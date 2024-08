El verano juega en Navidad, así va la venta del Gordo en las administraciones asturianas

Regalar un décimo de lotería de Navidad comprado en pleno verano en el lugar al que se ha ido de vacaciones se ha convertido en una tradición nacional. Y lo demuestran los turistas que visitan Asturias durante estas vacaciones estivales. Según los loteros, este año se ha dejado notar mucho una costumbre que va en aumento. Y que deja importantes beneficios en estos negocios. "Es la segunda época con más ventas, solo superada por los días previos al Sorteo", explican.

Abel Alonso, en su negocio de Avilés. / .

"Hay mucha gente que viene a Asturias y quiere llevarse un décimo de regalo para amigos, familiares o para ellos, por si acaso toca. A veces, simplemente es un recuerdo. El turismo tira mucho de esto", cuenta Susana González, de la administración número doce de Oviedo, situada en la calle El Fontán. El turismo es clave para ella, especialmente, el nacional: "Desde hace algunos años, estos meses de verano son buenos, antes eran más flojos, pero ahora hay bastante movimiento. Nosotros, entre que es verdad que estamos en una buena zona y que ya en julio mandan la lotería de navidad, pues muy bien".

Laura Francisco, en su administración de Oviedo. / .

Por ello, Susana González cree que, aunque este año no se mejoren las ventas, simplemente mantenerse es algo bueno: "Yo creo que este año está habiendo más turistas, pero que se quedan un poco menos. Entonces lo que a mí me parece es que estamos muy parecidos o un poquito por debajo que otros años, pero aún con eso estamos recibiendo mucho comprador".

Susana González, en su establecimiento ovetense. / .

La ubicación es un aspecto muy importante para las administraciones. En Avilés, por ejemplo, el "boom" de la venta de Lotería navideña a los visitantes está muy marcado por la zona en la que esté situado el respectivo local. "No estoy notando mucha diferencia con respecto a años anteriores, a lo largo del día pueden pasar muchos grupos de turistas por aquí, pero pocos acaban entrando a comprar lotería", indica Isabel González, responsable de una administración en Sabugo. Un caso muy diferente es el de la administración de Abel Alonso, situada en el centro comercial del Atrio. "Este año, en especial la venta, está yendo ligeramente mejor. De media te pueden llegar a comprar cinco décimos, eso varía, los hay que llevan dos y los hay que llevan tiras enteras. Estamos contentos", comenta Alonso, haciendo balance de esta época de ventas.

No es de la misma opinión Laura Francisco Quintanal, de la administración número 21 de Oviedo, en la calle Fierro, que, aunque aclara que el nivel de ventas no es malo, sí cree que ha bajado este año. "La venta creo que aumentó bastante por el tema del turismo estos meses, pero del año pasado a este se nota que es menos. Seguimos teniendo mucho turista nacional, especialmente, que es el que más tira de lotería, porque a extranjeros les cuesta más, a no ser que sean portugueses. El resto, como sabe que van a tener que venir a cobrar el premio aquí, se echan para atrás", cuenta. "A esta administración viene mucha gente de Galicia, País Vasco...", añade la trabajadora. "No sé decir el motivo de la bajada, pero sí que noto que no hay tanto movimiento como había el año pasado. Igual cambia de aquí a Navidad. Igual la gente no se lo puede permitir tanto y, en lugar de comprar dos décimos, compran uno", subraya.

Se venda más o menos, el día 22 de diciembre sigue siendo la fecha clave para las administraciones. "Tenemos ya la de Navidad, claro. Desde el mes pasado. Es de lo que más se pide, también gente de aquí. Es algo muy nacional, ya en semana santa nos la piden", indica Laura Francisco.

En Gijón, como si de un souvenir más se tratase, también son muchos los turistas que compran lotería de Navidad. "Ahora mismo, a finales de agosto, el porcentaje de ventas ha subido un 15% comparado con el año pasado, mucha gente viene buscando el décimo ganador. Hay muchos turistas que hacen que las ventas aumenten", destaca Susana Guijarro, dueña de la Administración de lotería número seis de Gijón, en plena calle Corrida. A este negocio accedieron ayer Pedro Pablo Orcajada, Melisa López y Susana Guijaro, una familia procedente de Cuenca para comprar precisamente lotería de Navidad. "Solemos comprar siempre que nos vamos de viaje. Nos gusta tener de diferentes sitios. Solemos coger siempre números importantes para nosotros. Nos da miedo cambiar y que vayan a tocar", aseguran.

Como ellos, muchos turistas no dudan en hacer una visita a las muchas administraciones que hay en el centro y en los barrios de Gijón. "Igual es un poco pronto, pero preferimos comprarlo ahora que hay más números y estamos aquí a esperar a que llegue la Navidad", afirma Rubén Martín, otro viajero, mientras espera la cola en la administración de lotería número 21, la que está situada en la calle La Merced. "Hemos visto la administración y queremos aprovechar que estamos aquí en Gijón para tener uno de aquí, solemos comprar en diferentes sitios donde viajamos en verano", confiesa el catalán Marc Molina, que ayer iba acompañado por su novia, Lorena Montes. "No tenemos un número que nos guste más que los demás nos fiamos de lo que me dicen aquí en la administración", cuenta esta mujer. Esta confianza en los loteros la muestran muchos turistas, que no se marchan de Gijón sin tentar a la suerte con un décimo. O con varios.

