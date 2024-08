Cuidado con la cucaracha invasora que ha aterrizado en Asturias: cómo es y dónde se ha visto

La cucaracha langosta, o «Nauphoeta cinérea», ha sido avistada en las ciudades de Oviedo y Gijón en los últimos dos años. Se trata de una especie invasora, con gran capacidad reproductiva y que puede ser transmisora de bacterias, aunque Andrés Arias Rodríguez, personal docente e investigador del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo llama a la calma. «De momento solo se han encontrado en zonas urbanas, no es un gran problema, pero siempre hay que tener cuidado, porque estos seres pueden ser portadores de bacterias que aquí no son habituales. Bacterias a las que ellas pueden estar acostumbradas, y no les afecta, pero que aquí podrían ser peligrosas, al entrar en contacto con alguna persona o algún alimento. Siempre hay que tener cuidado».

También subraya Arias, en un informe presentado conjuntamente con otros investigadores de la Universidad de Oviedo, que «es urgente contar con sistemas de seguimiento sólidos para rastrear los riesgos conocidos y nuevos», y conocer con mayor precisión a las poblaciones de estas cucarachas para «obtener una mejor comprensión de la gama real» de los insectos en la comunidad.

Su origen es probablemente tropical, del sur de Estados Unidos, o tal vez Asia, indica el profesor ovetense. Y posiblemente ha llegado al Principado en algún barco de mercancías: «En Gijón, las que encontramos estaban en un parking muy cercano de la zona del puerto, así que probablemente llegaron de esa manera».

Sobre estos insectos, Andrés Arias comenta que sus características las hacen relativamente fáciles de identificar: «Tienen un color grisáceo, no tan negro o ámbar como las más habituales aquí, son algo más pequeñas, en torno a tres centímetros, y en la parte posterior de la cabeza tienen como unas manchas, que de ahí viene su nombre, la cucaracha langosta, porque esas manchas recuerdan a las de las langostas».

Su catalogación de especie invasora proviene de la que es una de las grandes capacidades de esta cucaracha, la partenogénesis. Se trata de la posibilidad que tienen las hembras de esta especie de reproducirse sin necesidad de ningún macho. Eso hace que tan solo sea necesaria una única hembra lograrlo en cualquier lugar. Las secuencias genéticas de los individuos de cucaracha langosta que se han encontrado hasta ahora, tal y como indica el docente Andrés Arias, son prácticamente idénticas, «como si fueran clones», algo que indicaría que todas proceden de una única progenitora.

Las plagas, ya sea de cucarachas o de cualquier otro tipo de animal, son siempre peligrosas, pues pueden desestabilizar el ecosistema, acabar con cultivos, transmitir enfermedades, o cualquier otro tipo de imprevisto. Por ello, deben ser estudiadas primero y controladas después.

Los investigadores de la Universidad de Oviedo están pendientes de esta nueva aparición de insectos, de las que se tiene constancia, según el docente Andrés Arias desde 2022. Al estudiarlas, se podrá al menos intentar mitigar cualquier problema relacionado con las cucarachas, algo que convierte al trabajo de estos investigadores en esencial.

Suscríbete para seguir leyendo