora de la Feria de Muestras, que hoy clausura su 67.ª edición, cien años después de la primera.

–¿Balance de la Feria del centenario?

–Una vez más tenemos un pleno de expositores y ahora ya podemos decir que también un pleno de visitantes, que va a estar al nivel del año pasado, incluso un poquito por encima. Lo que pondría en valor este año es que ha habido una cantidad enorme de actos paralelos, que se han multiplicado. Es un orgullo que todo el mundo quiera tener presencia en la Feria. Y estamos tremendamente orgullosos de que cada vez más la Feria sea un nexo no sólo económico, político y social, sino que cada vez hay más cancha para la cultura.

–¿Qué sensaciones les transmiten los expositores?

–En líneas generales, muy buenas impresiones, tanto de movimiento como de actividad.

–Suele mencionar el impacto de la propia Feria en el PIB regional. ¿Sirve también de termómetro y qué piensa de cómo va a evolucionar la economía?

–Yo soy optimista hasta por obligación. Los empresarios, y más estando en esta responsabilidad de presidencia de una Cámara, tenemos siempre que hacer todo lo posible por vender una imagen positiva, por estimular que la actividad se produzca. ¿Que en paralelo a eso siempre hay cosas que no funcionan como a uno nos gustaría? Pues siempre lo hay. Yo mismo en mi discurso de inauguración de la Feria siempre hago peticiones y reivindicaciones. Pero en lineas generales, veo una tendencia positiva. Yo no recuerdo ver en Asturias tal cantidad de nuevos proyectos con intención de desarrollarse. Como es lógico, no todo se va a hacer, pero si se hacen el 50% es que ya son un montón. Sin embargo, en paralelo lo que vemos es una sociedad tremendamente crítica y tremendamente garantista; hay cierto temor a que los nuevos proyectos tengan consecuencia en la sociedad y en los entornos. Eso hace que haya más dificultad, por ejemplo ralentizando tremendamente todos los permisos medioambientales.

–¿Piensa en algo en concreto?

–La oposición a los proyectos de baterías de almacenamiento de electricidad. Si me pongo a comparar, yo casi prefiero tener al lado de casa un parque de baterías, que es inocuo, que una gasolinera, por decir algo. Me parece casi más peligrosa una gasolinera, a la que estamos acostumbrados a tenerlas en todos los entornos por lo que ya no le damos importancia. Además, las baterías son necesarias para almacenar las energías renovables. No parece razonable una oposición a ello simplemente por un temor infundado. Hay que exigir que se hagan bien y en los sitios adecuados, no oponerse por oponerse.

–¿Teme que los poderes públicos cedan a la presión social?

–Yo creo que los políticos deberían de tener el liderazgo suficiente para llegar a la población y explicar las cosas que se necesitan y los motivos. Si sólo nos guiáramos por las encuestas, muchas cosas no se habrían hecho y hubiera llevado a un caos de la sociedad. Por ejemplo, las grandes reconversiones industriales se hicieron porque eran necesarias y eso ha permitido tener hoy en día un tejido industrial más competitivo. Si no se hubieran hecho, igual estaba todo cerrado. Muchas industrias siguen abiertas gracias a que se hizo una reconversión que era impopular.

–Apunta entre los proyectos de inversión los puede haber fallidos. ¿Teme que el horno DRI de Arcelor pueda acabar siendo uno de ellos?

–Lamentablemente sí, puede ser un proyecto fallido.

–¿Y eso a qué nos abocaría?

–A unos hornos eléctricos y a depender de la importación de los pellets de DRI de países donde los puedan producir con una energía más barata. Así de sencillo.

–En la inauguración de la Feria mostró su preocupación por las cesiones al independentismo. ¿Sigue con ella tras la investidura de Salvador Illa?

–La preocupación es la misma. Todavía ni siquiera conocemos los textos y las propuestas reales. Y Fedea que dirige Ángel de la Fuente, dice que si hay una sobrefinaciación de Cataluña va a haber una infrafinanciación del resto de las comunidades. O aumentas la deuda del Estado, lo cual la UE no te lo va a permitir, o si no, el equilibrio no existe.

–¿Aparte de la afección a los fondos de la Administración, teme que con un posible cupo catalán también salgan perjudicadas las empresas asturianas?

–En el momento que tengas unas cargas impositivas superiores a otras comunidades, evidentemente estás perjudicando a la empresa asturiana y eso, antes o después, siempre tiene repercusiones, porque si una empresa pierde competitividad tomará medidas para recuperarla, reduciendo la compañía o incluso deslocalizándola.

–¿Qué le parece la reacción del presidente del Principado y que haya acudido a la investidura de Salvador Illa?

