Educar sin gritar, el reto desde Avilés que encabeza una pareja con tres hijos

Dice el refrán que, del amor al odio, solo hay un paso. Salvando las distancias, también entre hermanos, que necesitan poco para transitar de la calma a la tormenta más explosiva. Si no que se lo digan a cualquier padre o madre. Un solo milímetro de refresco arriba o abajo en el vaso, entrar el primero o el segundo en la piscina o simplemente una palabra de más o de menos puede derivar en el caos. Una auténtica guerra que vive ahora, en pleno verano, sin la rutina del colegio y las actividades extraescolares, su punto álgido. Pero, según unos padres afincados en Avilés, hay solución. Esta pareja, formada por la informática asturiana Mada Guzmán y el educador social madrileño José Ramón Fernández, asegura que las peleas en casa pueden combatirse sin gritos. Lo dicen con conocimiento de causa porque son progenitores de una niña de 12 años, de un niño de 7 y de otro de 18 meses. Con este convencimiento han fundado el proyecto "Desaprendiendo para Aprender".

Partiendo de la base de que "las peleas entre hermanos existen porque los conflictos existen", este matrimonio lleva desde marzo de 2020 ayudando a familias que buscan, al igual que ellos hicieron en su momento, criar a sus hijos e hijas sin gritar, con empatía y alejados de los valores "de siempre". Para ello, realizan muy diversas actividades: imparten formación, están activos en redes sociales y ofrecen cursos gratuitos y "online" dos veces al año por los que han pasado ya más de 40.000 personas. Porque criar desde el respeto y la coherencia, dicen, es posible y asequible para todos. Y "beneficioso".

"Los hermanos no siempre van a tener, a querer o a necesitar lo mismo. Y, encima, deben compartir muchas ‘cosas’, empezando por sus padres. Es normal que surjan roces. Por eso, el objetivo no es que no haya peleas porque sería algo inabarcable e incluso contraproducente, sino acompañar el proceso que tiene en ese momento cada uno y darles herramientas para gestionarlo", explica la pareja. Eso sí, advierten y reconocen que este no es un camino "ni mágico, ni inmediato, ni mucho menos sencillo". Requiere esfuerzo y "mucha, muchísima paciencia". No se trata solo de criar, sino que es cambiar por completo la concepción que se tiene del mundo.

"Necesitamos desaprender muchas de las cosas que hemos interiorizado de cómo educamos a los niños", apunta Fernández, poniendo el foco en tres errores básicos que "se cometen una y otra vez". Tres errores que, si se empiezan a subsanar, agrega Guzmán, marcan la diferencia. "El fallo principal es querer transformar el comportamiento que no nos gusta de nuestros hijos centrando la atención en eso y chantajeando, amenazando o premiando para que paren, en lugar de poner la atención en la causa", explican. "El segundo error es la falta de coherencia y de ejemplo de los padres, y el tercero, es tratar a nuestros hijos de manera muy racional sin considerar que, muchas veces, no saben gestionar las situaciones", concluyen, subrayando este último como punto común para pequeños y mayores.

Y es que, al igual que los niños no siempre son capaces de manejar ciertos momentos, los progenitores tampoco. Nadie nace sabiendo ser padre o madre. Hay que aprender a serlo y, para ello, es fundamental no descuidarse a sí mismo, señalan. "Si yo no tengo en cuenta mis necesidades y no las atiendo, no puedo estar bien para mi hijo", relatan. Y aquí entran en juego los límites. "El cómo nos hablamos y la manera de tratarnos a nosotros mismos cambian nuestro estado de ánimo y los niños lo notan", exponen. De este modo, cuando estalle el inevitable conflicto fraternal los padres podrán intervenir, dentro del estrés y la tensión del momento, más calmados. Con herramientas realmente útiles.

"El primer paso cuando se produce la pelea se da antes de que ocurra: es la prevención. Si ya ha pasado, toca el segundo paso, que es el más complicado, porque es el de morderse la lengua", cuentan recalcando, eso sí, que garantizar la seguridad física de los menores siempre es lo primordial. "Llegas, separas si es necesario y después te callas porque lo primero que va a salir por la boca van a ser juicios y posicionamientos. Lo que hay que hacer es escuchar sin culpar ni responsabilizar, sino en el sentido de ‘¿qué ha pasado para que estéis en este momento?’", dicen. "Con esto empoderas a tus hijos dándoles herramientas que podrán utilizar más adelante ya que les ayudas a que sean ellos los que busquen las soluciones", añaden.

Así, con estas estrategias de crianza, "se plantan unas semillas que al llegar a la adolescencia verán sus frutos en forma de una relación sana basada en la escucha, en la empatía y en la confianza" y que, aún más ahondada en el tiempo, cuando estos niños sean adultos, permitirá cortar de raíz ese trato de "ciudadanos de segunda" que tienen los menores en la sociedad y que hacen que "se cometan ciertas acciones contra ellos que en cualquier otro ámbito estarían denunciadas". "Un claro ejemplo son las barbaridades que se escriben en internet justificando la violencia contra ellos", rematan.

