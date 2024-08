Novedades en Asturias con la viruela del mono: las actuaciones que llevará a cabo el Principado

Asturias reforzará la vacunación y la vigilancia por la viruela del mono después de que el pasado 14 de agosto la Organización Mundial de la Salud decretase una alerta de emergencia por la propagación de este virus procedente de África. El Gobierno central se reunió esta mañana con las comunidades autónomas para actualizar los protocolos y Mónica García, ministra de Sanidad del ala de Sumar, lanzó un mensaje de calma, pidió "no alarmar innecesariamente y estar preparados para cualquier escenario", aunque recalcó que España está "muy bien preparada, no solamente para la vigilancia, sino también para, en caso necesario, la vacunación".

Tras la reunión telemática, en Asturias compareció Mario Margolles, jefe de servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud del Principado, que insistió en pedir calma. "Esto no es el covid, para nada", destacó. En la región, en estos momentos, no hay ningún caso activo de la viruela y hasta ahora solo se han reportado los 61 casos que se identificaron en abril de 2022, en la anterior alerta. "Fueron casos sueltos, casi todos importados de otras comunidades autónomas a través de fiestas y quedadas", aseguró Margolles. Todos estos casos son de la variante clado 2 y en Asturias no hubo que lamentar ningún fallecimiento. Pese a que la situación está estabilizada en la región, el Principado aumentará la vigilancia "para poder detectar rápidamente si hubiese algún caso, y aislarlo y actuar en sus contactos". Además, también se intentará agilizar la vacunación de aquellas personas que tengan pendiente alguna dosis. En la región, en ese sentido, se aplicaron 260 dosis desde 2022.

“Toda persona que necesite ser vacunada debería estarlo. El ciudadano, normalmente, viene a vacunarse cuando percibe riesgo. En estos últimos meses la gente dejó de percibir el riesgo y no se vacunó. Ahora estamos recibiendo muchas llamadas para vacunarse, pero unas personas las necesitas y otras no”, destacó Margolles, que aseguró que no hay cifras sobre las personas que necesiten alguna dosis. “Depende de las relaciones sexuales y es difícil calcularlo. Cualquier demanda se estudiará. Nosotros también llamamos a las personas con alto riesgo de ser infectados por el VIH. Deberían haberse aplicado más vacunas, pero mucha gente no acude pese a ser citada. Llamaremos a las personas con prácticas sexuales de alto riesgo y a los sanitarios que trabajen sin protección, que son nulos. Tenemos una reserva suficiente de dosis para aplicar", indicó.