Este es el gran operativo que movilizará la exploración del oso "Guino" en Asturias

Tras haberle sometido este martes a unas primeras pruebas veterinarias de las que no se obtuvieron datos concluyentes, el oso "Guino" volverá hoy a ser examinado por profesionales para determinar el alcance y la gravedad de sus lesiones, así como su futuro tratamiento y cuidados, en el caso de que se descarte su sacrificio por la falta de movilidad en las patas traseras. Para ello, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, se pondrá en marcha un importante dispositivo humano y material. Hasta el cercado de la Fundación Oso de Santo Adriano, en donde se encuentra desde su rescate en el arroyo Aguino (Somiedo) el pasado lunes el animal (un macho adulto de avanzada edad y de más de 120 kilos de peso), se trasladará maquinaria para hacer las pruebas. "Guino" ha recuperado el apetito, pero sus lesiones en las patas traseras, totalmente inmovilizadas y cuya causa se desconoce, le siguen manteniendo postrado con un pronóstico "poco optimista". De ahí que no se descarte la eutanasia.

Una solución que si bien, en palabras de Guillermo Palomero, director ejecutivo y presidente de la Fundación Oso Pardo (FOP), es la establecida en el protocolo, levanta cierto recelo entre algunas asociaciones animalistas, como es el Fondo para La Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). Según denuncia este colectivo, el siguiente paso podría ser la incineración del cuerpo, con el que se "borraría cualquier posibilidad de que se realicen nuevos peritajes para saber qué le ocurrió al animal". Algo que, critica, ya "ha sucedido anteriormente con otros ejemplares" y que ayer motivó, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la presentación por su parte de un escrito ante la Fiscalía.

"Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía sobre el oso herido en Somiedo solicitando medidas cautelares para evitar, que en el caso de que su cadáver sea sacrificado, no se destruya. Queremos presionar a la Administración para que cumpla con su deber y con su obligación que es contribuir al esclarecimiento de los hechos. Queremos transparencia", explicó Roberto Hartasánchez, director honorario de FAPAS, para quien la explicación de "muerte por causas naturales" no siempre vale. "La actitud que toma la Administración desde hace años es la de buscar pretextos que justifiquen que los osos mueren por causas naturales. Y sí que es cierto que algunas se producen así pero es cierto también que hay fallecimiento de osos por impactos negativos humanos", esgrimió. Y destacó "que los osos pardos son una especie estrictamente protegida por la ley y que cualquier afección negativa que se haga sobre ellos supone la comisión de delito que, en este país y según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene que ser investigados". "Aunque no guste", aseveró.

"En el Principado hay un programa de captura y marcaje de osos que se realiza con unas técnicas muy cuestionadas por su peligrosidad, que es la utilización de las trampas ‘Culvert’, que tienen una guillotina de mucho peso. Las lesiones como las que presenta el oso de Somiedo podrían haber sido causadas así. Ojalá que no tenga nada que ver, pero si tiene algo que ver, habrá que reconocerlo y valorar que el trampeo se está haciendo inadecuadamente con esa metodología, al igual que la inacción contra el furtivismo", sentenció Hartasánchez.