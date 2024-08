El clamor de los interinos cesados en Asturias: "Somos cabeza de turco, en septiembre a la calle"

Empezó a trabajar en uno de los centros de menores del Principado en septiembre de 2021. Este mes recibió un preaviso de la extinción de su contrato, tras cumplirse tres años de esa vinculación temporal. Pese a las buenas palabras por parte de distintas instancias del Gobierno regional de que no habrá ceses en puestos de atención directa, como el suyo, se muestra escéptica, incluso pesimista. "Tengo la sensación de que somos cabeza de turco. De lo único que tengo constancia es que dentro de una semanas, en septiembre, estaré en la calle, sin empleo", relata cuando se le pregunta por su situación, que asegura es similar a la de una decena de compañeros de cinco centros de menores del Principado.

"Solo nos salva la oposición y a estas alturas, a una semanas de que el cese tenga lugar no está convocada", expone esta educadora que recibió el jarro de agua fría que supone el preaviso de extinción de contrato "en plena campaña de verano, con los centros llenos de niños y sin posibilidad siquiera de disfrutar de los días de vacaciones porque el personal está bajo mínimos".

Está convencida de que los anuncios, realizados primero por la consejera de Derechos Sociales, que ha pedido la continuidad del personal afectado, y después por Función Pública, de que no se va a prescindir de ninguna trabajadora asistencial, "no van a solucionar nuestros ceses; no tenemos ninguna constancia al respecto, lo único que tengo es esto", declara mientras muestra la comunicación del Principado sobre la extinción de su contrato.

"Estamos con las espaldas abiertas. No podemos disfrutar de los días que tenemos pendientes y a partir de septiembre se van a producir esos ceses, de forma escalonada. Vamos, que te quedas en la calle", comenta.

La duda surge con la suerte que correrá esa plaza de atención directa: "En teoría, se tiene que amortizar pero se trata de un servicio que no se puede dejar de prestar, los centros están llenos. Si se hubiera convocado el proceso, podría seguir en ese puesto hasta que se resolviera la oposición. La afectada con uno de los primeros ceses comunicados por los servicios de personal del Principado lamenta la situación de provisionalidad en la que ha transcurrido su trayectoria profesional: "No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos toreen. Estuvieron muchísimos años sin sacar ninguna oposición. Sale una ley estatal que da la posibilidad de convocar las plazas necesarias, para reducir la temporalidad, y comunican los ceses tras haber tenido tiempo de sobra para convocar los procesos".

El Principado garantiza a los sindicatos que "no habrá ceses masivos" La dirección de Función Pública aseguró ayer a los sindicatos que no habrá ceses masivos de interinos con tres años de antigüedad y el Instituto Adolfo_Posada les reveló que en octubre se empezarán a convocar plazas de trabajadores sociales y de enfermería, unas convocatorias que paralizarían de forma inmediata los ceses. Son los compromisos de la administración regional tras los preavisos de extinción o ceses que empezaron a llegar en los últimos días a interinos que cumplen tres años de contrato. La alerta entre una parte del personal interino saltó hace apenas una semana cuando trabajadores de centros de menores, dependientes de la consejería de Bienestar Social, recibieron el preaviso de extinción de contrato al cumplirse tres años de esa vinculación. La única fórmula para evitar esos ceses, obligados por la ley que limita la duración de los contratos temporales a tres años, consiste en que esas plazas formen parte de procesos de empleo público ya convocados. Pero el Principado pese a incluir en sus ofertas públicas de empleo (OPE) de 2021 y 2022 cientos de plazas asistenciales aún no tiene convocados esos procesos, de ahí la intranquilidad en diferentes categorías de interinos, como trabajadores sociales, educadores, auxiliares educadores, auxiliares de enfermería y enfermeras y distintos puestos de operarios como, por ejemplo, cocineros. «La administración regional tiene un problema serio encima de la mesa porque los ceses se están produciendo ya y esas plazas no pueden ser ocupadas por otro personal temporal», valoró Antonio Iglesias, responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC OO. «Llevamos meses advirtiendo de esta situación», añadió. El director de Función Pública garantizó este jueves a Generosa Tamargo, representante de Comisiones Obreras en el ERA (Establecimientos residenciales de mayores) que «no va cesar a ninguna trabajadora asistencial», mientras que el Instituto Adolfo Posada les aseguró que «en el último trimestre de este año se empezarán a convocar plazas asistenciales de varias categorías, trabajo social, enfermería, auxiliares de enfermería», lo que paralizaría los ceses. Alberto Pérez, de UGT, también habló este jueves con Función Pública. «Queremos tranquilizar a los trabajadores. Nos dijeron que esta carta no implica el cese, que no habrá un aluvión de ceses. Se cambiará el tipo de contrato o alguna otra fórmula», indicó Pérez. El sindicato CSIF_ afirmó que llevaba avisando «muchos meses, incluso año» de las consecuencia de la nueva ley para reducir la temporalidad: «Ahora hay que pedirle un milagro al Instituto Adolfo Posada, para que ayude a solucionar esta situación, cuando ya tuvo que abordar otro con todos los procesos de estabilización para 2024».

