La encrucijada climática del Cantábrico: lo que está cambiando en nuestro mar, atrae más medusas y no se sabe qué más puede traer

A lo largo de la costa norte de España, el mar Cantábrico ha sido testigo de innumerables generaciones que han vivido de sus aguas frías y ricas en vida marina. Sin embargo, en los últimos años, algo fundamental ha comenzado a cambiar: un aumento de la temperatura del agua que está perturbando el delicado equilibrio de este ecosistema.

Este incremento, que ha sido de aproximadamente un tercio de grado en la última década, podría parecer insignificante para el observador casual, pero para científicos, pescadores y conservacionistas es un signo preocupante de un problema mayor: el cambio climático.

Fernando González Taboada, destacado oceanógrafo y profesor en la Universidad de Oviedo, ha pasado años estudiando el Cantábrico y su respuesta al calentamiento global. "Estaríamos hablando de que está subiendo aproximadamente un tercio de grado cada 10 años en la zona norte de España, en la zona de Asturias. Es una tendencia bastante fuerte que está por encima de lo que está creciendo en el mundo. No es la zona en la que está aumentando la temperatura de manera más rápida, pero el margen oeste europeo, en general, es un área en la que el agua del mar se está calentando de una manera muy rápida debido al impacto del cambio climático", advierte González. "En 2023 alcanzamos la temperatura más alta en 42 años, y todo indica que 2024 va a ser el segundo año más cálido. Este fenómeno no tiene precedentes en nuestra historia reciente".

Sobre el futuro que le espera al Cantábrico, Fernando González es bastante pesimista al respecto. "La tendencia es al aumento. Siete de los últimos 10 años están entre los más cálidos de los últimos cuarenta y dos. Todo apunta a que si el año que viene tuviéramos que hacer la misma afirmación diríamos que ocho de los últimos diez años está entre los más cálidos de los últimos cuarenta y dos. Es un calentamiento para el que parece que no hay freno porque va a toda máquina", lamenta.

José Manuel Rico, decano de la Facultad de Biología, tiene claro que el Cantábrico "se está calentando mucho, tanto en invierno como en verano". Achaca esta situación a dos razones: el aumento de la temperatura del planeta como consecuencia del cambio climático y el afloramiento costero. "En la costa del Cantábrico había un fenómeno muy típico de los meses de verano que se llamaba afloramiento costero, que se producía cuando los vientos soplaban del Nordeste durante dos o tres días con cierta intensidad, y se producía una retirada de aguas superficiales, que son las que están más calientes, y una subida de las aguas más frías, más profundas. Y eso ahora ha disminuido mucho, tanto en intensidad como en frecuencia", explica.

"Los mares son fundamentales en el ciclo del carbono porque absorben el 90% del calor que produce el mundo mediante la quema de combustibles fósiles", añade Álex Avello, reconocido conservacionista marino.

El impacto está por ver. "Lo que no sabemos es lo que puede pasar con esa acumulación de calor en los océanos. ¿Qué va a ocurrir en cuanto a la diferencia de densidad de las aguas superficiales y las profundas? ¿Qué va a ocurrir con las corrientes más o menos permanentes, como la del Golfo, las circumpolares, o las intermedias?", cuestiona Rico.

Esta situación no afecta únicamente a las temperaturas o a las corrientes, sino que también incide sobre la fauna marina, modificando sus ciclos biológicos naturales y favoreciendo la aparición de nuevas especies en lugares inesperados. "Las ballenas jorobadas, por ejemplo, se ven en lugares donde nunca antes las habíamos visto", comenta Avello. "Estas ballenas migran desde el Norte, donde se alimentan, hasta aguas más cálidas y tropicales, donde tienen a sus crías, siguiendo las corrientes oceánicas alteradas por el calentamiento", ejemplifica Avello.

