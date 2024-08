La nueva red regional de escuelinas deja fuera a decenas de educadoras fichadas por los ayuntamientos

"No nos han tenido en cuenta a los que obtuvimos la vacante a partir de 2018. Nos han dejado apartadas". La Consejería de Educación se comprometió el pasado 26 de junio a llevar a cabo un proceso de consolidación para las técnicas de las escuelas infantiles que no fueron estabilizadas por sus ayuntamientos en el marco de su inclusión en el proyecto de la red pública autonómica de las escuelinas. Más de cien trabajadoras podrían verse beneficiadas por esta medida, que está en proceso de negociación con los sindicatos de enseñanza, y que consistiría en un concurso de valoración de méritos. Sin embargo, decenas de trabajadoras no tendrán finalmente opción de ver su plaza estabilizada por el hecho de haber accedido a ella con posterioridad al 2018, fecha límite establecida por la ley mediante la cual las administraciones públicas consolidaron a los trabajadores. Según explican estas educadoras, que desarrollan sus funciones en escuelas de toda Asturias, esta decisión las deja "en tierra de nadie".

"Accedí a mi plaza en 2020, pero me quedaré fuera de la estabilización", explica una de las personas contactadas y que desarrolla sus funciones en Gozón desde hace cuatro años, Ayuntamiento que rechazó acometer la estabilización del colectivo de trabajadores de las escuelas infantiles "porque alegaban que no les correspondía". Esta trabajadora llegó después de que se ampliase la escuela para dar respuesta a la lista de espera y critica que la Consejería "no atienda al personal que puede perder su puesto", y señala además a los sindicatos, a quienes advierte que la propuesta de Educación "no va a mejorar las condiciones".

Mismo caso afecta a otra técnica de Gozón, cuyo puesto –al que accedió en 2019– "corre peligro", por lo que también se muestra vehemente con su postura: "Si vamos con la ley en la mano, es ilegal que se haga de esa manera. Si levantan la mano para unos, no entiendo que al resto nos dejen fuera", denuncia. En ese sentido, advierte que la citada ley 20/2021 fue descartada por los ayuntamientos que no estabilizaron "porque alegaron que no podían aplicarla" y que "los sindicatos dijeron que no cumplía los requisitos". Sin embargo, critica que "resulta que ahora sí se puede recurrir a ella" e incide: "Éramos todas o ninguna, pero nos han ignorado".

En su alegato, la trabajadora lamenta que "no nos han tenido en cuenta" y que "hay muchas personas que no entrarán en el proceso". En concreto, estas técnicas señalan que habría alrededor de una treintena de trabajadoras en todo el Principado en su misma situación. "Nos encontramos desprotegidas e impotentes. No sabemos qué hacer, nos podemos ir a la calle", recrimina, y añade: "No tenemos culpa de haber entrado a partir de 2018, hemos pasado un proceso al igual que el resto, nadie nos ha regalado nada".

La situación se repite también en Gijón. Allí, una trabajadora se encuentra desde 2020 en una escuela realizando además funciones de dirección. "Nos hemos sentido desplazadas. En el concurso de méritos debería entrar todo el personal activo", destaca esta técnica, que se pregunta "por qué debemos jugárnosla dentro de unos años cuando ya lo hicimos anteriormente". Además, en su caso critica las condiciones en las que se encuentra realizando las labores de dirección, principalmente por el escaso número de horas para poder llevar a cabo sus funciones y por la necesidad de ser quienes cubren bajas en las aulas. "Estamos en desigualdad", advierte.

Los sindicatos, por su parte, señalaron ser conocedores de la situación de este colectivo de técnicas de escuelas infantiles y explicaron que fue un tema que salió durante la reunión en la que la Consejería se comprometió a llevar a cabo la consolidación de las trabajadoras. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales matizan que se trata de una situación que "afecta a personal de todas las administraciones públicas" y que la consolidación de sus plazas deberá acometerse "de forma conjunta, sin crear distinciones entre cuerpos". Además, señalan que la Consejería, la cual recalca que la estabilización de las técnicas se realizó en base a la ley, confirmó que analizará la situación de estas trabajadoras de cara al futuro.

A finales de junio, la Consejería de Educación y la dirección general de Empleo Público se reunieron con los sindicatos convocantes de la huelga de las técnicas de educación infantil. El objetivo del encuentro era abordar la situación de las trabajadoras no estabilizadas por sus respectivos ayuntamientos. Pese a no tratarse de una mesa de negociación, finalmente la administración se comprometió a convocar un procedimiento extraordinario en forma concurso de méritos que priorice a las técnicas de educación infantil afectadas.

Durante el encuentro, se acordó que el concurso de méritos, de carácter abierto, se convocará a lo largo de la legislatura y previamente deberán cumplirse dos premisas. Por un lado, la aprobación de la Ley de "Escuelines" que actualmente está tramitándose en la Junta General del Principado y que permitirá la integración de las escuelas municipales en la red autonómica. Por otro, se deberá modificar el artículo 44 del convenio del personal laboral para incluir, junto al concurso-oposición y la oposición, el concurso de valoración de méritos.

La propuesta para la convocatoria del concurso de méritos coincide con la medida presentada por el sindicato USIPA a los grupos parlamentarios, en el que se proponía un proceso selectivo mediante concurso de valoración de méritos para facilitar la integración de las trabajadoras no estabilizadas.