Todo lo que hay que saber sobre la viruela del mono (y su incidencia en Asturias)

Asturias reforzará la vacunación y la vigilancia de la viruela del mono (mpox) tras la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada ante el incremento de los contagios de esta enfermedad en una decena de países del continente africano. Así lo confirmó ayer Mario Margolles, jefe de servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud del Principado tras la reunión de la Comisión de Salud Pública, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas.

Margolles, que representó al Principado en la cita telemática, llamó en todo caso a la calma, puesto que en la región no hay ningún caso activo de la viruela del mono y la situación en España también está controlada, al menos de momento. "Vamos a intentar reforzar la vacunación en las personas que forman parte de grupos de riesgo, como trabajadores sanitarios que atienden a enfermos, aquellos que trabajan en laboratorios y personas que han tenido relaciones sexuales de alto riesgo", aseguró el jefe de Vigilancia Epidemiológica poco después de la reunión. "Reforzaremos la vigilancia para detectar rápidamente si hubiese algún caso. Si lo hubiese, lo aislaremos y actuaremos en sus contactos", recalcó Margolles, que repasó la situación de la viruela, del mono en Asturias. En la región se registraron 61 casos desde finales de abril de 2022, cuando la anterior alerta, hasta diciembre de 2023. Todos ellos eran del tipo clado 2 (la viruela del mono tiene dos variantes, clado 1 (a y b) y clado 2, siendo la primera de ellas la predominante en la crisis de África). En la actualidad ya no hay ningún caso activo en el Principado y todos ellos "fueron sueltos, importados de otras comunidades tras fiestas o quedadas", según expuso Margolles. Ninguno de los contagios acabó en fallecimiento, aunque sí hubo alguna hospitalización. El jefe de Vigilancia Epidemiológica insistió en que la clave es estudiar cada caso de forma individual, ya que lo que está sucediendo en África, al no tratarse del virus clado 2 que sí llegó a Asturias, poco tiene que ver con los casos de la región. Esta variante se transmite principalmente mediante relaciones sexuales de alto riesgo.

En Asturias, desde 2022, se aplicaron 260 dosis de la vacuna contra la viruela del mono. Para que esta sea efectiva, son necesarias dos dosis de la misma. En los últimos días, desde que se dio a conocer la alerta sanitaria, varias personas se pusieron en contacto con el Principado a través del correo electrónico (vacunas@sespa.es) para solicitar la vacunación o en todo caso completar la primera dosis. "Estamos ya llamando a los que solo tienen una dosis para intentar aumentar la cobertura. Tenemos una reserva suficiente de vacunas para aplicar en cualquier momento. Toda persona que necesite una ya debería tenerla, pero normalmente el ciudadano viene a vacunarse cuando percibe el riesgo, como ahora", explicó Margolles, que concretó que es difícil saber cuántas personas necesitan la vacunación porque "depende de las relaciones sexuales y es difícil calcularlo".

Margolles también dejó claro que nada tiene que ver esta crisis sanitaria con la del covid y puso un ejemplo: "La viruela del mono se transmite por contacto directo, a veinte centímetros no existe transmisión con el covid todos sabemos lo que pasaba". Paralelamente al refuerzo de la vacunación, Margolles también concretó que se reforzará la información a las personas que vayan a realizar viajes a países de riesgo. La competencia en ese caso es de Sanidad Exterior, área del Ministerio, que en Asturias se sitúa en Gijón. De momento, según se trasladó tras la reunión, no será obligatorio vacunarse para viajar. Mónica García, ministra de Sanidad del ala de Sumar, insistió ayer en "no alarmar innecesariamente" y aseguró que España "está preparada para cualquier escenario".

Suscríbete para seguir leyendo