Según el conservacionista, una de las especies más perjudicadas por esta situación son los corales. "Son animales, aunque mucha gente crea que son plantas, que viven en simbiosis con un alga. Es decir, un alga se instala dentro de ellos buscando protección para poder realizar la fotosíntesis mientras el coral se alimenta. ¿Qué pasa cuando la temperatura del océano sube? El alga no es capaz de hacer la fotosíntesis y el coral la expulsa. Pero el coral no sabe que al expulsar esa alga y al haber aumentado de temperatura, no hay ninguna otra alga que se vuelva a meter dentro de él. Por eso está produciéndose el gran problema de los blanqueamientos de corales", explica.

"El coral y todos los arrecifes son absolutamente fundamentales tanto para la protección de la erosión de las costas como ante posibles tsunamis o subidas del mar en muchos países. Aparte del enorme factor de explosión de biodiversidad que generan para muchísimas otras especies, por supuesto", advierte Avello.

Bandera roja y bandera alertando de la presencia de medusas, en la zona del Piles de la playa de San Lorenzo. / LNE

José Manuel Rico dirige una tesis en la Universidad de Oviedo en la que se ha observado la desaparición casi total de los bosques submarinos de laminaria, macroalgas que antes formaban densas junglas bajo el agua. Alerta de la difícil situación del Cantábrico. "Estos bosques eran vitales para una gran variedad de especies. Sin ellos, estamos viendo una disminución drástica en la biodiversidad marina. Eran un elemento característico del paisaje marino asturiano, pero ya casi han desaparecido por completo", explica Rico con evidente preocupación.

Otro indicador alarmante del cambio climático en el Cantábrico es la proliferación de medusas en sus aguas. El Decano de Biología destaca que la explosión en el número de medusas está relacionada "con el aumento de la temperatura del agua y con la disminución de sus depredadores naturales debido a la sobrepesca". Y añade: "Al haber eliminado los grandes carnívoros, como los túnidos, se van modificando las redes tróficas. Eso favorece que aparezcan especies que son capaces de alimentarse de una manera más simple. Las medusas están ocupando nichos ecológicos que antes eran dominados por otras especies. Su proliferación es una señal de alerta de que estamos perdiendo el control de nuestros mares”.

A medida que el Cantábrico continúa calentándose, los expertos coinciden en que es necesario tomar medidas inmediatas para mitigar los efectos del cambio climático. "Si no actuamos ahora, las consecuencias serán irreversibles", advierte Fernando González.

Álex Avello subraya lo importante que es implementar medidas concretas y coordinadas a nivel regional y global. "El Cantábrico nos está enviando una advertencia clara. No podemos permitirnos ignorar estas señales. Debemos reducir nuestras emisiones, proteger nuestros ecosistemas y adaptarnos a los cambios que ya están en marcha. Siempre se intenta abogar a la esperanza de que no estamos en ese punto de no retorno, pero es muy, muy difícil cambiar las cosas. Al final sería un compromiso, por así decir, a nivel mundial de la población y, evidentemente, de los gobiernos, entidades y empresas, para producir un cambio radical que permita reducir la de huella de carbono. Pero es muy, muy complicado".

Sin embargo, deja un espacio para la esperanza. "Sí que es cierto que se empiezan a ver muchas empresas, marcas y entidades que ya están apostando por todo el tema de la conservación o produciendo algún tipo de cambio en su dinámica, metodología o producción. Evidentemente se agradece, es lo que hay que hacer, pero si no lo hace todo el mundo a una no será muy eficaz", avisa el conservacionista.

Y aporta soluciones y medidas para la protección del medio marino que ya se han puesto en marcha en otros países. "Cuando estuve trabajando en Maldivas vi que en algunas islas todas las empresas que se dedican al mar, centros de buceo, empresas de barcos, avistamiento, etc.., destinaban el 30% de sus ganancias a la conservación del mar. Y esto es algo que se debería implementar en más sitios porque ya que hay empresas que se están lucrando del océano pues que de alguna manera eso tenga una reinversión en el océano", concluye Avello.

