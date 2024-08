Las tres torres que no paran de crecer en Asturias: cada vez más turistas se suben a ellas

El turismo de altura está de moda en Asturias. Cada vez son más los visitantes que ascienden a la parte superior de edificios emblemáticos de la región gracias a la puesta en marcha de unos servicios que se pusieron en marcha no hace tanto. Las torres de la Catedral de Oviedo, la Laboral de Gijón y el Niemeyer de Avilés son los tres ejemplos paradigmáticos de esta nueva moda. "Ofrecen una visión distinta de las ciudades y del paisaje. Es maravilloso", aseguran los usuarios.

María Ordóñez y María Baizán, en la Catedral de Oviedo. | | / JUAN PLAZA / MARA VILLAMUZA / LUISMA MURIAS

Las visitas a lo alto de la torre de la Catedral se han consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la capital del Principado. Las rutas guiadas por la construcción de casi 70 metros de altura instauradas desde la reforma financiada por el Ayuntamiento en 2022 apuntan este año a un nuevo récord de visitantes. Si al cierre de 2023 fueron 120.000 las personas que disfrutaron de las vistas desde las alturas de la "Sancta Ovetensis", este año las previsiones apuntan a que se superará la cifra de las 150.000. En las primeras semanas de agosto, las visitas de una hora con aforo limitado a 20 personas han cubierto el 100% de las plazas ofertadas. Quienes participan, coinciden en salir del templo con cara de satisfacción. "Me ha sorprendido, no creía que era tan interesante", apuntaba ayer Javier Ruiz, quien decidió realizar la visita acompañado de su hijo y de todo el recorrido se quedó con las vistas desde la torre. "No creí que fueran tan espectaculares. Me ha sorprendido esa visión de 360 grados de Oviedo. Es una maravilla", añadía.

Iratxe Miranda, en lo más alto del Niemeyer de Avilés. / Mara Villamuza

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa cultural trasciende el turismo. A lo largo del año son muchos los ovetenses que suben a la Catedral para ver su ciudad desde otra perspectiva. "Es una gran experiencia también para los que vivimos aquí. Me gustó mucho", explicaba María Baizán, una de las participantes del primer turno de tarde de las visitas de ayer, en la que disfrutó subiendo los 184 peldaños de la construcción y conociendo la "Wamba", la campana más antigua de España, que data de 1219 y Oviedo tiene el lujo de poder exhibir cada día a decenas de viajeros.

Otro de los lugares que permiten disfrutar del Paraíso Natural desde las alturas es la torre de la Laboral, el techo de la región al que a diario suben numerosos grupos de amigos y familias. Algunos de los que lo hicieron este viernes fueron los madrileños Adrián Sierra, Mauro Sanchiz, Laura Sánchez–Pascuala, Daniel Moreno y Jorge Mayoral. "Es increíble todo lo que se ve desde aquí. Llama la atención ver todo tan verde viniendo de tierras en las que todo está amarillo", comentaban desde la 17.ª planta de la torre, la joya de la corona del complejo arquitectónico.

Este grupo de amigos se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudiaron Matemáticas. Ahora, a sus 29 años, continúan organizando viajes cada verano para reencontrarse. Asturias era una de las comunidades que se les resistía y este año han conseguido tacharla en su lista. Las sensaciones, aseguraban, han sido maravillosas. "Hemos podido huir del calor y la gastronomía es espectacular", valoraron. La de ayer fue su segunda visita a la Laboral en estos días. "Nos impresionó el edificio y nos faltaba subir hasta aquí", indicaban. Sánchez–Pascuala hizo hincapié en que "es muy curioso ver, por un lado, la ciudad y el mar, y que al otro sea justo lo opuesto, el campo y las montañas". "Es gracioso, porque desde aquí parece todo muy pequeño", agregaba.

Por su parte, Sierra afirmaba que "me ha gustado mucho ver desde aquí el Jardín Botánico y otros edificios históricos". "Encima, para los futboleros, es muy importante que se aprecie a tantos metros El Molinón", añadía este madrileño, antes de aplaudir que "es una experiencia espectacular, asequible y que está muy cerca de la ciudad". "Hemos tenido la suerte de que nos haya hecho muy buen tiempo y que no haya ninguna nube, porque se ve todo genial. Aunque incluso con lluvia, seguro que también sería bonito", culminó este grupo de amigos.

La situación de Avilés es muy peculiar en relación a Oviedo y Gijón. Porque la torre del Centro Niemeyer se puede visitar solo si uno va a cenar en el Restaurante Yume. Los responsables del negocio, que se caracteriza por ser una de las pocas propuesta de alta cocina que hay en la ciudad, llegaron a ese local hace un tiempo. "El cambio de local fue muy positivo, nos facilita el trabajo y ofrece a nuestros clientes un lugar distinguido. Con el traslado hemos perdido un sector de nuestro público, pero nos hemos acercado a lo que buscábamos", subrayaba ayer Iratxe Miranda, gerente del establecimiento. A muchos les pica la curiosidad de visitar este punto en las alturas y suben al restaurante a tomar algo. "No te imaginas la cantidad de gente que nos llama al timbre preguntando si pueden ver las vistas desde aquí, mientras toman algo. Se nota mucho la afluencia de turistas, en invierno cuando vemos a alguien venir por la explanada sabemos que viene al restaurante porque no hay prácticamente nadie", explicaba Miranda. El equipo del Yume cree que este tipo de turismo, más allá de la curiosidad que genera su emplazamiento, no aporta mucho al restaurante. Pero también destaca que cada vez reciben más personas que se mueven por el turismo gastronómico.

