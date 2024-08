El balance de la Feria de visitantes y expositores: "La gente que entra aquí es una barbaridad"

"La gente que entra aquí es una barbaridad". Así lo aseguran algunos expositores de una Feria de Muestras que este año ha vuelto a batir todos lo registros de asistencia, con 744.332 visitantes, una cifra que podía haber sido superior "si hubiese hecho menos días de playa", según algunos vendedores.

Uno de los sectores que más ha crecido, y a buen seguro lo seguirá haciendo en futuras ediciones, es el de la automoción. "Este año creo que ha sido algo mejor que el anterior", apunta Adolfo Valle, del concesionario Talpesa, para quien "la variedad" es la garantía del éxito en el certamen gijonés, que este 2024 ha cumplido 100 años. "Trajimos cinco marcas y más producto, y creo que eso hizo que vendiéramos más", agregó. Además de la variedad, Luis Gómez, al frente de un puesto de navajas, destaca que otro factor importante para las ventas es contar con un nicho de mercado muy concreto. "Nosotros llevamos unos productos que no son de campaña o de novedad, llevamos cosas domésticas cuchillo, navajas y al llevar tantos años tenemos nuestra clientela ya fija", relata el empresario que valora positivamente la feria.

Misma sensación tiene el vendedor de colchones David Solís, abrumado por la cantidad de público que cada día cruza las puertas del recinto ferial. "Ahora mismo el estadio de El Molinón está hasta arriba (por el partido que se jugó ayer), y en la Feria aún así no hay hueco disponible. Es una barbaridad", asegura Solís, mientras Gómez . Algo con lo que está de acuerdo Gómez, "normalmente la gente no es que venga si es festivo o laborable, la gente viene más cuando llueve o hace frío y no se van a la playa".

Eso sí, pese al récord de asistencia, hay quien opina que la afluencia no ha sido constante, sino que se ha concentrado en algunas fechas. "Los días de sol han sido devastadores. Hemos tenido mala suerte en los domingos, porque hizo mucho calor y la gente no vino", razona Anaid Lorente, con un puesto de sacos térmicos en el Luis Adaro. Pese a todo, la vendedora ha sido el volumen de ventas. "Hemos salido muy bien adelante y algunos días hemos llegado a vender más que el año pasado".

"Todos los años lo mismo, siempre hay cuatro o cinco días que se vende más pero este año se ha vendido mas o menos todos los días lo mismo, y con eso no se llega a la cifra que hice el año pasado que fue estupendo", explica Martínez, el cuchillero.

Otro factor que señalan los vendedores es que cada vez más son los visitantes que llegan al recinto ferial sin intención de comprar, solo a mirar o a recoger los regalos que ofrecen algunos empresas. "Nosotros venimos por los regalos y este año estuvo bastante bien, muchas colas y pocos bancos, pero bien como todos los años. Es una visita tradicional", explica Begoña Donaire, un de las visitantes que disfrutó del último día de feria, en su caso con su hijo Ignacio. En la misma línea se muestra Carmen Vega, acompañada de un grupo de amigas. "Vemos a gente que no vemos durante el año, tomamos una caña y el tradicional bocata de calamares", afirma Ana Isabel López.

La exposición "Personajes de Gijón. / LNE

Como es tradición, LA NUEVA ESPAÑA participó en esta edición de la Feria de Muestras. Por el pabellón del periódico, que acogió la exposición "Personajes de Gijón", que ya había gozado de gran éxito durante su estancia en la Antigua Rula, pasaron más de 5.000 personas durante los días del certamen.