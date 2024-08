El Principado moverá ficha sobre el cupo catalán "cuando haya una propuesta"

El Gobierno asturiano moverá ficha sobre la financiación singular de Cataluña "cuando haya una propuesta" en firme, de la que se conozcan los detalles. Es la posición del presidente del Principado, Principado, Adrián Barbón, ante las alertas lanzadas por homólogos autonómicos del PP como el gallego Alfonso Rueda o el andaluz Juanma Moreno, que también se ha traducido en el parlamento asturiano con un emplazamiento expreso de los populares que lidera Álvaro Queipo para que el Ejecutivo regional se pronuncie contra el cupo catalán.

El documento del pacto entre los socialistas y ERC para posibilitar la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat catalana es "tan inconcreto", a juicio de Barbón, que, de momento, el Principado se aferra al mensaje de que siguen vigentes tanto el acuerdo suscrito en 2020 con todos los partidos de la Junta General, excepto Vox, como la Declaración de Santiago, firmada por ocho comunidades, como hoja de ruta ante la reforma del sistema de financiación.

El presidente del Principado detalló "las dudas" existentes en el seno de su Ejecutivo y, sobre todo, en la Consejería de Hacienda, que tiene bajo sus competencias la gestión de las finanzas regionales y de la financiación autonómica, acerca del alcance y consecuencias que tendrá para Asturias el cupo catalán, frente a otros presidentes, como por ejemplo el de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha cuantificado en la pérdida de más de 400 millones de euros el impacto para Galicia. "La Consejería y la dirección general de Finanzas no pueden dar una cifra porque el documento es tan inconcreto, sin saber de qué aportación están hablando de Cataluña para los servicios del Estado y, sobre todo, de la aportación al fondo de solidaridad y cómo se reparte este fondo de solidaridad. No hay datos", valoró Barbón cuando fue preguntado la pasada semana, en un acto en Avilés, por los planteamientos de otros presidentes autonómicos acerca de la financiación singular para Cataluña.

El Principado entiende que el debate sobre la nueva financiación singular para Cataluña deberá sustanciarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde están presentes todas los gobiernos autonómicos además del Ejecutivo central. El celebrado en el mes de julio no abordó esta cuestión porque todavía no había fraguado el acuerdo entre los socialistas y ERC y ahora todavía no hay fecha para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ponga luz y taquígrafos sobre la financiación singular para Cataluña.

El acuerdo para investir a Illa ha obligado a los responsables del Ministerio de Hacienda a modificar o, al menos matizar una posición que era reacia y refractaria a un cupo o financiación especial para Cataluña, como dejó patente el "número dos" y secretario de Estado, Jesús Gascón, en unas jornadas que organizó la Fundación José Barreiro, de la Federación Socialista Asturiana, en Oviedo la primavera pasada, justo cuando el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, acababa de convocar las elecciones autonómicas con la propuesta del cupo catalán como banderín de enganche de ERC para captar votos y ganar terreno frente a su principal competencia independentista, el Junts de Carles Puigdemont. En medio de aquel contexto, el aragonés Jesús Gascón fue preguntado acerca de la viabilidad de la aspiración de ERC de que la Generalitat pasase a controlar tanto la recaudación como la gestión del cien por cien de los impuestos de Cataluña, es decir un nuevo cupo o sistema de aportación, como los que tienen País . La respuesta de Gascón fue nítida. "Siempre hay un componente singular pero para nosotros no es lógico, en un país como el nuestro, romper la caja y que cada uno gestione lo suyo y luego se haga una aportación por parte de las comunidades autónomas".

El "número dos" del Ministerio de Hacienda tenía a su lado en esas jornadas al consejero asturiano del ramo, Guillermo Peláez, que también se manifestó en ese momento beligerante sobre la posibilidad de un cupo para Cataluña, en los siguientes términos: "Ese planteamiento es inconstitucional porque la disposición primera de la Constitución ampara los derechos forales solo para Navarra y el País Vasco, ’sensu’ contrario no lo ampara para el resto de comunidades autónomas". En cambio, tras hacer esa valoración Peláez destacó como positivo "el viraje" de que ERC "haga una propuesta en la que habla de aportar a un fondo de solidaridad entre españoles".

Suscríbete para seguir leyendo