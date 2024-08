Evangelia Sariego Otero, ganadora del primer Nissan Juke

"No me dio tiempo ni a reaccionar de lo contenta que me puse cuando me enteré de que había ganado el sorteo". Con estas palabras, Evangelia Sariego Otero, de 69 años, trataba de explicar la emoción y felicidad que sintió al descubrir que había sido beneficiada por el azar con el primer Nissan Juke que LA NUEVA ESPAÑA regala gracias a "El Gran Sorteo del Verano", una promoción que cumple veinte años y que ha repartido ya 245 coches desde 2005. Durante la mañana de ayer se trasladó hasta la Feria Internacional de Muestras del Principado para recoger las llaves del que ya es su nuevo coche.

Natural de La Foz de Morcín, siempre ha sido ama de casa y nunca pensó que algún día la suerte llamaría a su puerta: "Tardó mucho tiempo, pero al final llegó, y es que nunca se puede perder la esperanza, uno nunca sabe dónde puede estar la suerte", manifestó con ilusión Sariego. Lectora habitual del periódico desde hace varios años, decidió empezar a participar en este sorteo porque, según explicó, "me apetecía y pensé en intentarlo para regalarle un coche a mi nieta". Y dicho y hecho, relata que de manera constante "toda la semana iba pegando los cupones en la cartilla que trae el periódico" y cuyo resguardo le entregó al panadero. Ahora su nieta, Andrea Fernández Sariego, "va a ser quien más utilice el coche, y quizá a muchos bailes y teatros no me lleve, pero sí que me tiene que llevar a la compra", aseguraba la ganadora del gran Nissan Juke 5p 1.0 que entró en juego el pasado domingo 4 de agosto, coincidiendo con la quinta semana del sorteo.

