Los ayuntamientos temen perder calidad en las escuelinas por el cambio de personal

"Nos encontramos desprotegidas e impotentes. No sabemos qué hacer, nos podemos ir a la calle". Son declaraciones de una de las educadoras de escuelas infantiles de Asturias que narraron a LA NUEVA ESPAÑA su temor a perder su puesto de trabajo como consecuencia de no estar incluidas en el proceso de consolidación de la Consejería de Educación propuesto el pasado mes de junio –que beneficiará a un centenar de técnicas–, el cual constaría de un concurso de valoración de méritos que se llevaría a cabo a lo largo de la legislatura y que afectaría al personal que accedió a su plaza con anterioridad al 2018. Las afectadas –que lograron su puesto tiempo después a la fecha estipulada– reclaman soluciones para un problema que podría afectar a una treintena de personas en su misma situación y que "repercute en la calidad del servicio". "No tenemos culpa de haber entrado a partir de 2018, hemos pasado un proceso al igual que el resto, nadie nos ha regalado nada", lamentaron. Y han encontrado como aliados a numerosos alcaldes de la región, que consideran "justas" sus reclamaciones y temen un deterioro del servicio.

José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea (PP), se mostró ayer comprensivo con las técnicas de educación infantil. En el caso de su municipio, señaló que sólo una persona no cumple los requisitos para su estabilización. Respecto a la consolidación propuesta por Educación, lamentó que no incluya al personal que accedió a sus puestos con posterioridad al 2018, lo que podría provocar la pérdida de trabajadoras experimentadas, es decir, una merma del servicio: "No es del todo justo". No obstante, el Regidor confía en que "el Principado trabaje para garantizar que ninguna técnica se quede fuera".

Por su parte, la regidora de Navia, Ana Isabel Fernández, también del PP, señaló que "estamos satisfechos de que el Principado asuma una competencia que no es municipal". Además, en el caso de su concejo, señaló que todas las técnicas "están consolidadas tras años como trabajadoras temporales y son fijas desde el año pasado", por lo que "no se mermarán sus condiciones laborales". Pero sí teme que haya problemas en otros municipios.

También satisfecho por que el Principado asuma la gestión de las escuelas de 0 a 3 años, el alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano (del partido local CISB), señaló que "la nueva red es fundamental para que el servicio pueda funcionar en todos los pequeños municipios". "Si siguiera dependiendo de nosotros, sería del todo inviable desde el punto de vista presupuestario y de la sostenibilidad económica". En el caso de su municipio, contará con dos unidades. El regidor, que explicó que el servicio dará comienzo a su actividad el 1 de octubre –con opción a que se adelante en caso de que esté todo disponible para anticipar la fecha, contará con personal dependiente de la Consejería. "Esperamos que contribuya a fijar población con gente joven e hijos, pero es fundamental que el servicio y el personal lo asuma el Principado", recalcó.

Los sindicatos, por su parte, señalaron ser conocedores de la situación de este colectivo de trabajadoras y confirmaron que fue un tema tratado durante la reunión del 26 de junio con Educación –que prometió analizar la situación de estas trabajadoras de cara al futuro–. Las organizaciones, sin embargo, matizaron, al igual que la Consejería, que es un problema que "afecta al personal de todas las administraciones públicas" y que la consolidación de sus plazas tan sólo podría acometerse "de forma conjunta para no crear distinciones".

La consolidación de las técnicas no estabilizadas, tal y como indicó la Consejería, se convocará a lo largo de la legislatura, aunque antes deberá aprobarse la ley de "Les Escuelines", que permitirá la integración de los centros en la red autonómica, así como la modificación del convenio del personal laboral para incluir, junto al concurso–oposición y la oposición, el concurso de valoración de méritos.

La socialista Carmen Pérez, alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), apuntó que el proceso de estabilización, que afectaba a todas las trabajadoras contratadas hasta el año 2016 para participar en el concurso, y hasta 2018 para el concurso-oposición, es "un problema de todas las administraciones". "Está resuelta una parte del problema, pero el otro sigue vigente", señaló Pérez, que ejemplificó en que, en base al proceso impuesto por legislación estatal, se llevó a cabo la estabilización de dieciséis personas del servicio de ayuda a domicilio, aunque el municipio cuenta con una veintena de trabajadores contratados para el mismo.

"No es un problema sólo de las educadoras", declaró la regidora de El Franco, en sintonía con lo reflexionado por las organizaciones sindicales, quienes recalcaron ser conocedores de la situación del colectivo de técnicas de escuelas infantiles, aunque la consolidación de sus plazas debería acometerse de forma conjunta para no crear distinciones entre los diferentes cuerpos de la administración autonómica. "No le quito importancia, es una situación dura y difícil, pero la normativa así lo establece", continuó Pérez, que lamentó que "puede ser injusto" y añadió que las trabajadoras mantendrán las mismas condiciones laborales una vez pasen a manos de la administración autonómica. Además, celebró que el Gobierno del Principado asuma la competencia ya que "es impropia" de los municipios.

