Homenaje a los tres de La Polinosa en el décimo aniversario: "Los rescates cambiaron tras la tragedia"

"Después de esta tragedia, los rescates cambiaron. La Guardia Civil compró nuevos helicópteros con grúa y se han mejorado los protocolos de rescate en pared en todos los grupos de montaña de la Guardia Civil", aseguraba en la tarde de este sábado el brigada Enrique Ferrero, jefe del Greim de Sabero (León) y uno de los supervivientes de la tragedia del Pico de La Polinosa, de la que se cumplieron diez años. Murieron los pilotos de la Guardia Civil Emilio Pérez Peláez, capitán de 55 años, y el teniente Marcos Antonio Benito Rodríguez, de 50, así como el guardia de montaña José Martínez Conejo, de 49. Ferrero (leonés, aunque nacido en Gijón en 1976) subió este sábado a La Polinosa para depositar una corona de flores en el lugar de la tragedia, donde existen unas placas en recuerdo a las tres víctimas. Un centenar de personas, entre quienes se contaban el Delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, el jefe de la comandancia de León, coronel Julio Gutiérrez Hernández, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez-Courel, y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se reunieron a las diez de la mañana para recorrer los siete kilómetros que median entre el refugio Gistral y la falda del Pico de la Polinosa.

Eduardo Diego, Julio Gutiérrez Hernández, Nicanor Sen y Enrique Ferrero, con una corona, durante el ascenso. / Delegación del Gobierno de Castilla y León

"Fue muy emotivo para todos, especialmente para los familiares. También para mí. Aquello fue un acontecimiento de los que te quedan grabados para siempre, no los olvidas", dice Ferrero. No obstante, reconoce que aquella tragedia la tiene asumida: "Lo he triturado y analizado tantas veces. Al día siguiente fui a trabajar y una semana después había vuelto a los rescates".

Aquel 24 de agosto de 2014, el equipo acudió a rescatar al corredor de montaña Damián Ramos que estaba participando en una carrera nocturna y sufrió una caída gravísima, de muchos metros, y quedó en una terraza de hierba. "Cuando llegamos, tenía el pie sostenido solo por la piel", rememora Ferrero. El brigada ya tenía cogido al corredor para meterlo en el helicóptero, con un pie en el patín, pero en ese momento la hélice golpeó la roca de la montaña y el aparato se vino abajo. El impacto de aquella tragedia fue brutal, pero quienes se vieron involucrados han tratado de superarlo. Damián Ramos, el deportista herido, ha vuelto a competir en carreras de bicicleta paralímpicas. Ferrero tiene sus prevenciones respecto a las carreras de montaña. "Cada vez son más difíciles, habría que ponerles límite, es mi opinión como rescatador", dice el brigada. Pero los ángeles de la montaña seguirán acudiendo allá donde sean necesarios.

