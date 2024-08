La Universidad de Oviedo publica la cuarta lista de admitidos a grados: Software y Matemáticas, la nota de corte más alta

La Universidad de Oviedo ha publicado la cuarta lista de admitidos en la fase A y las primeras listas de las fases B y C para estudios de grado con límite de plazas. Los estudiantes que han obtenido plaza deberán formalizar su matrícula entre el 22 y el 28 de agosto. Aquellos que no lo hagan perderán su lugar permitiendo que la lista de adjudicaciones avance. Además, se recuerda la necesidad de renovar la solicitud para la lista de espera a quienes no han conseguido plaza o no se hayan matriculado en la asignada.

En esta fase, el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas es la titulación con la nota de acceso más alta, con un 13,402. Otros estudios con notas elevadas incluyen el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,336), el doble grado en Matemáticas y Física, que registra 13,033 para la opción A y 13,384 para la opción B, el grado en Medicina (12,905), en Odontología (12,66), el de Biotecnología (12,600), el grado en Matemáticas (12,45), el grado en Enfermería-Oviedo (12,384) y el grado en Enfermería-Gijón (12,192).

El 30 de agosto se publicará la quinta lista de admitidos en la fase A y la segunda adjudicación de plazas en las fases B y C.