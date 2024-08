El PP califica de "insuficientes" las ayudas por los incendios de 2023

"Estamos ante un Gobierno que ha dejado arder Asturias y nos ha tomado el pelo antes, durante y después de los incendios". La diputada del PP en la Junta Cristina Vega criticó ayer con estas palabras la "pésima" gestión forestal del Ejecutivo regional de Adrián Barbón frente a los incendios producidos entre abril y mayo de 2023. "Ardieron más de 30.000 hectáreas en una semana y los daños fueron cuantificados por la Federación Asturiana de Empresarios en un valor de 100 millones de euros", aseguró la parlamentaria, que criticó las recientes convocatorias de ayudas para hacer frente a las pérdidas que el sector sufrió la primavera de 2023.

La línea de ayudas, según las bases de la última convocatoria, está valorada en tres millones de euros con opción ampliable a 1,5 millones más. Desde el PP, califican de "ínfima" la cuantía que se otorga a los propietarios afectados, ya que las ayudas "darán cobertura únicamente al 5% de los daños. Una hectárea de eucalipto está valorada en 10.000 y 12.000 euros y las ayudan hablan de otorgar un máximo de 1.200 por hectárea", indicó. Además, la diputada desveló de que conocen de primera mano los testimonios de los afectados, ya que "son muchos los que hablan con nosotros para parar la situación".

Asimismo, considera que esta situación "es una tomadura de pelo", porque las ayudas llegan "tarde, mal y nunca". Las contribuciones se han lanzado un año y medio después y no se podrán cobrar hasta finales de 2024 o principios de 2025. Además, denunciaron la existencia de errores en el catastro, "errores que ni los propietarios conocen y ahora se están encontrando con ellos". "La consejería no permite acreditar la propiedad con escrituras y declaraciones de herederos", indicó la diputada. Acusaron a la consejería de poner "trabas" para que las ayudas no lleguen al destinatario final.

El PP reclamó también que cumplan con las promesas que el Gobierno de Barbón hizo a los particulares afectados por la popularmente conocida como "zona catastrófica". Las bases publicadas en la reciente convocatoria no incluyen muchos de los daños ocasionados por el desastre forestal. Y, el Partido Popular, pidió una nueva reforma "inmediata" en las bases reguladoras que permiten cobrar las ayudas. "Muchos de los daños que se ocasionaron no se han incluido y son imprescindibles. Los incendios arrasaron con casas, naves, gallineros e incluso vehículos", aseguró Vega.

Por último, la diputada del PP reclamó una revisión del plan forestal, que fue paralizado durante los incendios "de forma injustificada y en contra de los propietarios y empresas". El plan, que está a la espera de ser revisado desde 2016, es una "herramienta imprescindible para el buen desarrollo de los montes", aseguró Vega, que instó al Principado a que "cumplan con aquellas promesas fruto del momento electoral y dejen de imponer medidas que intentan tapar el desastre forestal de una política caduca, condenando nuestros montes a ser un polvorín", concluyó.