–La asistencia está dentro de la cortesía política, no le doy importancia, y a mí me gusta que el presidente del Principado esté presente en este tipo de cosas; lo veo positivo. Él también se ha posicionado en contra de esto, con lo cual, creo que la postura es correcta. Otra cosa es que tiene que velar por perseverar y por insistir en que Asturias no salga perjudicada. Pero todos sabemos que la capacidad de influencia de Asturias en Madrid se ha reducido mucho.

–Año tras año se ha quejado de la rigidez de la Administración. ¿Por qué no se soluciona?

–Todos sabemos que Juan Cofiño, cuando estaba de vicepresidente en Asturias, consideró eso su prioridad; estuvo casi dos años dedicado a esto. No tenemos claro hasta dónde ha llegado, pero lo que sí tengo claro es que no veo a nadie que haya asumido ese rol dentro del nuevo gobierno. Sin duda, eso a los empresarios nos causa un poco de zozobra. Dos nuevas líneas de actuación, la ley de proyectos estratégicos, y la oficina económica del Gobierno del Principado igual son dos puertas que se abren que pueden ayudar a agilizar los trámites de proyectos estratégicos; a priori a eso le doy una valoración positiva. Ojalá esas dos líneas de actuación vayan por esa vía y logren agilizar ciertos proyectos. Pero, efectivamente, todos tenemos cierta insatisfacción porque la simplificación burocrática nos da la sensación de que todavía está muy en pañales.

–Este curso comienza la FP dual. ¿Solución para la falta de personal en muchos sectores?

–Es una buena medida, que apoyamos desde el mundo empresarial. Pero además, desde la perspectiva empresarial lo que defendemos es que hay que estimular que las personas busquen trabajo. Estamos de acuerdo en que haya una sociedad generosa que tenga ayudas y subsidios a quien lo necesita, pero también tenemos que velar porque no haya personas que abusen de esto. El paro, en España y Asturias, nos vamos aproximando al 10%, que se está convirtiendo en un paro estructural, porque no encuentras personas para trabajar. Algo tenemos que cambiar para que el paro estructural baje al 3%, 4% o 5%, que es el que se considera normal en cualquier país. Tenemos ahí un gap y desde el mundo empresarial pensamos que no se cubre porque no hay el estímulo suficiente para que muchas personas que están en esas bolsas subsidiadas no den el paso para

–Tasa turística. ¿Qué opina?

–Yo sería muy atrevido si diera una opinión, porque no conozco el sector con la suficiente profundidad. Lo que se hiciera debería de ser consensuado con el sector afectado y con los ayuntamientos.

–¿De implantarla, preferible a nivel regional o por municipios?

–Lo lógico es que fuera para toda Asturias. Si estamos defendiendo que entre las comunidades autónomas tengamos unos niveles impositivos similares, no podemos defender que cada ayuntamiento decida, eso sería un caos. Debería de ser una tasa para todos.

–Hablemos de infraestructuras pendientes.

–Se ha firmado el acuerdo por las infraestructuras, que apoyamos. Más en nuestro entorno cameral, para nosotros es fundamental la estación intermodal. Claramente. Es absolutamente clave para estructurar toda esa zona de la ciudad y para conseguir que Gijón, la ciudad más poblada de Asturias empiece a tener una infraestructura que es la que necesita. Yo creo que ahora mismo sería la fundamental. Y también porque eso es lo que permite enlazar con el metrotrén. Es la infraestructura prioritaria.

–¿Más que el vial de Jove?

–El vial de Jove es muy necesario, pero hay una circunstancia; el gran problema que teníamos era que el gran tráfico de mercancías de carbón moviendo miles de camiones cada día, ese problema se está reduciendo, porque cada vez va a haber menos carbón en El Musel. Es mucho más importante la estación intermodal, porque el problema de camiones pesados cargados con graneles que transitan por La Calzada se está reduciendo año a año.

–¿Qué futuro ve a la Zalia?

–Mi sensación es que está en un momento en el que de todos los proyectos que hay encima de la mesa, alguno de los que salga sin duda se va a implantar en la Zalia. Creo que en poco tiempo vamos a ver un proyecto importante en la Zalia, y en el momento en el que haya ese proyecto, automáticamente, Sepides que ya está aprobado que participe, ampliación de capital, automáticamente se hace la subestación eléctrica.

–Ya queda poco para que empiecen las obras en el recinto ferial.

–Este año van a hacerse los pliegos y después de Mercaplana alguna la vamos a haber. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que las licitaciones se hagan a final de año. El objetivo es que la licitación salga entre noviembre o diciembre, máximo enero, para adjudicarlo lo antes posible y que este invierno podamos hacer ya la renovación de la instalación eléctrica, y la climatización del Palacio de Congresos. Evidentemente siempre se va a hacer el mayor esfuerzo para compatibilizar las obras con la actividad del recinto. Cuando haya actividad importante habrá que zonificar las obras.

