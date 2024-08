¿Qué le pasó al oso "Guino"? Sus fotos en el monte y una situación próxima a la eutanasia

El oso "Guino", que fue rescatado el pasado lunes en Somiedo, tiene graves daños en la médula ósea, causados por la rotura de tres vértebras. Su deteriorado estado de salud, que le obliga a arrastrarse para poder desplazarse a duras penas, le acerca a la eutanasia, según las primeras pesquisas. Es la principal conclusión después del examen detallado al que este plantígrado fue sometido ayer en el cercado de Santo Adriano, para el que se movilizó un gran operativo humano y material. Los primeros resultados apuntan a lo que ya sospechaban los profesionales: el complicado pronóstico de "Guino".

Sus graves lesiones y su avanzada edad –entre doce y 14 años, según los expertos consultados– provocan que sea casi imposible que pueda recuperar la movilidad. De momento, su sacrificio no es seguro, pero sí es el escenario más cercano para el futuro de Guino. El Principado eludió ayer dar ninguna información sobre el estado de salud de este oso, que fue rescatado el pasado lunes en la localidad somedana de Aguino, junto a un arroyo. El plantígrado fue recogido en muy mal estado, con llagas por todo el cuerpo causadas por arrastrarse. Además, según los expertos, llevaba varios días sin alimentarse.

"Guino", un macho adulto de unos 120 kilos, fue localizado además en un evidente estado de nerviosismo y agresividad a raíz de sus heridas, lo que complicó el operativo. Los rescatadores que le trasladaron a Santo Adriano tuvieron que sedarle mediante un disparo. Desde el lunes permanece en observación.

Las primeras pruebas no fueron concluyentes, pero los exámenes de ayer sí han arrojado más luz, aunque el Principado tiene pendiente dar a conocer el parte médico exacto sobre el estado del plantígrado, que ha provocado el enfado del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), que presentó una denuncia en la Fiscalía para que no se destruya el cadáver del oso en el caso de que se opte por su sacrificio. "Exigimos que la administración haga público el diagnóstico veterinario", aseguraron ayer desde FAPAS, donde también critican el programa del Principado para la captura y el marcaje de los osos. Los animalistas ponen el foco en que las técnicas que se utilizan para poder marcar a los plantígrados son peligrosas, según su criterio, para la salud de los osos y dudan incluso de que los daños de "Guino" puedan haber sido causados por algún tipo de trampa. El Principado sigue recabando información para poder conocer a fondo el motivo de los daños de este oso. De momento, no se han encontrado evidencias de que haya sufrido heridas por algún tipo de arma.

El FAPAS facilita las imágenes de "Guino" cuando estaba sano El FAPAS facilitó ayer a LA NUEVA ESPAÑA varias imágenes de un plantígrado que, según los datos de la organización, es "Guino", el oso rescatado en Somiedo y que ahora podría ser sacrificado. FAPAS obtuvo las fotografías, realizadas en los últimos años en Proaza, Teverga, Belmonte y Somiedo, a través de las cámaras instaladas en varios puntos de Asturias para seguir la evolución de los plantígrados.