Una carabela portuguesa en la playa. / Business Insider España

La carabela portuguesa: Un daño más amplio que las simples picaduras En los últimos años y este verano sobre todo, las costas asturianas han sido testigos de una notable presencia de carabelas portuguesas (Physalia physis), un fenómeno que está relacionado con varios factores medioambientales y que preocupa tanto a los expertos como a los bañistas. Durante estos meses estivales se han podido ver carabelas portuguesas en playas asturianas como la de Rodiles (Villaviciosa), Poniente y San Lorenzo (Gijón) o Tazones, entre otras. Según César Bordehore, coordinador del Laboratorio Marino de la Universidad de Alicante y gestor de datos científicos de MedusApp, una aplicación que permite el seguimiento de avistamientos de medusas en tiempo real, estos avistamientos están aumentando tanto en frecuencia como en número. "Cada 4-5 años se produce un aumento significativo en la llegada de carabelas portuguesas a las costas del Cantábrico, y en los últimos tiempos hemos constatado que cada vez hay más", explica Bordehore. Este fenómeno cíclico está vinculado con las características propias de las medusas y con los regímenes de viento y corrientes. "La carabela portuguesa tiene unas características un poco diferentes a otras medusas. Tienen una parte aérea que hace que, según el régimen de vientos y junto con el de corrientes, facilite su aparición en unas zonas u otras dependiendo del año", apunta. Sin embargo, Adrián Arias, investigador del área de Zoología de la Universidad de Oviedo, considera insuficiente lo que se sabe acerca de esta especie. "Biológicamente, desde el punto de vista reproductivo, no conocemos mucho sobre ella. No sabemos sus características concretas, porque aún no se han observado sus huevos ni la primera larva, que sería como el primer embrión que se forma de esta especie", reconoce el investigador. Acerca de los motivos que hacen que crezca el número de carabelas portuguesas, ambos expertos coinciden en que el aumento de la temperatura del agua favorece la aparición de esta especie. "Su aparición tiene un factor múltiple: influyen las corrientes, los vientos y el aumento de la temperatura, y eso hace que la carabela se reproduzca y se acerque más a nuestras costas", informa Arias. "Las medusas, en general, son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura. Un aumento de apenas 2 grados en el agua, que puede parecer mínimo, tiene un impacto significativo en su tasa de crecimiento. Este calentamiento global, que afecta no solo a la atmósfera sino también al mar, está permitiendo que estos organismos gelatinosos crezcan más rápido y aparezcan en mayores cantidades", afirma Bordehore. Las consecuencias del aumento de carabelas no se limitan únicamente al riesgo de picaduras para los bañistas, sino que podría tener repercusiones ecológicas más amplias. "La función de las medusas en el ecosistema marino es compleja. Actúan como un mecanismo de limpieza de los excesos de producción de fitoplancton y zooplancton", apunta Bordehore. "Pero su proliferación descontrolada podría tener efectos adversos". El investigador advierte sobre un posible desequilibrio en el ecosistema marino debido a la proliferación de esta especie. "Las medusas compiten directamente con los peces por el plancton, que es su principal fuente de alimento. En un escenario donde la temperatura del mar sigue en aumento y los bancos de peces están sobreexplotados, podríamos estar ante un efecto doblemente negativo: no solo crecería el riesgo de picaduras durante la temporada estival, sino que también podría contribuir al descenso de las poblaciones de peces". Sin embargo, no está claro si habrá que acostumbrarse a convivir con un mayor número de carabelas portuguesas en las costas asturianas. Los investigadores se muestran cautelosos. "Viendo que ahora están aumentando, igual es un buen momento para investigar la especie. Así podríamos corroborar las suposiciones científicas sobre su crecimiento y, si es necesario, aplicar mecanismos para controlarlas", ratifica Adrián Arias. "Es arriesgado afirmar con certeza que habrá un aumento continuo en el futuro. Los ciclos naturales son impredecibles, pero está demostrado que el aumento de temperatura y la sobrepesca están creando condiciones que podrían favorecer esta tendencia", concluye Bordehore.

