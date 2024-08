La FSA denunciará "el intento de desestabilizar al Gobierno regional" por los críticos anónimos

La comisión ejecutiva autonómica de la Federación Socialista Asturiana (FSA) acordó ayer presentar varias denuncias, alguna de ellas de naturaleza penal, para tratar de dar con los autores del "intento de desestabilización a la organización y al Gobierno regional", según confirmó ayer su secretario general, Adrián Barbón. Es decir, a los críticos anónimos con la organización. "Me la voy guardar", contestó escuetamente el también presidente del Principado cuando fue preguntado acerca de si tenía sospechas de la autoría del comunicado y convocatorias de los supuestos disconformes socialistas, que la pasada semana llegaron a convocar una concentración y una rueda de prensa para denunciar la falta de democracia interna en la FSA, pero finalmente dieron la espantada.

Barbón se mostró "extremadamente concreto sobre el procedimiento judicial que queremos abrir, por consejo de nuestros asesores jurídicos". Y sostuvo que se esas convocatorias y comunicados "han sido un intento de desestabilización a la FSA y al Gobierno, pero no lo consiguieron", del que señaló como "víctimas" a la organización política que lidera, a la militancia, y a los medios de comunicación. "Vamos a utilizar todas las opciones judiciales posibles para llegar hasta el final con el propósito de intentar todo lo que está a nuestro alcance, desde el punto de vista legal, para determinar quien está detrás de lo sucedido, quien se oculta detrás de este engaño masivo", aseveró.

El secretario general de la FSA no quiso entrar en detalles sobre el contenido en el que se basará esa denuncia para "que "no haya destrucción de posibles pruebas al respecto", pero dijo que "hay cosas claras" como posible punto de partida, como un número de teléfono y varias direcciones de correo electrónico, una con la denominación "Socialistas asturianos". En su opinión, existen "indicios claros de que algo hay". La FSA, confirmó Barbón, recibió la pasada semana dos correos electrónicos de un supuesto grupo de militantes. "Vimos que era ficticio, no tenía ni pies ni cabeza en una organización como la nuestra. A quienes nos preguntaron les dijimos que no había absolutamente nada, de ahí mis palabras de sector fantasmagórico", añadió el secretario general de la FSA, quien se dijo "completamente convencido" de que no hay militantes socialistas tras esta campaña. "Estamos analizando posibles tipos penales", avanzó Barbón, quien ve una intencionalidad política tras este intento de desestabilización. "Aquí había algo raro, todo esto sale pensando que esta semana iba a tener la lugar la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, que hace ya bastante días aplazamos a comienzos del mes de septiembre. Por eso, dijo que lo grave no es lo que inventó, eso no me preocupó nunca, lo que me preocupa es lo que hay por detrás y qué propósitos tenían los que están por detrás", señaló el presidente del Principado, que también hizo mención "a la rumorología que lleva sufriendo la FSA desde hace meses, ya no en este tema concreto , con las implicaciones que tiene en la desestabilización del gobierno de unidad progresista y reformista".

Barbón se mostró optimista sobre la posibilidad de dar con los autores, con los rastros que han dejado, en forma de correos y teléfonos. "Si judicialmente así se provee, porque lógicamente tiene que ser con autorización judicial, se puede perfectamente".

Suscríbete para seguir leyendo