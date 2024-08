El líder de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, defiende subir impuestos para mejorar la financiación

Marejada por la financiación autonómica y el pacto del PSOE con Esquerra Republicana que llevó a la presidencia de la Generalidad al socialista Salvador Illa a cambio de una "financiación singular" para Cataluña. Por un lado, el secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, pidió evitar confrontaciones entre territorios a causa del pacto entre socialistas y republicanos y apostó por subir los impuestos para garantizar los servicios públicos. "Hay que entrar a analizar los problemas de financiación de los servicios públicos del país, y la primera cuestión es recaudar más. Sé que eso hoy no está bien visto decirlo, pero hay que decir a los trabajadores que sin más impuestos es muy difícil cubrir las necesidades que tenemos la mayoría", apuntó Álvarez en Granada, preguntado por el polémico pacto. Por otro lado, el Gobierno central rompió ayer su silencio y analizó por primera vez su acuerdo con ERC.

Lo hizo en boca de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, quien negó que lo pactado fuese un concierto económico, como sí aseguran los republicanos. "Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del modelo de financiación", señaló Montero desde Rota (Cádiz). "Tiene que haber una absoluta tranquilidad en todos los territorios", recalcó la Vicepresidenta. A su juicio, la nueva fórmula pactada con los republicanos, que han rechazado numerosos barones del PSOE , incluido Adrián Barbón, "será buena para Cataluña y para el resto de territorios porque una "financiación singular no supone un agravio". Montero, además, mandó un claro mensaje al PP respecto al pacto. "Cualquiera que diga otra cosa (sobre el acuerdo), miente", señaló.

Las palabras de la Vicepresidenta, refrendadas también por la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, obtuvieron la respuesta automática en ERC, socio del Gobierno central en el Congreso, que amenazó con retirar el apoyo a Pedro Sánchez si los socialista no cumplen con el pacto en financiación.

ERC insiste en que lo pactado es un "concierto económico", similar al modelo vasco o navarro, que no obstante debería aprobarse en el Parlamento para que fuese una realidad. "Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas dentro del acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas deberán buscar otras alternativas o convocar elecciones", aseguró la formación independentista en un comunicado publicado tras las declaraciones de Montero.

Pese al enojo evidente, ERC no tiene previsto romper nada aún. Lo que quiere, por ahora, es que su reacción funcione como aviso a navegantes. Los republicanos interpretan que lo único que buscaba Montero era calmar los ánimos ante la "presión" que recibe del PP y de la mayoría de barones socialistas que ya se han lanzado a rechazar la financiación singular catalana. Así, según ERC, la Ministra "sabe perfectamente que es lo que se firmó" y que no es otra cosa que "el concierto económico aunque no lo quiera llamar así".

La oposición asturiana acusa a Barbón de «ponerse de perfil» La FSA y el Principado guardan silencio y la derecha acusa al Gobierno regional de «estar a lo que diga Pedro Sánchez» Por Xuan Fernández La derecha asturiana pidió ayer «valentía» a Adrián Barbón, presidente del Principado, al que acusó de «ponerse de perfil» ante el pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana (ERC), después de que el Gobierno central negase que existiese un concierto económico para Cataluña, cosa que sí defienden los republicanos. Tanto en el Gobierno regional como en la Federación Socialista Asturiana optaron por el silencio ante la nueva posición del Ejecutivo central. «Nos mantenemos en la posición clara que hemos sostenido desde el primer día. La han expresado y reiterado el consejero de Hacienda y portavoz del gobierno; la vicepresidenta, que ejercía como presidenta en funciones, y el propio presidente. Es nuestro planteamiento, está recogido en el acuerdo de la Junta General y en el documento de Santiago y es muy preciso», aseguran fuentes del Principado. El PP asturiano fue muy duro con el Principado y destacó que lo dicho por María Jesús Montero, negando el concierto, «no cambia nada». Para el principal grupo de la oposición en la Junta General, Barbón «se pone de perfil porque está a lo que diga Pedro Sánchez», indicó Luis Venta, diputado del PP. «Esta doble versión de Barbón, como secretario general de la FSA y presidente del Principado, está muy bien, pero tiene que poner pie en pared para que no nos tiren la pared encima», recalcó el popular. Para Venta, el pacto del PSOE con ERC es «la decisión política más grave que se ha tomado desde que hay democracia y, si no nos damos cuenta, nos pasará por encima este tren». Gonzalo Centeno (Vox) también criticó al presidente del Principado. «El Gobierno del Señor Barbón, acólito de Pedro Sánchez no hace sino hacer puro seguidismo de su señor, costándole a Asturias un coste millonario y que va a perjudicar directamente en los servicios básicos de todos los asturianos. Lo que debería hacer el Principado es defender realmente los intereses de los asturianos viendo que estamos ante un socialismo absolutamente insolidario y puramente partidista», aseguró. Xabel Vegas, portavoz de IU, socio del PSOE en el Gobierno asturiano, se limitó a decir que «Asturias, lo que debe hacer es defender el acuerdo entre todas las fuerzas democráticas sobre financiación, alcanzado en 2020». Adrián Pumares (Foro), criticó «las piruetas de la izquierda asturiana para evitar cuestionar el acuerdo son lamentables» y lamentó que «Adrián Barbón nos haya abandonado». Covadonga Tomé, del grupo mixto, dijo por su parte que «queremos oír hablar de Asturias, queremos seriedad en las conversaciones sobre financiación y un gobierno asturiano proactivo, capaz de defender nuestra tierra».

