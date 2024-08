El oso "Guino" deberá ser sacrificado si no se recupera, avisan los especialistas

A falta de más pruebas que se le irán realizando a lo lago de la semana, el pronóstico veterinario sobre el estado del oso "Guino", rescatado con falta de movilidad el lunes junto al arroyo Aguino (Somiedo), no son optimistas, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. No obstante, aún es pronto para sacar conclusiones pues las primeras observaciones realizadas ayer por los profesionales no indicaron nada "concluyente". De momento, el animal, un macho adulto de avanzada edad y más de 120 kilos, sigue postrado sin movilidad en sus patas traseras en el cercado de Santo Adriano, aunque ha empezado a alimentase. Los expertos advierten de que el ejemplar deberá ser sacrificado si no mejora y algunos critican la actuación del Principado e incluso anuncian medidas legales.

Según los expertos, el caso de "Guino" no es excepcional, ni mucho menos, porque en los últimos años se han rescatado a varios osos heridos. "Hay un protocolo de actuación desde hace ya muchos años que se va revisando con la experiencias y la diversidad de los casos", señala Carlos Nores, vicepresidente de la Fundación Oso Pardo (FOP) y coordinador de la Unidad de Conservación y gestión de fauna silvestre del Indurot de la Universidad de Oviedo. Si bien es cierto que "lo que más suelen aparecer son oseznos", no es raro encontrarse con ejemplares adultos ni cambian tampoco mucho más los pasos a seguir, agrega Nores. Además, pone el punto positivo en que "si hay más incidentes es porque la población del oso está aumentando". "Hay una primera regla básica que es no acercarse a coger a los ejemplares sobre la marcha porque puede ser peligroso", explica. Y añade: "Siempre hay que avisar al 112. Serán ellos los que ponga en marcha el operativo. Normalmente, se encarga la Patrulla Oso del Principado de Asturias, que está compuesta por guardas especializados y entrenados para cualquier tipo de eventualidad, así como veterinarios, aunque pueden tener el apoyo de la Fundación Oso de Asturias o la Fundación Oso Pardo, como sucedió en este caso".

Después, una vez el equipo llega al lugar del rescate, "se suele meter al animal en una trampa, una vez anestesiado, para llevarlo en el remolque a hacerle el seguimiento y ver cuáles son sus posibilidades de recuperación" que determinarán, por otro lado, el lugar al que se le trasladará. Hay tres opciones: el cercado de Santo Adriano, la Facultad de Veterinaria de León o Cabárceno, en Cantabria. "A la Facultad llegan los que aparecen muertos porque es donde se les hace la necropsia. Los que tienen mejores posibilidades van a Cabárceno o a Santo Adriano", matiza Nores. Y resalta que, ante todo, se "trata de curarlos para reintegrarlos en la naturaleza".

"El objetivo es sanarlos, pero si no se puede, si están en una fase de imposibilidad total y en muy mal estado, no se les va a hacer sufrir", explica Guillermo Palomero, director ejecutivo y presidente de FOP. "En Asturias, hay casos de osos que se han curado, pequeños y grandes, y se han reintegrado con éxito, pero también hay casos a los que no ha sido posible salvar y que se han eutanasiado, que es el protocolo que se sigue", añade, sin querer precipitarse aún sobre la situación del ejemplar rescatado el lunes. "Lo mejor es esperar a las pruebas", aconseja. No obstante, pide "claridad" en los procesos. "Hay que analizar todo con total transparencia", asevera.

Una transparencia que también exigen desde el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), a los que, hasta ahora, las explicaciones del Principado no les convencen. "La estrategia de este Gobierno y del anterior es monopolizar el cien por cien de lo que sucede con el oso para que nadie, fuera de su entorno, pueda tener ningún tipo de información. ¿Qué puede hacer que un oso no camine de las patas de atrás? El Principado dice que puede haber una posible pelea. Jamás hemos visto, en 41 años, un oso que no pueda caminar derivado de una pelea contra otro. ¿Se pudo haber caído por un barranco?", se pregunta. "La zona en donde apareció no tiene precisamente sitios donde pueda haber un despeñamiento", critica el director honorario de FAPAS. Y anuncia, además, medidas al respecto. "Vamos a presentar un escrito a la Fiscalía pidiendo que se intervenga judicialmente sobre este ejemplar", esgrime. Y añade: "El Principado está haciendo las peritaciones pertinentes, pero también está haciendo captura de osos. Es decir, si comete una irregularidad en la captura de los osos, se convertiría en juez y en parte. No es una acusación del FAPAS hacia la Administración, pero sí es una prevención".

El rescate de "Guino", uno más en una larga lista en las últimas tres décadas Desde "Paca" y "Tola" hasta "Molinera" pasando por "Villarina", "Lara", y "Yernes" o por "Saba" hasta llegar a "Guino" el lunes. Esto son solo algunos ejemplos pues la lista de osos rescatados en Asturias está repleta de nombres. Y también de circunstancias distintas. Si bien la vida de las mellizas "Paca" y "Tola" está ligada desde 1996 al Cercado de las Osas de Santo Adriano tras haberse quedado huérfanas en 1989, los motivos de su rescate difieren con los de la actual compañera de recinto de "Paca": "Molinera". Esta osa, que llegó a a Santo Adriano en 2013 y fue rescatada tras despeñarse cerca del puerto de Leitariegos, se terminó quedando a vivir en cautividad en el recinto después de que su reintroducción en el medio rural fallara, ya que el animal volvía repetidamente a Degaña acercándose a los humanos. A diferencia, sin embargo, de lo que les pasó, primero a "Villarina" en 2008 encontrada en el pueblo de Villamarín (Somiedo), a "Lara" en 2011 que apareció herida en Larón (Cangas del Narcea), a la osezna "Saba" que fue hallada lesionada en 2019 o a la cría "Yernes" también herida en 2019. Todos ellos fueron curados y terminaron reintroduciéndose con éxito en la fauna.

Suscríbete para seguir leyendo