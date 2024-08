Acusan al alcalde de Villanueva de Oscos de abandonar dos perros, pero él afirma que se le escaparon: las versiones de una historia rocambolesca

Polémica en el Occidente por "Pitufo" y "Sultán", dos perros que fueron encontrados sin dueño el pasado mes de julio en un monte cercano a Navia. La Protectora de Animales "Occidente Astur" ha denunciado a Abel Lastra (PSOE), alcalde de Villanueva de Oscos, al que hace responsable del abandono de los dos animales. El regidor, por su parte, rechaza estas acusaciones. Admite que intentaba encontrar un hogar a estos dos canes, pero que se le escaparon en un momento determinado y nunca los abandonó deliberadamente. "Sería absurdo, fui con ellos a varios sitios para que los acogieran", indica.

Según la protectora, pocas horas antes de que los perros apareciesen abandonados (ahora se encuentran con ellos y sanos y salvos), dos hombres acudieron a la Policía Local de Navia con "Pitufo" y "Sultán", para, supuestamente, llevarlos al albergue de animales que gestiona "Occidente Astur". La protectora recalca que les dio la opción de dejar a los perros en la guardería, pero debían hacer trámites con el Ayuntamiento de Navia. "En ese momento sabíamos que los iban a abandonar", relatan los denunciantes, que identifica ahora a uno de esos dos hombres como el alcalde de Villanueva de Oscos.

Abel Lastra no niega que fuera él quien acudió a la Policía Local de Navia y a la protectora, y quiere dejar claro que nunca trató de ocultar su identidad. "Sí, era yo, pero no abandoné a ningún perro. No podíamos dejarlos ahí (en el albergue de "Occidente Astur"), nos los llevamos y, en una parada para que bebiesen agua, se nos escaparon", asegura.

Pero la historia de "Pitufo" y "Sultán" viene de más atrás. Según la protectora de animales, los dos canes son de Trabada, municipio de Lugo (Galicia) y, siempre según su testimonio, han sido investigados dos trabajadores de ese Ayuntamiento por un abandono previo de los mismos. De alguna manera, el hecho es que las dos mascotas, pertenecientes a un vecino gallego mayor ingresado ahora en una residencia, acabaron abandonadas en Asturias en una polémica que afecta ahora al alcalde de Villanuva de Oscos.