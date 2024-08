¿Qué opinan quienes visitan Asturias sobre la tasa turística? Muchos la verían como 'un abuso', pero sí piden fomentar más 'turismo de calidad'

La tasa turística que se ha puesto sobre la mesa en el Principado ha generado un gran revuelo político. Aunque no sea una iniciativa ya concretada, la agrupación IU, que forma parte de la coalición que gobierna en Asturias, ha mostrado cierta simpatía hacia la regulación del turismo de una forma más contundente que el PSOE, la principal fuerza de Gobierno, que lo que ha planteado es la posibilidad de una tasa voluntaria en función de la voluntad de cada concejo. Eso sí, también ha habido críticas y voces disonantes desde el sector turístico con la posibilidad de esta medida.

España, desde hace ya varias decadas, vive del turismo y del dinero que genera acosta de los visitantes que atrae cada año. Sin embargo, muchos ayuntamientos y vecinos de las ciudades españolas ven un problema en los efectos secundarios que pueda tener un turismo masivo creciente, tanto a nivel de costes de servicios púbñicomo como en que no se proteja debidamente el patrimonio local.

Los turistas visitan Asturias por diferentes motivos: el paisaje, la comida, la gente... Algunos de ellos creen que el turismo se debe regular si este acaba siendo masivo e invasivo. Es el caso del madrileño Santiago Calleja: "No me parece Asturias un lugar donde el turismo sea tan masificado e invasivo. Venecia, Barcelona y Madrid, igual si la necesitan, pero aquí no la veo necesaria. Yo creo que se debe impulsar la cultura, quitar el tráfico y aumentar las vías peatonales para que el turismo sea de calidad".

Los hay quienes opinan que la 'tasa turística' no es necesaria ya que el turismo supone uno de los mayores motores económicos para el país. Es el caso del granadino Roberto Sánchez y la pareja madrileña Fernanda Páez y Antonio Nieto. "Para mí, los turistas ya pagamos demasiado por venir hasta aquí y los impuestos del Estado. Si hay que regular algo, se ha de regular en conseguir un turismo de calidad: preservar la buena comida, las costumbres.. que la gente pague por cosas buenas y que ese dinero se quede aquí", comenta el andaluz. La pareja, que huye de Madrid por el calor y porque Asturias es ideal para venir en familia, apunta: "No creo que haya que regular el turismo, solo en casos de localidades que estén sobrepobladas".

El sevillano Manuel Arjona sí apuesta por la regulación y la conservación: "Creo que se deben hacer tasas contra la masificación. Yo no la veo mal, pienso que siempre se debe preservar lo que es de un sitio para que los vecinos lo tengan siempre. Estoy a favor de que se regule el turismo".

Para el madrileño Juan Vargas, el problema no es el turismo, sino el turista. Algo molesto con lo que llama el "turismo ignorante", señala: "Lo de la tasa es el debate de siempre. Me parece un abuso y un absurdo. El turismo es ignorante. Yo creo que se deben hacer parques temáticos con imitaciones de lugares famosos para los turistas, por ejemplo, en el desierto, para que fueran allí todos y no molestaran. La mayoría de los turistas no saben lo que ven ni les importa".

Aunque el Gobierno de Asturias no haya llevado aún adelante la 'tasa turística', el debate sigue vivo en las instituciones y en las calles tras haberse puesto sobre la mesa esta medida. La polémica está instalada y lo que está por ver es si esa tasa será o no algún día una realidad en esta región.